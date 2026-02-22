Η Ειρήνη Παπαδοπούλου βασίλισσα στο καρναβάλι της Ξάνθης, δείτε βίντεο
GALA
Ειρήνη Παπαδοπούλου Καρναβάλι Καρναβάλι Ξάνθης

Η Ειρήνη Παπαδοπούλου βασίλισσα στο καρναβάλι της Ξάνθης, δείτε βίντεο

Η τραγουδίστρια χόρευε πάνω στο άρμα της καθ' όλη τη διάρκεια της παρέλασης

Η Ειρήνη Παπαδοπούλου βασίλισσα στο καρναβάλι της Ξάνθης, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
32 ΣΧΟΛΙΑ
Ως βασίλισσα εμφανίστηκε στο καρναβάλι της Ξάνθης η Ειρήνη Παπαδοπούλου.

Η τραγουδίστρια ανέβηκε στο εντυπωσιακό της άρμα με τα πολύχρωμα παγόνια, φορώντας μία κόκκινη ολόσωμη φόρμα και ένα στέμμα στα μαλλιά της και καθ' όλη τη διάρκεια της παρέλασης χαιρετούσε τον κόσμο και χόρευε.

Δείτε το βίντεο



Ο θεσμός αποτελεί μέρος των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών και όσο διαρκεί, πραγματοποιούνται συναυλίες με γνωστούς καλλιτέχνες, ανοιχτές σε όλο τον κόσμο, σε διάφορα σημεία της πόλης. Μετά και την παρέλαση, σηματοδοτείται το τέλος της αποκριάτικης περιόδου με το παραδοσιακό το «κάψιμο του Τζάρου».
Ιωάννα Μαρίνου
32 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης