Η μητέρα της Κλαυδίας ξεσπά σε κλάματα με το νέο της τραγούδι, δείτε βίντεο
Η μητέρα της Κλαυδίας ξεσπά σε κλάματα με το νέο της τραγούδι, δείτε βίντεο
Η τραγουδίστρια ανέβασε στο TikTok τη στιγμή που η μητέρα της συγκινείται και σκουπίζει τα δάκρυά της
Σε κλάματα ξέσπασε η μητέρα της Κλαυδίας μόλις άκουσε το νέο της τραγούδι και η τραγουδίστρια την τράβηξε βίντεο και το δημοσίευσε στα social media.
Η Κλαυδία ανέβασε στο TikTok το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου τη στιγμή που έβαλε για πρώτη φορά στη μητέρα της να ακούσει τους στίχους της από το ακυκλοφόρητο κομμάτι της, με εκείνη να δακρύζει και να σκουπίζει το πρόσωπό της με ένα χαρτομάντηλο στη συνέχεια, χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της.
Η τραγουδίστρια στην ανάρτησή της έγραψε: «Η μαμά μου αντιδρά στο νέο μου τραγούδι».
Δείτε το βίντεο
Η Κλαυδία ανέβασε στο TikTok το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου τη στιγμή που έβαλε για πρώτη φορά στη μητέρα της να ακούσει τους στίχους της από το ακυκλοφόρητο κομμάτι της, με εκείνη να δακρύζει και να σκουπίζει το πρόσωπό της με ένα χαρτομάντηλο στη συνέχεια, χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της.
Η τραγουδίστρια στην ανάρτησή της έγραψε: «Η μαμά μου αντιδρά στο νέο μου τραγούδι».
Δείτε το βίντεο
Η Κλαυδία είναι πολύ δεμένη με την οικογένειά της, η οποία πέρυσι, όταν η ίδια συμμετείχε στην Eurovision, τη στήριζε δημόσια καθ' όλη τη διάρκεια, κάνοντας δηλώσεις στις εκπομπές και απαντώντας ακόμη και στα αρνητικά σχόλια που μπορεί να γράφονταν για εκείνη και την εμφάνισή της στον διαγωνισμό.
@itsmeklavdia
🥹♬ original sound - klavdia
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα