ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στο Τραγανό Ηλείας: Κλειστή η Ολυμπία Οδός στο ρεύμα προς Πύργο

Τρόμος σε γειτονιά της Αμαλιάδας από άνδρα που πυροβολούσε στα τυφλά έξω από σπίτι ηλικιωμένης
ΕΛΛΑΔΑ
Πυροβολισμοί Αμαλιάδα Ηλικιωμένη

Τρόμος σε γειτονιά της Αμαλιάδας από άνδρα που πυροβολούσε στα τυφλά έξω από σπίτι ηλικιωμένης

Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη στο σπίτι του - Άγνωστα τα κίνητρά του

Τρόμος σε γειτονιά της Αμαλιάδας από άνδρα που πυροβολούσε στα τυφλά έξω από σπίτι ηλικιωμένης
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στη σύλληψη ενός άνδρα που κατηγορείται ότι πυροβολούσε άσκοπα έξω από την κατοικία ηλικιωμένης προχώρησαν την Κυριακή οι αστυνομικές Αρχές στην Αμαλιάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com και την ενημέρωση της ΕΛΑΣ, ο συλληφθείς πλησίασε το σπίτι της γυναίκας και, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, άρχιζε να πυροβολεί στα τυφλά προκαλώντας αναστάτωση και τρόμο στην περιοχή.

Μόλις ειδοποιήθηκαν οι Αρχές, κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, οι οποίοι εντόπισαν τα ίχνη του δράστη και τον συνέλαβαν μετά από έφοδο στην κατοικία του.

  • Στο σπίτι του άνδρα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
  • Δύο κυνηγετικά όπλα και
  • Έξι φυσίγγια
Ο συλληφθείς οδηγείται στον εισαγγελέα με δικογραφία που περιλαμβάνει παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Όταν η Ίμπιζα γίνεται μια ανεπανάληπτη εμπειρία

Καθηλωτικές εμπειρίες σε έναν εμβληματικό προορισμό που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά και επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν την ψυχαγωγία και την απόλαυση, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα μέλη της κοινότητας του Ploom*.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης