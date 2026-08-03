ΟΛΠ: Εκσυγχρονίζει το καταστατικό του και διευρύνει τον επιχειρηματικό του ορίζοντα

Νέες δυνατότητες για δραστηριότητες πέρα από το λιμάνι του Πειραιά, ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, ψηφιακές γενικές συνελεύσεις και επικαιροποίηση του πλαισίου λειτουργίας σύμφωνα με τη σύγχρονη νομοθεσία