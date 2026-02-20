Έρικ Ντέιν: Κανείς δεν επιβιώνει από αυτό, έλεγε για την ALS σε συνέντευξη δύο μήνες πριν πεθάνει

Ο ηθοποιός είχε μιλήσει πριν από δύο μήνες δημόσια για τη μάχη του με την ALS, ενώ είχε δεσμευτεί να ενισχύσει την ενημέρωση και την έρευνα γύρω από τη νόσο