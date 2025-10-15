Η Νίκι Μινάζ κινδυνεύει να χάσει την έπαυλή της - Αρνήθηκε να πληρώσει αποζημίωση σε πρώην φρουρό της που μήνυσε εκείνη και τον σύζυγό της
Η τραγουδίστρια και ο σύζυγός της δεν απάντησαν ποτέ στη μήνυση, πράγμα που οδήγησε σε ερήμην απόφαση εις βάρος τους - Χρωστάνε 503.000 δολάρια
Η έπαυλη της Νίκι Μινάζ στο Λος Άντζελες κινδυνεύει να κατασχεθεί και να πωληθεί, εξαιτίας ενός τεράστιου χρέους που η ράπερ και ο σύζυγός της, Κένεθ Πέτι, αρνούνται να αποπληρώσουν. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Us Weekly, στις 6 Οκτωβρίου, ένας άνδρας με το όνομα Τόμας Βάιντενμιλερ ζήτησε από το δικαστήριο να διατάξει την πώληση του σπιτιού της διάσημης τραγουδίστριας, προκειμένου να εισπράξει τα οφειλόμενα ποσά.
Όλα ξεκίνησαν στις 22 Μαρτίου 2019, κατά τη διάρκεια συναυλίας της Νίκι Μινάζ, όπου ένας θεατής παραβίασε το κιγκλίδωμα ασφαλείας και ανέβηκε στη σκηνή, προκαλώντας την οργή της ράπερ απέναντι στην ομάδα ασφαλείας. Σύμφωνα με την κατάθεση, ο Τόμας Βάιντενμιλερ, ο οποίος εργαζόταν στην ομάδα ασφαλείας της, παρενέβη για να ηρεμήσει την κατάσταση, όμως η Νίκι Μινάζ ενοχλήθηκε και ενημέρωσε τον Κένεθ Πέτι για το περιστατικό.
Ο φρουρός ισχυρίζεται ότι κλήθηκε στο καμαρίνι της, όπου παρευρίσκονταν η ίδια, ο Πέτι και δύο ακόμη άνδρες της ασφαλείας. Εκεί, όπως υποστήριξε, η τραγουδίστρια άρχισε να του φωνάζει και ο σύζυγός της τον χτύπησε ξαφνικά στο πρόσωπο, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό που χρειάστηκε χειρουργική αποκατάσταση της γνάθου του. Το ζευγάρι δεν απάντησε ποτέ στη μήνυση, γεγονός που οδήγησε το δικαστήριο στην έκδοση ερήμην απόφασης εις βάρος τους τον Μάρτιο του 2024. Σύμφωνα με αυτή, έπρεπε να δώσουν 503.000 δολάρια στον Τόμας Βάιντενμιλερ.
Εφόσον ωστόσο, ο ίδιος δεν είδε το ζευγάρι πρόθυμο να αποπληρώσει το χρέος, ζήτησε από το δικαστήριο να διατάξει την πώληση της πολυτελούς κατοικίας τους. Όπως υποστηρίζει, η ράπερ διαθέτει μία έπαυλη 11 υπνοδωματίων και 16 μπάνιων, συνολικής έκτασης 1.100 τετραγωνικών μέτρων, στο Hidden Hills της Καλιφόρνια. Το ακίνητο, αξίας 19,5 εκατομμυρίων δολαρίων, αγοράστηκε τον Δεκέμβριο του 2022, σύμφωνα με τα αρχεία ιδιοκτησίας.
Στην κατάθεσή του προς το δικαστήριο, ο Βάιντενμιλερ εξήγησε ότι η εκτιμώμενη αξία του ακινήτου είναι αρκετή ώστε να καλύψει την υποθήκη, τα βάρη και το ποσό της αποζημίωσης. Όπως σημείωσε, η Νίκι Μινάζ έχει υποθήκη ύψους 13.258.000 δολαρίων και επιπλέον απαλλαγή ύψους 722.151 δολαρίων, γεγονός που αφήνει περιθώριο περίπου 6 εκατομμυρίων δολαρίων σε καθαρή αξία, αρκετό ποσό, όπως είπε, για να εξοφληθεί πλήρως η απόφαση μαζί με τους τόκους και τα δικαστικά έξοδα.
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο νόμος δεν τον υποχρεώνει να εξαντλήσει πρώτα άλλες μορφές είσπραξης πριν ζητήσει την πώληση της κύριας κατοικίας του οφειλέτη. «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η πώληση του ακινήτου θα κάλυπτε πλήρως την οφειλή, αφήνοντας μάλιστα εκατομμύρια δολάρια υπόλοιπο», ανέφερε.
Ο δικηγόρος του Βάιντενμιλερ σχολίασε ότι η αναγκαστική πώληση της κατοικίας είναι ένα «ακραίο αλλά αναπόφευκτο μέτρο» που προκύπτει αποκλειστικά από την αδιαλλαξία της Μινάζ. «Η πελάτισσά μου είναι μια παγκόσμια σταρ της μουσικής, με εκτιμώμενη περιουσία μεταξύ 150 και 190 εκατομμυρίων δολαρίων και θεωρείται η υψηλότερα αμειβόμενη γυναίκα ράπερ στον κόσμο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχει τη δυνατότητα να πληρώσει, ωστόσο αρνείται να το κάνει, παρά τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις και τις κατασχέσεις σε περιουσιακά της στοιχεία», ανέφερε. Ο Τόμας Βάιντενμιλερ δήλωσε ότι δεν έχει λόγο να περιμένει άλλο για να λάβει την αποζημίωση που του επιδικάστηκε.
Nicki Minaj's Los Angeles mansion is at risk of being sold off due to a massive unpaid debt she and her husband, Kenneth Petty, have refused to pay, Us Weekly can exclusively report. https://t.co/3UHqVikltu— Us Weekly (@usweekly) October 14, 2025
