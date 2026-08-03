Ιωάννα Τούνη: «Πώς είναι να είσαι η πρώτη Ελληνίδα influencer και επιχειρηματίας, αλλά όλοι να σε θεωρούν άνεργη»
Ιωάννα Τούνη: «Πώς είναι να είσαι η πρώτη Ελληνίδα influencer και επιχειρηματίας, αλλά όλοι να σε θεωρούν άνεργη»
Η influencer συμμετείχε σε ένα viral trend στο TikTok
Σε ένα viral trend στο TikTok συμμετείχε η Ιωάννα Τούνη, στέλνοντας ένα μήνυμα προς όλους όσοι σχολιάζουν και αμφισβητούν την επαγγελματική της δραστηριότητα, αποκαλώντας τον εαυτό της «πρώτη Ελληνίδα influencer και επιχειρηματίας».
Σε βίντεο που δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη την Κυριακή 2 Αυγούστου στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, ακολούθησε την τάση που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής. Όπως έκανε η influencer, έτσι και άλλα πρόσωπα φαντάζονται τον εαυτό τους να μιλάει σε ένα υποθετικό ντοκιμαντέρ του Netflix αφιερωμένο στη ζωή τους.
Η Ιωάννα Τούνη έγραψε πάνω στο βίντεο που ανάρτησε: «Εγώ αν προετοιμαζόμουν για Netflix Documentary σχετικά με το πώς είναι να είσαι η 1η Ελληνίδα influencer και επιχειρηματίας, αλλά όλοι να σε θεωρούν άνεργη». Στη λεζάντα της ίδιας δημοσίευσης σημείωσε: «Netflix ακούς;».
Δείτε το βίντεο
Σε βίντεο που δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη την Κυριακή 2 Αυγούστου στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, ακολούθησε την τάση που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής. Όπως έκανε η influencer, έτσι και άλλα πρόσωπα φαντάζονται τον εαυτό τους να μιλάει σε ένα υποθετικό ντοκιμαντέρ του Netflix αφιερωμένο στη ζωή τους.
Η Ιωάννα Τούνη έγραψε πάνω στο βίντεο που ανάρτησε: «Εγώ αν προετοιμαζόμουν για Netflix Documentary σχετικά με το πώς είναι να είσαι η 1η Ελληνίδα influencer και επιχειρηματίας, αλλά όλοι να σε θεωρούν άνεργη». Στη λεζάντα της ίδιας δημοσίευσης σημείωσε: «Netflix ακούς;».
Δείτε το βίντεο
@j.touni
@Netflix ΑΚΟΥΣ;;; 😅 Να σου πω εντωμεταξύ ότι φοράω νέα συλλογή @Bubblegun που κάνει drop 1/9 🩷 stay tuned! #netflixdocumentary #fyp #foryoupage #jtouni #viral♬ original sound - Ioanna Touni
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα