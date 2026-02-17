Η Νίκι Μινάζ ανέβασε φωτογραφίες AI με τον Ντόναλντ Τραμπ φορώντας ασορτί ροζ ρούχα και προκάλεσε αντιδράσεις
GALA
Νίκι Μινάζ Nτόναλντ Τράμπ

Η Νίκι Μινάζ ανέβασε φωτογραφίες AI με τον Ντόναλντ Τραμπ φορώντας ασορτί ροζ ρούχα και προκάλεσε αντιδράσεις

Σε ένα από τα στιγμιότυπα η ράπερ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ μετρούν δεσμίδες χρημάτων

Η Νίκι Μινάζ ανέβασε φωτογραφίες AI με τον Ντόναλντ Τραμπ φορώντας ασορτί ροζ ρούχα και προκάλεσε αντιδράσεις
Ιωάννα Μαρίνου
Φωτογραφίες με τον Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε η Νίκι Μινάζ στα social media, με τους δυο τους να φορούν ασορτί ροζ ρούχα. Τα στιγμιότυπα είναι επεξεργασμένα μέσω AI και προκάλεσαν αντιδράσεις στα σχόλια.

Η ράπερ ανέβασε τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου δύο στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο X όπου ο Τραμπ φαίνεται να έχει «αντικαταστήσει» τον σύζυγό της, Κένεθ Πέτι, μέσα σε αυτοκίνητο και σε ένα από αυτά μετρούν δεσμίδες χρημάτων. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Χαρούμενη ημέρα των Προέδρων».



Στα σχόλια έγραφαν πως ήταν «κριντζ», ενώ αναρωτιόντουσαν γιατί δεν δημοσίευσε μία πραγματική φωτογραφία της με τον Τραμπ αντί να φτιάξει μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Η Νίκι Μινάζ ανέβασε φωτογραφίες AI με τον Ντόναλντ Τραμπ φορώντας ασορτί ροζ ρούχα και προκάλεσε αντιδράσεις
Η Νίκι Μινάζ ανέβασε φωτογραφίες AI με τον Ντόναλντ Τραμπ φορώντας ασορτί ροζ ρούχα και προκάλεσε αντιδράσεις

Το προηγούμενο διάστημα η Νίκι Μινάζ είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή της στον Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλώντας μάλιστα τον εαυτό της «νούμερο ένα φαν» του, ενώ υποστήριζε και  τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης