Ο Γιάννης και η Φανή τσακώθηκαν στο Survivor: «Αν ξαναφύγω και πεις κάτι πίσω από την πλάτη μου θα γίνει το "έλα να δεις”»
«Περιμένεις την κάμερα να μου κάνεις επίθεση;», αναρωτήθηκε ο Γιάννης, κατηγορώντας ευθέως τη συμπαίκτριά του
Ένας τσακωμός συνέβη στην παραλία των Επαρχιωτών του Survivor ανάμεσα στη Φανή Παντελάκη και τον Γιάννη Ρέβη. Η Φανή ζήτησε από τον συμπαίκτη της όταν τη σχολιάζει να το κάνει μπροστά της και εκείνος ξεκίνησε να την κατηγορεί πως του έκανε επίθεση μπροστά στην κάμερα μόνο, με αποτέλεσμα εκείνη να φύγει εκνευρισμένη και να φωνάζει πως εάν το περοστατικό συμβεί ξανά, «θα γίνει χαμός».
Η Φανή αρχικά είπε στον Γιάννη στο επεισόδιο της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου: «Αν θα ξαναφύγω και πεις κάτι πίσω από την πλάτη μου, θα γίνει το "έλα να δεις”. Θα μου το λες στρέιτ. Aν θα ξαναφύγω και θα αναφέρεις κάτι για μένα ενώ λείπω, θα γίνει χαμός. Τελεία;».
«Δεν κατάλαβα;», τη ρώτησε ο Γιάννης, με την ίδια να του απαντά: «Τι είπες όταν έφυγα και πήγα στην παραλία; Ότι πάλι καλά που έφυγε να ηρεμήσουμε; Έτσι δεν είπες». Ο Γιάννης της εξήγησε: «Είπα δεν μπορώ να ακούω άλλο. Περιμένεις την κάμερα να μου κάνεις επίθεση; Εγώ δεν το είπα σε καμία κάμερα».
Μιλώντας σε προσωπική συνέντευξη η Φανή έπειτα ανέφερε: «Έχω πει από την αρχή ότι με τρελαίνει η αδικία και το ψέμα. Δεν είναι όμορφο, όταν φεύγω εγώ, να λες κάτι για μένα από πίσω μου. Γιατί δεν με πήρες να μου πεις: 'Φανή, ξέρω γω, για τον Α-Β λόγο, ότι δεν μπορώ να ακούω να τραγουδάς για παράδειγμα' Δεν γίνεται για τον έναν, ο έν;ς να μη μιλάει, ο άλλος να μην τραγουδάει. Αυτό που έκανε ήταν ασέβεια, να μιλήσει πίσω από την πλάτη μου ενώ λείπω».
Στην πορεία, ενώ η συζήτηση συνεχιζόταν η Φανή είπε στον Γιάννη αλλά και στους υπόλοιπους παίκτες που ήταν γύρω τους: «Κάτσε να φύγω γιατί θα πείτε κάτι για μένα. Κάτσε να φύγω, γρήγορα να ηρεμίσετε. Άι στο δι@ολο» και άρχισε να τρέχει.
Η Αναστασία Στεργίου πήρε το μέρος της Φανής, σχολιάζοντας στην κάμερα του Survivor για τον Γιάννη: «Ήδη από τις πρώτες ημέρες του Γιάννη, που του έχω πει ότι τον εκτιμώ πάρα πολύ, νιώθω ότι λίγο έχει αρχίσει να χάνει τον χαρακτήρα του. Δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι μαζί μας, αν είναι με τον Μιχάλη, αν είναι μόνος του στη μέση». Δεν δόθηκε συνέχεια στο θέμα, όμως, φάνηκε πως η ομάδα έχει χωριστεί σε δύο στρατόπεδα πλέον.
