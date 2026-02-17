Η Νίκι Μινάζ ανέβασε φωτογραφίες AI με τον Ντόναλντ Τραμπ φορώντας ασορτί ροζ ρούχα και προκάλεσε αντιδράσεις
Σε ένα από τα στιγμιότυπα η ράπερ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ μετρούν δεσμίδες χρημάτων
Φωτογραφίες με τον Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε η Νίκι Μινάζ στα social media, με τους δυο τους να φορούν ασορτί ροζ ρούχα. Τα στιγμιότυπα είναι επεξεργασμένα μέσω AI και προκάλεσαν αντιδράσεις στα σχόλια.
Η ράπερ ανέβασε τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου δύο στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο X όπου ο Τραμπ φαίνεται να έχει «αντικαταστήσει» τον σύζυγό της, Κένεθ Πέτι, μέσα σε αυτοκίνητο και σε ένα από αυτά μετρούν δεσμίδες χρημάτων. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Χαρούμενη ημέρα των Προέδρων».
Στα σχόλια έγραφαν πως ήταν «κριντζ», ενώ αναρωτιόντουσαν γιατί δεν δημοσίευσε μία πραγματική φωτογραφία της με τον Τραμπ αντί να φτιάξει μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
Το προηγούμενο διάστημα η Νίκι Μινάζ είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή της στον Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλώντας μάλιστα τον εαυτό της «νούμερο ένα φαν» του, ενώ υποστήριζε και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.
Happy #PresidentsDay pic.twitter.com/uVvRK4MnJ5— Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) February 16, 2026
