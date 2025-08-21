Φωτογραφίες: Η Ειρήνη Παπαδοπούλου ποζάρει μέσα στη θάλασσα
Φωτογραφίες: Η Ειρήνη Παπαδοπούλου ποζάρει μέσα στη θάλασσα

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές της στα social media

Μερικά καλοκαιρινά στιγμιότυπα από τη θάλασσα μοιράστηκε η Ειρήνη Παπαδοπούλου με τους διαδικτυακούς της φίλους. Η τραγουδίστρια απολαμβάνει ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για να κάνει τις βουτιές της.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπα με την ίδια μέσα στο νερό, ενώ φοράει ένα λαδί μαγιό που δένει χιαστί στην κοιλιά της, καθώς και γυαλιά ηλίου.

Η τραγουδίστρια ποζάρει στον φακό, γελώντας, ενώ δεν διστάζει να «τσαλακωθεί» κάνοντας γκριμάτσες. Στη λεζάντα της ανάρτησής της, ευχαρίστησε τη φίλη της για τα στιγμιότυπα.

