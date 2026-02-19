Ηλίας Βρεττός για το τροχαίο που είχε πριν από οκτώ χρόνια: Όλα μοιάζουν σαν χθες, δεν ξεχνώ, αλλά προχωρώ

στην Παραλιακή, με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί με πολλαπλά κατάγματα σε λεκάνη και πόδια. Την Πέμπτη, ο Ηλίας Βρεττός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram δύο φωτογραφίες την ημέρα που είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Στη μία εμφανίζεται σε αμαξίδιο, ενώ στην άλλη να κάνει δηλώσεις σε δημοσιογράφους.





Οκτώ χρόνια συμπληρώθηκαν από το τροχαίο που είχε Ηλίας Βρεττός , με τον τραγουδιστή να δηλώνει πως οι μνήμες από εκείνη την περίοδο παραμένουν ακόμη ζωντανές, τονίζοντας πως όσα βίωσε τότε λειτουργούν μέχρι σήμερα ως κινητήρια δύναμη για να συνεχίζει την πορεία του.Στις 19 Φεβρουαρίου του 2018, ο τραγουδιστής είχε ένα τροχαίοΠαράλληλα, ο Ηλίας Βρεττός έκανε μία ειδική αναφορά στην Αγία Φιλοθέη, η οποία γιορτάζει την ημέρα, που είχε το ατύχημα: «8 χρόνια πριν και όλα μοιάζουν σαν χθες. Η Αγία Φιλοθέη πάντα να μας σκεπάζει αδέρφια. Δεν ξεχνώ αλλά προχωρώ» σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής του και πρόσθεσε για τα μηνύματα που δέχεται από τον κόσμο: «Υ.Γ Με συγκινεί αφάνταστα που μου στέλνετε τόσα μηνύματα για ευχές κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Αυτό για μένα θα πει πραγματική αγάπη».