Η μητέρα της Κλαυδίας ξεσπά σε κλάματα με το νέο της τραγούδι, δείτε βίντεο
Η τραγουδίστρια ανέβασε στο TikTok τη στιγμή που η μητέρα της συγκινείται και σκουπίζει τα δάκρυά της

Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Σε κλάματα ξέσπασε η μητέρα της Κλαυδίας μόλις άκουσε το νέο της τραγούδι και η τραγουδίστρια την τράβηξε βίντεο και το δημοσίευσε στα social media.

Η Κλαυδία ανέβασε στο TikTok το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου τη στιγμή που έβαλε για πρώτη φορά στη μητέρα της να ακούσει τους στίχους της από το ακυκλοφόρητο κομμάτι της, με εκείνη να δακρύζει και να σκουπίζει το πρόσωπό της με ένα χαρτομάντηλο στη συνέχεια, χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της.

Η τραγουδίστρια στην ανάρτησή της έγραψε: «Η μαμά μου αντιδρά στο νέο μου τραγούδι».

Δείτε το βίντεο

@itsmeklavdia

🥹

♬ original sound - klavdia
Η Κλαυδία είναι πολύ δεμένη με την οικογένειά της, η οποία πέρυσι, όταν η ίδια συμμετείχε στην Eurovision, τη στήριζε δημόσια καθ' όλη τη διάρκεια, κάνοντας δηλώσεις στις εκπομπές και απαντώντας ακόμη και στα αρνητικά σχόλια που μπορεί να γράφονταν για εκείνη και την εμφάνισή της στον διαγωνισμό.
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

