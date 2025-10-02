Ηλίας Βρεττός για το τροχαίο που είχε πριν οκτώ χρόνια: Αισθάνθηκα πολύ έντονα και δυνατά το άγγιγμα του Θεού
Ηλίας Βρεττός Ατύχημα Τροχαίο

Σε ό,τι αφορά την πίστη μου απαιτώ σεβασμό, πίστευα και πριν αλλά με ερωτηματικά, πρόσθεσε

Γεωργία Κοτζιά
10 ΣΧΟΛΙΑ
Για το σοβαρό τροχαίο που πέρασε πριν από οκτώ χρόνια και άλλαξε εντελώς την κοσμοθεωρία του μίλησε ο Ηλίας Βρεττός. Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι ήταν θαύμα που κατάφερε να βγει ζωνταντός, ενώ τόνισε πόσο έχει αλλάξει μετά από αυτή την περιπέτεια.

Ο Ηλίας Βρεττός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Super Κατερίνα και μίλησε για την εμπειρία του και τις αλλαγές στη ζωή του. «Πιστεύω ότι είμαι ζωντανός από ένα θαύμα που συνέβη εκείνη τη στιγμή. Η λογική και οι πιθανότητες λένε ότι μετά από ένα τέτοιο τρακάρισμα, αν δεις την καμπίνα του αυτοκινήτου, δεν μπορεί να βγει ζωντανός από τη θέση του συνοδηγού», ανέφερε ο τραγουδιστής.

Ο Ηλίας Βρεττός στη συνέχεια, περιέγραψε πώς το περιστατικό τον μετέβαλε ως άνθρωπο: «Εγώ μέσα από μία τεράστια περιπέτεια που πέρασα είδα τον εαυτό μου να αλλάζει. Ήμουν ένας πάρα πολύ γκρινιάρης άνθρωπος. Τότε που συνέβη ήταν η μοναδική φορά που δεν γκρίνιαξα ποτέ κι είχα ένα χαμόγελο κι ότι όλο αυτό έχει συμβεί για κάποιο λόγο κι αυτό δεν ήταν δικό μου, ήταν κάτι που μου ήρθε ξεκάθαρα από κάπου άλλου».

Τέλος, ο τραγουδιστής εξήγησε πως τη στιγμή εκείνη ένιωσε ένα συναίσθημα που δεν μπορεί να εξηγήσει, κάτι σαν «το άγγιγμα του Θεού», όπως το περιέγραψε. «Αισθάνθηκα πολύ έντονα και δυνατά το άγγιγμα του Θεού. Αυτό δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Σε ό,τι αφορά την πίστη μου, απαιτώ σεβασμό. Πίστευα και πριν, αλλά με ερωτηματικά. Από εκείνη τη μέρα πιστεύω ουσιαστικά», είπε.

Γεωργία Κοτζιά
10 ΣΧΟΛΙΑ

