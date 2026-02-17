Σκηνή BDSM με κολάρο και αλυσίδα σε λαιμό γυναίκας στα Ανεμοδαρμένα Ύψη προκαλεί σάλο, γιατί αντιδρούν οι φαν

Δεν έλειψαν ωστόσο και οι υπερασπιστές της ταινίας. Ο κριτικός κινηματογράφου Έρικ Άντερσον χαρακτήρισε την ερμηνεία της Όλιβερ «εξαιρετική», υποστηρίζοντας ότι ο χαρακτήρας «διαθέτει πλήρη αυτονομία στις επιλογές του σχεδόν σε κάθε σημείο» και ότι πρόκειται για «μία από τις καλύτερες αλλαγές από το βιβλίο στην οθόνη», προσθέτοντας: «Οι αρνητικές αντιδράσεις σε αυτό το tweet είναι εντελώς παράλογες».Μία ακόμη σημαντική διαφοροποίηση από το μυθιστόρημα είναι η αφαίρεση του δεύτερου μισού της ιστορίας. Στο βιβλίο, ο Χίθκλιφ συνεχίζει να βασανίζει την κόρη της Κάθριν, η οποία επιβιώνει στο πρωτότυπο, σε αντίθεση με την ταινία, καθώς και τον γιο του, τον οποίο πολλοί αναγνώστες θεωρούν προϊόν βιασμού ή εξαναγκασμού της Ιζαμπέλα.Η σκηνοθέτις Έμεραλντ Φένελ έχει υπερασπιστεί δημόσια τις επιλογές της, δηλώνοντας στο Entertainment Weekly: «Νομίζω ότι, πραγματικά, θα έκανα μια μίνι σειρά και θα κάλυπτα ολόκληρη την ιστορία σε 10 ώρες, και θα ήταν υπέροχο. Αλλά όταν κάνεις μια ταινία και πρέπει να είσαι αρκετά περιορισμένη, πρέπει να πάρεις τέτοιου είδους δύσκολες αποφάσεις».Η Άλισον Όλιβερ αποκάλυψε ότι συνεργάστηκε με τη διευθύντρια κίνησης Πόλι Μπένετ για να δουλέψει τη «σκυλίσια» στάση της σκηνής, σημειώνοντας πως η Φένελ της είχε εξηγήσει: «Επειδή η Ιζαμπέλα είναι στην πραγματικότητα ένα αρκετά καταπιεσμένο άτομο και επειδή έχει αντιμετωπιστεί με τρόπο που την κρατούσε σε παιδικό ρόλο, οτιδήποτε καταπιεσμένο, όταν βγαίνει στην επιφάνεια, είναι ακατάστατο και ανοργάνωτο. Βρίσκεται σε ένα πολύ άγνωστο, παράξενο, διαφορετικό μέρος. Πολλά από αυτά αφορούσαν απλώς το να αποδοθεί το χάος της νέας κατάστασης στην οποία βρίσκεται».