Φοιτητές και φοιτήτριες από την Ελλάδα μιλούν για τις σπουδές τους σε αναγνωρισμένη Πολυτεχνική Σχολή στην Κύπρο.
Τρόμος σε γειτονιά της Αμαλιάδας από άνδρα που πυροβολούσε στα τυφλά έξω από σπίτι ηλικιωμένης
Τρόμος σε γειτονιά της Αμαλιάδας από άνδρα που πυροβολούσε στα τυφλά έξω από σπίτι ηλικιωμένης
Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη στο σπίτι του - Άγνωστα τα κίνητρά του
Στη σύλληψη ενός άνδρα που κατηγορείται ότι πυροβολούσε άσκοπα έξω από την κατοικία ηλικιωμένης προχώρησαν την Κυριακή οι αστυνομικές Αρχές στην Αμαλιάδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com και την ενημέρωση της ΕΛΑΣ, ο συλληφθείς πλησίασε το σπίτι της γυναίκας και, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, άρχιζε να πυροβολεί στα τυφλά προκαλώντας αναστάτωση και τρόμο στην περιοχή.
Μόλις ειδοποιήθηκαν οι Αρχές, κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, οι οποίοι εντόπισαν τα ίχνη του δράστη και τον συνέλαβαν μετά από έφοδο στην κατοικία του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com και την ενημέρωση της ΕΛΑΣ, ο συλληφθείς πλησίασε το σπίτι της γυναίκας και, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, άρχιζε να πυροβολεί στα τυφλά προκαλώντας αναστάτωση και τρόμο στην περιοχή.
Μόλις ειδοποιήθηκαν οι Αρχές, κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, οι οποίοι εντόπισαν τα ίχνη του δράστη και τον συνέλαβαν μετά από έφοδο στην κατοικία του.
- Στο σπίτι του άνδρα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
- Δύο κυνηγετικά όπλα και
- Έξι φυσίγγια
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