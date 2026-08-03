ΟΛΠ: Εκσυγχρονίζει το καταστατικό του και διευρύνει τον επιχειρηματικό του ορίζοντα
ΟΛΠ: Εκσυγχρονίζει το καταστατικό του και διευρύνει τον επιχειρηματικό του ορίζοντα
Νέες δυνατότητες για δραστηριότητες πέρα από το λιμάνι του Πειραιά, ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, ψηφιακές γενικές συνελεύσεις και επικαιροποίηση του πλαισίου λειτουργίας σύμφωνα με τη σύγχρονη νομοθεσία
Σε μια από τις σημαντικότερες αναθεωρήσεις του θεσμικού του πλαισίου από την εποχή της ιδιωτικοποίησης, ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ Α.Ε.) προχωρά σε συνολική επικαιροποίηση του καταστατικού του, προσαρμόζοντας τη λειτουργία του στις απαιτήσεις της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης και του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τις εισηγμένες εταιρείες. Οι προτεινόμενες αλλαγές δεν περιορίζονται σε τεχνικές ή διαδικαστικές παρεμβάσεις, αλλά διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας, το οποίο δίνει στην εταιρεία μεγαλύτερη επιχειρηματική ευελιξία, διευρύνει το πεδίο δραστηριοτήτων της και ενισχύει τη διαφάνεια απέναντι στους μετόχους και την επενδυτική κοινότητα.
Το νέο καταστατικό της ΟΛΠ Α.Ε. αποτυπώνει τη στρατηγική επιλογή της διοίκησης να εκσυγχρονίσει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας, ενσωματώνοντας τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 για τις ανώνυμες εταιρείες, καθώς και τις νεότερες προβλέψεις που αφορούν στην εταιρική διακυβέρνηση, τις εισηγμένες επιχειρήσεις και την προστασία των μετόχων.
Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο της αναθεώρησης αφορά στον ίδιο τον εταιρικό σκοπό. Ο ΟΛΠ δεν περιορίζεται πλέον αποκλειστικά στη διαχείριση και ανάπτυξη του λιμένα του Πειραιά, αλλά αποκτά τη δυνατότητα να επεκτείνει τη δραστηριότητά του και εκτός των ορίων του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας. Το νέο καταστατικό προβλέπει ότι η εταιρεία μπορεί να αναπτύσσει, να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται λιμενικές εγκαταστάσεις και υποδομές εκτός Πειραιά, να συμμετέχει στη διαχείριση άλλων λιμένων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να οργανώνει και να παρέχει υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), αλλά και να επενδύει σε άλλες επιχειρήσεις μέσω συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο. Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται σημαντικά το πεδίο ανάπτυξης της εταιρείας, η οποία αποκτά μεγαλύτερη ευχέρεια να αξιοποιεί επενδυτικές ευκαιρίες τόσο στη χώρα όσο και διεθνώς.
Παράλληλα, περιγράφεται με μεγαλύτερη σαφήνεια το εύρος των δραστηριοτήτων που μπορεί να ασκεί η ΟΛΠ. Εκτός από την αξιοποίηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση Παραχώρησης, προβλέπεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών προς πλοία, φορτία και επιβάτες, η δημιουργία και εκμετάλλευση λιμενικών υποδομών, η ανάθεση έργων, η συνεργασία με τρίτους για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών, η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών και η απόκτηση ή εκποίηση συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις.
Εκτεταμένες είναι και οι αλλαγές που αφορούν στο μετοχικό κεφάλαιο και τις διαδικασίες χρηματοδότησης της εταιρείας. Το νέο καταστατικό προβλέπει αναλυτικά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Γενική Συνέλευση ή, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων. Παράλληλα, ενσωματώνονται οι διατάξεις που επιβάλλουν πλήρη ενημέρωση των μετόχων σχετικά με το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας και τη χρήση των κεφαλαίων που αντλούνται από τυχόν αυξήσεις κεφαλαίου, ενισχύοντας τη διαφάνεια προς την αγορά.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα δικαιώματα των μετόχων. Το καταστατικό επικαιροποιεί τις διαδικασίες σύγκλησης έκτακτων γενικών συνελεύσεων, καθορίζει με σαφήνεια τα δικαιώματα της μειοψηφίας για την εγγραφή νέων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, την υποβολή σχεδίων αποφάσεων, την παροχή πληροφοριών από τη διοίκηση και ακόμη την αίτηση για έκτακτο έλεγχο της εταιρείας, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος. Οι αλλαγές αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση της λογοδοσίας της διοίκησης και της συμμετοχής των μετόχων στη λήψη αποφάσεων.
Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του νέου πλαισίου είναι η ενσωμάτωση ψηφιακών διαδικασιών στη λειτουργία της εταιρείας. Προβλέπεται η δυνατότητα διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς φυσική παρουσία των μετόχων, καθώς και η συμμετοχή και ψηφοφορία από απόσταση μέσω ασφαλών ηλεκτρονικών συστημάτων. Η εταιρεία υποχρεούται να διασφαλίζει την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων, την ασφάλεια της διαδικασίας και την αξιόπιστη καταγραφή της ψήφου, στοιχείο που αντανακλά τις σύγχρονες διεθνείς πρακτικές εταιρικής λειτουργίας.
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Το νέο καταστατικό της ΟΛΠ Α.Ε. αποτυπώνει τη στρατηγική επιλογή της διοίκησης να εκσυγχρονίσει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας, ενσωματώνοντας τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 για τις ανώνυμες εταιρείες, καθώς και τις νεότερες προβλέψεις που αφορούν στην εταιρική διακυβέρνηση, τις εισηγμένες επιχειρήσεις και την προστασία των μετόχων.
Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο της αναθεώρησης αφορά στον ίδιο τον εταιρικό σκοπό. Ο ΟΛΠ δεν περιορίζεται πλέον αποκλειστικά στη διαχείριση και ανάπτυξη του λιμένα του Πειραιά, αλλά αποκτά τη δυνατότητα να επεκτείνει τη δραστηριότητά του και εκτός των ορίων του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας. Το νέο καταστατικό προβλέπει ότι η εταιρεία μπορεί να αναπτύσσει, να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται λιμενικές εγκαταστάσεις και υποδομές εκτός Πειραιά, να συμμετέχει στη διαχείριση άλλων λιμένων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να οργανώνει και να παρέχει υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), αλλά και να επενδύει σε άλλες επιχειρήσεις μέσω συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο. Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται σημαντικά το πεδίο ανάπτυξης της εταιρείας, η οποία αποκτά μεγαλύτερη ευχέρεια να αξιοποιεί επενδυτικές ευκαιρίες τόσο στη χώρα όσο και διεθνώς.
Παράλληλα, περιγράφεται με μεγαλύτερη σαφήνεια το εύρος των δραστηριοτήτων που μπορεί να ασκεί η ΟΛΠ. Εκτός από την αξιοποίηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση Παραχώρησης, προβλέπεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών προς πλοία, φορτία και επιβάτες, η δημιουργία και εκμετάλλευση λιμενικών υποδομών, η ανάθεση έργων, η συνεργασία με τρίτους για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών, η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών και η απόκτηση ή εκποίηση συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις.
Εκτεταμένες είναι και οι αλλαγές που αφορούν στο μετοχικό κεφάλαιο και τις διαδικασίες χρηματοδότησης της εταιρείας. Το νέο καταστατικό προβλέπει αναλυτικά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Γενική Συνέλευση ή, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων. Παράλληλα, ενσωματώνονται οι διατάξεις που επιβάλλουν πλήρη ενημέρωση των μετόχων σχετικά με το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας και τη χρήση των κεφαλαίων που αντλούνται από τυχόν αυξήσεις κεφαλαίου, ενισχύοντας τη διαφάνεια προς την αγορά.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα δικαιώματα των μετόχων. Το καταστατικό επικαιροποιεί τις διαδικασίες σύγκλησης έκτακτων γενικών συνελεύσεων, καθορίζει με σαφήνεια τα δικαιώματα της μειοψηφίας για την εγγραφή νέων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, την υποβολή σχεδίων αποφάσεων, την παροχή πληροφοριών από τη διοίκηση και ακόμη την αίτηση για έκτακτο έλεγχο της εταιρείας, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος. Οι αλλαγές αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση της λογοδοσίας της διοίκησης και της συμμετοχής των μετόχων στη λήψη αποφάσεων.
Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του νέου πλαισίου είναι η ενσωμάτωση ψηφιακών διαδικασιών στη λειτουργία της εταιρείας. Προβλέπεται η δυνατότητα διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς φυσική παρουσία των μετόχων, καθώς και η συμμετοχή και ψηφοφορία από απόσταση μέσω ασφαλών ηλεκτρονικών συστημάτων. Η εταιρεία υποχρεούται να διασφαλίζει την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων, την ασφάλεια της διαδικασίας και την αξιόπιστη καταγραφή της ψήφου, στοιχείο που αντανακλά τις σύγχρονες διεθνείς πρακτικές εταιρικής λειτουργίας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
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