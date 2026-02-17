Σκηνή BDSM με κολάρο και αλυσίδα σε λαιμό γυναίκας στα Ανεμοδαρμένα Ύψη προκαλεί σάλο, γιατί αντιδρούν οι φαν

Το ταξίδι που θα σου δώσει την ευκαιρία να γνωρίσεις μια χώρα τη στιγμή που αλλάζει, και να ανακαλύψεις έναν προορισμό που μόλις αρχίζει να αποκαλύπτει τους θησαυρούς του.
Η νέα κινηματογραφική μεταφορά με Μάργκοτ Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι άνοιξε συζήτηση για ριζικές αλλαγές στο μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η νέα κινηματογραφική μεταφορά για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη», μετά την επιλογή των δημιουργών να αλλάξουν ριζικά τη σχέση της Ιζαμπέλα με τον Χίθκλιφ, εισάγοντας μια σκηνή με σαφή στοιχεία BDSM που δεν υπάρχει στο πρωτότυπο έργο της Έμιλι Μπροντέ.
Η ταινία, με πρωταγωνιστές τη Μάργκοτ Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι, κατέκτησε την κορυφή του box office το Σαββατοκύριακο, συγκεντρώνοντας 82 εκατ. δολάρια παγκοσμίως και καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες της χρονιάς έως τώρα.
Παρά τις συζητήσεις για τολμηρές σκηνές μεταξύ των βασικών χαρακτήρων, η μεγαλύτερη αναστάτωση προκλήθηκε από σκηνή που αφορά τον Χίθκλιφ (Ελόρντι) και την Ιζαμπέλα (Άλισον Όλιβερ).
Στην ταινία, ο Χίθκλιφ παντρεύεται την Ιζαμπέλα ως αντίδραση στον γάμο της Κάθριν με άλλον άντρα, όπως συμβαίνει και στο βιβλίο.
Ωστόσο, η κινηματογραφική εκδοχή παρουσιάζει τη σχέση τους ως μια σχέση «διαστροφής», σε πλήρη αντίθεση με το μυθιστόρημα, όπου η Ιζαμπέλα απεικονίζεται ως θύμα κακοποίησης και ψυχολογικής βίας.
Σε μια σκηνή που έγινε viral, η Ιζαμπέλα εμφανίζεται με κολάρο σκύλου, στα τέσσερα, ενώ ο Χίθκλιφ της λέει να «μείνει», επιμένοντας ότι «της αρέσει», με εκείνη να χαμογελά με τρόπο που περιγράφεται ως «μανιακός».
Η απόκλιση από το πρωτότυπο κείμενο έχει πυροδοτήσει σφοδρή κριτική στο διαδίκτυο, με πολλούς να χαρακτηρίζουν την αλλαγή του χαρακτήρα «μισογυνική».
Σε ανάρτηση που έγινε viral, κάποιος έγραψε: «Το να μετατρέπεις μια κακοποιημένη σύζυγο σε κάποιο είδος υποτακτικής BDSM είναι επόμενο επίπεδο μισογυνίας». Άλλος σχολίασε: «Διέλυσε αυτό που υποτίθεται ότι ήταν ο χαρακτήρας. Μια επιζήσασα κακοποίησης και ανύπαντρη μητέρα μετατράπηκε σε κάποια που απολαμβάνει παιχνίδια και γαβγίζει κατ’ εντολή του συζύγου της».
Στο βιβλίο της Μπροντέ, ο Χίθκλιφ παρουσιάζεται ως κακοποιητικός, ενώ η Ιζαμπέλα είναι θύμα στο πλαίσιο της εκδίκησής του απέναντι στην Κάθριν. Μάλιστα, στο πρωτότυπο έργο ο Χίθκλιφ φτάνει στο σημείο να κρεμάσει το σκυλί της, στοιχείο που υπογραμμίζει τη σκληρότητα του χαρακτήρα του.
Δεν έλειψαν ωστόσο και οι υπερασπιστές της ταινίας. Ο κριτικός κινηματογράφου Έρικ Άντερσον χαρακτήρισε την ερμηνεία της Όλιβερ «εξαιρετική», υποστηρίζοντας ότι ο χαρακτήρας «διαθέτει πλήρη αυτονομία στις επιλογές του σχεδόν σε κάθε σημείο» και ότι πρόκειται για «μία από τις καλύτερες αλλαγές από το βιβλίο στην οθόνη», προσθέτοντας: «Οι αρνητικές αντιδράσεις σε αυτό το tweet είναι εντελώς παράλογες».
Μία ακόμη σημαντική διαφοροποίηση από το μυθιστόρημα είναι η αφαίρεση του δεύτερου μισού της ιστορίας. Στο βιβλίο, ο Χίθκλιφ συνεχίζει να βασανίζει την κόρη της Κάθριν, η οποία επιβιώνει στο πρωτότυπο, σε αντίθεση με την ταινία, καθώς και τον γιο του, τον οποίο πολλοί αναγνώστες θεωρούν προϊόν βιασμού ή εξαναγκασμού της Ιζαμπέλα.
Δείτε το τρέιλερ της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Η σκηνοθέτις Έμεραλντ Φένελ έχει υπερασπιστεί δημόσια τις επιλογές της, δηλώνοντας στο Entertainment Weekly: «Νομίζω ότι, πραγματικά, θα έκανα μια μίνι σειρά και θα κάλυπτα ολόκληρη την ιστορία σε 10 ώρες, και θα ήταν υπέροχο. Αλλά όταν κάνεις μια ταινία και πρέπει να είσαι αρκετά περιορισμένη, πρέπει να πάρεις τέτοιου είδους δύσκολες αποφάσεις».
Η Άλισον Όλιβερ αποκάλυψε ότι συνεργάστηκε με τη διευθύντρια κίνησης Πόλι Μπένετ για να δουλέψει τη «σκυλίσια» στάση της σκηνής, σημειώνοντας πως η Φένελ της είχε εξηγήσει: «Επειδή η Ιζαμπέλα είναι στην πραγματικότητα ένα αρκετά καταπιεσμένο άτομο και επειδή έχει αντιμετωπιστεί με τρόπο που την κρατούσε σε παιδικό ρόλο, οτιδήποτε καταπιεσμένο, όταν βγαίνει στην επιφάνεια, είναι ακατάστατο και ανοργάνωτο. Βρίσκεται σε ένα πολύ άγνωστο, παράξενο, διαφορετικό μέρος. Πολλά από αυτά αφορούσαν απλώς το να αποδοθεί το χάος της νέας κατάστασης στην οποία βρίσκεται».
