Το σπίτι της Μέρλιν Μονρόε στο Παλμ Σπρινγκς πωλείται για 3,3 εκατομμύρια δολάρια
Η κατοικία διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια και τέσσερα μπάνια, με ανακαινίσεις που διατηρούν τα αρχικά αρχιτεκτονικά στοιχεία
Η κατοικία, όπου ζούσε η θρυλική ηθοποιός αποτελεί πλέον κομμάτι της ιστορίας του Χόλιγουντ και της αρχιτεκτονικής του Παλμ Σπρινγκς. Το σπίτι, γνωστό ως «Marilyn Monroe Doll House», ανήκε στην ηθοποιό στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και σήμερα είναι ιδιοκτησία του Νικ Άντλερ, ιδρυτή της εταιρείας παραγωγήςς και δημιουργίαςς περιεχομένου, M Star Studios, σύμφωνα με το TMZ.
Ο Ντέιβιντ Έμερσον από το μεσιτικό γραφείο Coldwell Banker Realty, που χειρίζεται την πώληση, τονίζει ότι «η Μέρλιν Μονρόε παραμένει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες παγκοσμίως, και αυτό το σπίτι συνδέει τους ανθρώπους με την κληρονομιά της με έναν απτό τρόπο».
Σύμφωνα με την αγγελία, η κατοικία σχεδιάστηκε από τον Charles DuBois και κατασκευάστηκε από την Alexander Company. Η έκταση φτάνει σχεδόν τα 279 τ.μ., διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια και τέσσερα μπάνια, με ανακαινίσεις που διατηρούν τα αρχικά αρχιτεκτονικά στοιχεία.
Το σπίτι είναι ψηλοτάβανο με τοιχοποιίες από γυαλί που δημιουργούν φωτεινούς χώρους με άμεση σύνδεση του εσωτερικού και του εξωτερικού χώρου. Η κατοικία περιλαμβάνει επίσης, ιδιωτική πισίνα και πολλαπλούς χώρους για εκδηλώσεις.
Η κατοικία βρίσκεται στην ιστορική γειτονιά Vista Las Palmas, γνωστή για τα οικήματα γνωστών προσώπων, την ιδιωτικότητα και την εγγύτητα στο κέντρο της πόλης. Οι κάτοικοι έχουν άμεση πρόσβαση σε εστιατόρια υψηλής ποιότητας, μπουτίκ, γκαλερί και πολυτελείς ανέσεις, με φόντο τα βουνά San Jacinto. Η αγγελία περιγράφει το σπίτι ως μια «σπάνια προσφορά αρχιτεκτονικής σημασίας, πολιτισμικής κληρονομιάς και διαχρονικού σχεδιασμού, μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Παλμ Σπρινγκς και τις πιο ζωντανές προτάσεις εστίασης, φιλοξενίας και lifestyle της περιοχής».
Φωτογραφία άρθρου: Photo12.com - Collection Cinema / Photo12 via AFP / VISUALHELLAS.GR
Marilyn Monroe's Former Palm Springs Home Hits Market for $3.3M https://t.co/ftiOZ5PEt4 pic.twitter.com/JLu5mrx5eO— TMZ (@TMZ) February 19, 2026
