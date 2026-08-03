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Θρίλερ στο Ναύπλιο με 58χρονο ψυχολόγο που βρέθηκε νεκρός σε προχωρημένη σήψη, συνελήφθησαν δύο Ινδοί ηλικίας 20 και 24 ετών
ΕΛΛΑΔΑ
Ναύπλιο Ψυχολόγος Συλλήψεις

Θρίλερ στο Ναύπλιο με 58χρονο ψυχολόγο που βρέθηκε νεκρός σε προχωρημένη σήψη, συνελήφθησαν δύο Ινδοί ηλικίας 20 και 24 ετών

Η εκτίμηση των αστυνομικών είναι ότι οι δύο νεαροί τραυμάτισαν θανάσιμα με μαχαίρι τον 58χρονο

Θρίλερ στο Ναύπλιο με 58χρονο ψυχολόγο που βρέθηκε νεκρός σε προχωρημένη σήψη, συνελήφθησαν δύο Ινδοί ηλικίας 20 και 24 ετών
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Τραγική κατάληξη είχαν οι προσπάθειες εντοπισμού ενός 58χρονου ψυχολόγου τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 25 Ιουνίου στο Ναύπλιο.

Η σορός του εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Κυριακής σε μια ιδιαίτερα δυσπρόσιτη τοποθεσία στην Κάντια Αργολίδας.

Λόγω της προχωρημένης αποσύνθεσης στην οποία βρισκόταν το σώμα του άτυχου άνδρα, έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση, με τη νεκροψία-νεκροτομή να ρίξει φως στα ακριβή αίτια αλλά και στον ακριβή χρόνο του θανάτου του.

Κατά πληροφορίες οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση έχουν προχωρήσει στη σύλληψη δύο Ινδών ηλικίας 20 και 24 ετών.

Η εκτίμηση των αστυνομικών είναι ότι οι δύο Ινδοί τραυμάτισαν θανάσιμα με μαχαίρι τον 58χρονο 

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η σορός του 58χρονου βρέθηκε σε μεγάλη απόσταση από το σημείο όπου είχε εντοπιστεί τις προηγούμενες ημέρες το όχημά του.

Με πληροφορίες από argolikeseidhseis.gr και argolida24.gr
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