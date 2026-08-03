ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στο Τραγανό Ηλείας: Κλειστή η Ολυμπία Οδός στο ρεύμα προς Πύργο

Ιωάννα Τούνη: «Πώς είναι να είσαι η πρώτη Ελληνίδα influencer και επιχειρηματίας, αλλά όλοι να σε θεωρούν άνεργη»
GALA
Ιωάννα Τούνη influencer Ντοκιμαντέρ

Ιωάννα Τούνη: «Πώς είναι να είσαι η πρώτη Ελληνίδα influencer και επιχειρηματίας, αλλά όλοι να σε θεωρούν άνεργη»

Η influencer συμμετείχε σε ένα viral trend στο TikTok 

Ιωάννα Τούνη: «Πώς είναι να είσαι η πρώτη Ελληνίδα influencer και επιχειρηματίας, αλλά όλοι να σε θεωρούν άνεργη»
Ιωάννα Μαρίνου
71 ΣΧΟΛΙΑ
Σε ένα viral trend στο TikTok συμμετείχε η Ιωάννα Τούνη, στέλνοντας ένα μήνυμα προς όλους όσοι σχολιάζουν και αμφισβητούν την επαγγελματική της δραστηριότητα, αποκαλώντας τον εαυτό της «πρώτη Ελληνίδα influencer και επιχειρηματίας».

Σε βίντεο που δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη την Κυριακή 2 Αυγούστου στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, ακολούθησε την τάση που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής. Όπως έκανε η influencer, έτσι και άλλα πρόσωπα φαντάζονται τον εαυτό τους να μιλάει σε ένα υποθετικό ντοκιμαντέρ του Netflix αφιερωμένο στη ζωή τους.

Η Ιωάννα Τούνη έγραψε πάνω στο βίντεο που ανάρτησε: «Εγώ αν προετοιμαζόμουν για Netflix Documentary σχετικά με το πώς είναι να είσαι η 1η Ελληνίδα influencer και επιχειρηματίας, αλλά όλοι να σε θεωρούν άνεργη». Στη λεζάντα της ίδιας δημοσίευσης σημείωσε: «Netflix ακούς;».

Δείτε το βίντεο

@j.touni

@Netflix ΑΚΟΥΣ;;; 😅 Να σου πω εντωμεταξύ ότι φοράω νέα συλλογή @Bubblegun που κάνει drop 1/9 🩷 stay tuned! #netflixdocumentary #fyp #foryoupage #jtouni #viral

♬ original sound - Ioanna Touni
Ιωάννα Μαρίνου
71 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όταν η Ίμπιζα γίνεται μια ανεπανάληπτη εμπειρία

Καθηλωτικές εμπειρίες σε έναν εμβληματικό προορισμό που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά και επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν την ψυχαγωγία και την απόλαυση, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα μέλη της κοινότητας του Ploom*.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης