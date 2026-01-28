Η Νίκι Μινάζ αποθεώνει τον Τραμπ, «είμαι η νούμερο ένα θαυμάστρια του προέδρου, ο Θεός να τον προστατεύει»
ΚΟΣΜΟΣ
Νίκι Μινάζ Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ

Η Νίκι Μινάζ αποθεώνει τον Τραμπ, «είμαι η νούμερο ένα θαυμάστρια του προέδρου, ο Θεός να τον προστατεύει»

Ο Τραμπ κράτησε το χέρι της και σχολίασε πως ήθελε να μακρύνει τα νύχια του για να μιμηθεί το χαρακτηριστικό μανικιούρ της

Η Νίκι Μινάζ αποθεώνει τον Τραμπ, «είμαι η νούμερο ένα θαυμάστρια του προέδρου, ο Θεός να τον προστατεύει»
30 ΣΧΟΛΙΑ
Η γνωστή ράπερ και αστέρι της παγκόσμιας μουσικής σκηνής Νίκι Μινάζ δήλωσε πως είναι «πιθανόν η νούμερο 1 θαυμάστρια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και αυτό δεν θα αλλάξει πότε».

Ο Ντόναλντ Τραμπ την κάλεσε να ανέβει στη σκηνή μαζί του κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στην Ουάσιγκτον, που ήταν αφιερωμένη στους «λογαριασμούς Τραμπ» για τα παιδιά των ΗΠΑ, στους οποίους η Νίκι Μινάζ υποσχέθηκε να συμβάλει ιδιωτικά.
«Το μίσος ή ό,τι ο κόσμος λέει, αυτά δεν με αγγίζουν καθόλου. Στην πραγματικότητα αυτά με παρακινούν να τον στηρίξω περισσότερο», συμπλήρωσε η ίδια, καταλήγοντας, απευθυνόμενη στον 79χρονο δισεκατομμυριούχο: «Ο Θεός να τον προστατεύει. Αμήν».



Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος κράτησε το χέρι της μουσικού, την ώρα που ένας άλλος ομιλητής εκφωνούσε έναν λόγο. Είπε πως ήθελε να «μακρύνει τα νύχια» για να μιμηθεί τη Νίκι Μινάζ, γνωστή για τα ακραία της μανικιούρ.



Κλείσιμο
«Βασίλισσα της ραπ», όπως η ίδια έχει ανακηρύξει τον εαυτό της, η Νίκι Μινάζ καταγράφει ρεκόρ πωλήσεων στην καριέρα της. Η ερμηνεύτρια των επιτυχιών "Starships" και"Anaconda" εντάχθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη στο κίνημα MAGA (Make America Great Again- Κάντε την Αμερική ξανά Σπουδαία) του Αμερικανού προέδρου εδώ και κάποιους μήνες.

Τον Νοέμβριο, είχε κάνει μια αιφνιδιαστική εμφάνιση στον ΟΗΕ για να δηλώσει πως «οι χριστιανοί στοχοθετούνται» στη Νιγηρία, μία κατηγορία που είχε διατυπώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, όμως απέρριψαν οι αρχές της χώρας, παρατηρητές και ερευνητές.
Το 2018, η τραγουδίστρια, γεννηθείσα στο Τρινιτάτ και Τομπάγκο (Καραϊβική), καταδίκαζε στο Instagram τη βιαιότητα της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Ρεπουμπλικανού προέδρου, στην πρώτη τότε θητεία του.

30 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης