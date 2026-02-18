Πίτερ Γκριν: Ατύχημα ο θάνατός του, αυτοπυροβολήθηκε κατά λάθος
Ο ηθοποιός είχε βρεθεί νεκρός στο σπίτι του τον Δεκέμβριο

Σε ατύχημα αποδίδεται ο θάνατος του Πίτερ Γκριν, του ηθοποιού του Pulp Fiction που πέθανε στα 60 του χρόνια.

Σύμφωνα το TMZ, το γραφείο του ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης αναφέρει ότι η επίσημη αιτία θανάτου ήταν τραύμα από όπλο στην αριστερή μασχάλη, με κάκωση της βραχιόνιας αρτηρίας, ενώ ο τρόπος θανάτου ταξινομήθηκε ως ατύχημα. Ο Γκριν φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε κατά λάθος στην αριστερή μασχάλη και η σφαίρα προκάλεσε βλάβη στην αρτηρία που τροφοδοτεί με αίμα τον βραχίονα, τον αγκώνα, τον πήχη και το χέρι.

Ο ηθοποιός βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν στα μέσα Δεκεμβρίου, όταν γείτονας άκουσε μουσική να παίζει όλη τη νύχτα και κάλεσε την αστυνομία, αφού κανείς δεν απάντησε στο χτύπημα της πόρτας.

Ο Πίτερ Γκριν έγινε ιδιαίτερα γνωστός τη δεκαετία του 1990 μέσα από ρόλους «κακών», ξεχωρίζοντας δίπλα στον Τζιμ Κάρεϊ ως ο γκάνγκστερ Ντόριαν Τάιρελ στην κωμωδία «Η Μάσκα». Επίσης, είχε συμμετάσχει στις ταινίες «Pulp Fiction» και «The Usual Suspects», «Training Day» και «The Bounty Hunter», μεταξύ πολλών ακόμη κινηματογραφικών και τηλεοπτικών πρότζεκτ.

