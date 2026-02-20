Έρικ Ντέιν: Κανείς δεν επιβιώνει από αυτό, έλεγε για την ALS σε συνέντευξη δύο μήνες πριν πεθάνει
Ο ηθοποιός είχε μιλήσει πριν από δύο μήνες δημόσια για τη μάχη του με την ALS, ενώ είχε δεσμευτεί να ενισχύσει την ενημέρωση και την έρευνα γύρω από τη νόσο
Δύο μήνες πριν από τον θάνατό του, ο Έρικ Ντέιν είχε δώσει την τελευταία του συνέντευξη, μιλώντας με συνείδηση για τη μάχη του με την πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS), γνωρίζοντας ποιες θα ήταν οι συνέπειες για τον οργανισμό του.
Ο ηθοποιός πέθανε την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο μάχης με τη νόσο, καθώς είχε διαγνωστεί με αυτήν, τον περασμένο Απρίλιο. Τον Δεκέμβριο, μιλώντας σε διαδικτυακό πάνελ του οργανισμού I Am ALS, ο πρωταγωνιστής του Grey’s Anatomy αναφέρθηκε στον ρόλο του στη δραματική σειρά Brilliant Minds, όπου υποδυόταν έναν πυροσβέστη που πάσχει από ALS.
Όπως είχε δηλώσει, «Ήταν δύσκολο και υπήρχαν στιγμές που ήταν πολύ δύσκολο για μένα να βγάλω τις ατάκες». Στη συνέχεια είχε επισημάνει: «Κανείς δεν επιβιώνει από αυτό. Το ξέρουμε και οι δύο. Δεν έχω ξαναπαίξει χαρακτήρα που περνά κάτι με το οποίο παλεύω κι εγώ σε πραγματικό χρόνο, στην πραγματική μου ζωή». Προσθέτοντας ότι «είμαι αρκετά περιορισμένος σε ό,τι μπορώ να κάνω σωματικά».
Στην ίδια συζήτηση είχε εξηγήσει, πως η διάγνωσή του άλλαξε τις προτεραιότητές του, τονίζοντας: «Δεν αισθάνομαι ότι η ζωή μου αφορά πια εμένα. Προφανώς, έχω μια οικογένεια στο σπίτι». Ο ηθοποιός, που ήταν πατέρας δύο έφηβων κοριτσιών, που απέκτησε με την εν διαστάσει σύζυγό του Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, είχε προσθέσει: «Αλλά αυτό είναι τόσο σημαντικό για εμένα. Θέλεις να διασφαλίσεις ότι ο κόσμος γνωρίζει τι είναι η ALS και περί τίνος πρόκειται και, το σημαντικότερο, τι μπορούμε να κάνουμε για να την καταπολεμήσουμε».
Μάλιστα, είχε δηλώσει διατεθειμένος να προσανατολίσει και τις επαγγελματικές του επιλογές γύρω από το ζήτημα της νόσου: «Είμαι πρόθυμος να κάνω σχεδόν τα πάντα, θα αναλάβω οποιονδήποτε ρόλο, αλλά νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να είναι επικεντρωμένος στην ALS».
Η συμμετοχή του στη σειρά «Brilliant Minds» αποτέλεσε την πρώτη τηλεοπτική δουλειά μετά τη γνωστοποίηση της διάγνωσής του. Σε συνέντευξή του τον Ιούνιο στην εκπομπή «Good Morning America», είχε περιγράψει και το πρώτο σύμπτωμα που παρατήρησε: «Άρχισα να νιώθω κάποια αδυναμία στο δεξί μου χέρι και δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία τότε. Νόμιζα ότι ίσως έστελνα πολλά μηνύματα ή ότι είχε κουραστεί το χέρι μου. Λίγες εβδομάδες αργότερα όμως παρατήρησα ότι είχε επιδεινωθεί».
Τον Σεπτέμβριο του 2025 είχε εμφανιστεί σε αναπηρικό αμαξίδιο σε αεροδρόμιο της Ουάσιγκτον, δυσκολευόμενος να μιλήσει, ενώ τον Ιανουάριο ακύρωσε αιφνιδίως τη συμμετοχή του σε εκδήλωση για την ALS, επικαλούμενος «τις σωματικές συνέπειες της νόσου» και το γεγονός ότι δεν ήταν «αρκετά καλά για να παραστεί».
Η οικογένειά του ανακοίνωσε τον θάνατό του με δήλωση στο περιοδικό People, αναφέροντας: «Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο Έρικ Ντέιν έφυγε την Πέμπτη το απόγευμα, ύστερα από γενναία μάχη με την ALS. Πέρασε τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, τη αφοσιωμένη σύζυγό του και τις δύο όμορφες κόρες του, την Μπίλι και την Τζόρτζια, που ήταν το κέντρο του κόσμου του». Και συμπλήρωσε: «Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του με την ALS, ο Έρικ έγινε ένθερμος υποστηρικτής της ενημέρωσης και της έρευνας, αποφασισμένος να κάνει τη διαφορά για όσους δίνουν την ίδια μάχη. Θα λείψει βαθιά και θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη».
Eric Dane vowed to ‘combat’ ALS in poignant final interview 2 months before death https://t.co/mEXxpoZ6Or pic.twitter.com/RQXNK90lmN— Page Six (@PageSix) February 20, 2026
Frail Eric Dane, 52, struggles in wheelchair amid ALS battle as he reunites with estranged wife Rebecca Gayheart https://t.co/kRSUoDU3Gd— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 31, 2025
