Φοιτητές και φοιτήτριες από την Ελλάδα μιλούν για τις σπουδές τους σε αναγνωρισμένη Πολυτεχνική Σχολή στην Κύπρο.
«Θυμωμένο λάδι» το νέο βιβλίο της Λίνας Σόρογκα
«Θυμωμένο λάδι» το νέο βιβλίο της Λίνας Σόρογκα
Ένα μυθιστόρημα που κινείται ανάμεσα στη λύτρωση και την ψευδαίσθηση
Το «Θυμωμένο λάδι», το νέο βιβλίο της Λίνας Σόρογκα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πλέθρον, είναι ένα μυθιστόρημα που κινείται ανάμεσα στη λύτρωση και την ψευδαίσθηση, σε ένα μέλλον που είναι πια εδώ.
Η υπόθεση
Ο γιος της πέθανε. Όμως η Ειρήνη τον «συναντά» ξανά. Μέσα από μια πρωτοποριακή τεχνολογία ψηφιακής προσομοίωσης στην Καλιφόρνια αποκαλύπτονται ανομολόγητα μυστικά. Όταν επιστρέφει στους πατρογονικούς ελαιώνες της Μεσσηνίας, κυνηγημένη από ενοχές, η απώλεια την καταδιώκει. Η οικογενειακή επιχείρηση μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης: φθόνος, απάτη, απαγορευμένοι έρωτες. Ένα αποτρόπαιο έγκλημα κρύβεται μέσα σε λίγες σταγόνες λάδι.
Ο γιος της γίνεται ο ψηφιακός της καθρέφτης, φωνή συνείδησης και αόρατος οδηγός, την ώρα που τα όρια ανάμεσα στο πραγματικό και το ψηφιακό αρχίζουν να διαλύονται.
Σε έναν κόσμο όπου η γη υπερθερμαίνεται και η φύση δοκιμάζεται, οι ελαιώνες γίνονται στάχτη και αίμα. Τότε το λάδι, σύμβολο ειρήνης και ζωής, «θυμώνει». Η ιλιγγιώδης ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης φτάνει και = στην καρδιά της επαρχίας. Μπορεί να παρηγορήσει ή οδηγεί στην καταστροφή; Το Θυμωμένο λάδι είναι ένα αστυνομικό θρίλερ με στοιχεία επιστημονικής φαντασίας, που ερευνά τα όρια της απώλειας, της μνήμης και της τεχνολογίας, αλλά και την ακόρεστη ανθρώπινη ανάγκη να υπερβεί τον θάνατο.
Η Λίνα Σορόγκα γεννήθηκε στην Αθήνα, αλλά έζησε χρόνια στο εξωτερικό. Σπούδασε στο κολλέγιο Bleu Leman της Ελβετίας και στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, όπου απέκτησε B.S. in Communication.
Εργάστηκε ως βοηθός εκδότη στο Μανχάταν σε εμπορικά και γυναικεία περιοδικά, Middle East Business, Prestige, καθώς και στην ΕΡΤ ως δημοσιογράφος, εκφωνήτρια των αγγλικών ειδήσεων στην τηλεόραση και υποδιευθύντρια Μάρκετινγκ και Έρευνας Αγοράς για την Τηλεόραση και το Ραδιόφωνο, ενώ ειδικεύθηκε στον τομέα μελετών και ανάλυσης τηλεοπτικής συμπεριφοράς του κοινού. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια επικοινωνίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ως εκπρόσωπος στην GEAR (Group Of European Audience Researchers).
Από το 2007 είναι στο Δ.Σ. του ΚΕΜΜΕ Δήμου Κηφισιάς. Έχει συγγράψει τα βιβλία «Αφουγκράσου το κοινό, οδηγός στρατηγικής για τη Δημόσια Τηλεόραση», Παπαζήσης, το «Μαυσωλείο Παιχνιδιών», συλλογή διηγημάτων, Πλέθρον, και τα «Χρυσά λούπινα», μυθιστόρημα, Καστανιώτης. Έχει μεταφράσει βιβλία, ενώ άρθρα και διηγήματά της έχουν δημοσιευθεί σε εφημερίδες (Καθημερινή, Βήμα, Έθνος, Εθνικός Κήρυκας Ν.Υ.), περιοδικά και ιστοσελίδες για το βιβλίο (Δέκατα, Poetix, Book Press, Αναγνώστης, Diastixo.gr, Fractal). Έχει λάβει το πρώτο βραβείο στο 9ο London Greek Film Festival 2016, για το σενάριο ταινίας μικρού μήκους «Imago».
Η υπόθεση
Ο γιος της πέθανε. Όμως η Ειρήνη τον «συναντά» ξανά. Μέσα από μια πρωτοποριακή τεχνολογία ψηφιακής προσομοίωσης στην Καλιφόρνια αποκαλύπτονται ανομολόγητα μυστικά. Όταν επιστρέφει στους πατρογονικούς ελαιώνες της Μεσσηνίας, κυνηγημένη από ενοχές, η απώλεια την καταδιώκει. Η οικογενειακή επιχείρηση μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης: φθόνος, απάτη, απαγορευμένοι έρωτες. Ένα αποτρόπαιο έγκλημα κρύβεται μέσα σε λίγες σταγόνες λάδι.
Ο γιος της γίνεται ο ψηφιακός της καθρέφτης, φωνή συνείδησης και αόρατος οδηγός, την ώρα που τα όρια ανάμεσα στο πραγματικό και το ψηφιακό αρχίζουν να διαλύονται.
Σε έναν κόσμο όπου η γη υπερθερμαίνεται και η φύση δοκιμάζεται, οι ελαιώνες γίνονται στάχτη και αίμα. Τότε το λάδι, σύμβολο ειρήνης και ζωής, «θυμώνει». Η ιλιγγιώδης ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης φτάνει και = στην καρδιά της επαρχίας. Μπορεί να παρηγορήσει ή οδηγεί στην καταστροφή; Το Θυμωμένο λάδι είναι ένα αστυνομικό θρίλερ με στοιχεία επιστημονικής φαντασίας, που ερευνά τα όρια της απώλειας, της μνήμης και της τεχνολογίας, αλλά και την ακόρεστη ανθρώπινη ανάγκη να υπερβεί τον θάνατο.
Λίγα λόγια για τη συγγραφέα
Η Λίνα Σορόγκα γεννήθηκε στην Αθήνα, αλλά έζησε χρόνια στο εξωτερικό. Σπούδασε στο κολλέγιο Bleu Leman της Ελβετίας και στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, όπου απέκτησε B.S. in Communication.
Εργάστηκε ως βοηθός εκδότη στο Μανχάταν σε εμπορικά και γυναικεία περιοδικά, Middle East Business, Prestige, καθώς και στην ΕΡΤ ως δημοσιογράφος, εκφωνήτρια των αγγλικών ειδήσεων στην τηλεόραση και υποδιευθύντρια Μάρκετινγκ και Έρευνας Αγοράς για την Τηλεόραση και το Ραδιόφωνο, ενώ ειδικεύθηκε στον τομέα μελετών και ανάλυσης τηλεοπτικής συμπεριφοράς του κοινού. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια επικοινωνίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ως εκπρόσωπος στην GEAR (Group Of European Audience Researchers).
Από το 2007 είναι στο Δ.Σ. του ΚΕΜΜΕ Δήμου Κηφισιάς. Έχει συγγράψει τα βιβλία «Αφουγκράσου το κοινό, οδηγός στρατηγικής για τη Δημόσια Τηλεόραση», Παπαζήσης, το «Μαυσωλείο Παιχνιδιών», συλλογή διηγημάτων, Πλέθρον, και τα «Χρυσά λούπινα», μυθιστόρημα, Καστανιώτης. Έχει μεταφράσει βιβλία, ενώ άρθρα και διηγήματά της έχουν δημοσιευθεί σε εφημερίδες (Καθημερινή, Βήμα, Έθνος, Εθνικός Κήρυκας Ν.Υ.), περιοδικά και ιστοσελίδες για το βιβλίο (Δέκατα, Poetix, Book Press, Αναγνώστης, Diastixo.gr, Fractal). Έχει λάβει το πρώτο βραβείο στο 9ο London Greek Film Festival 2016, για το σενάριο ταινίας μικρού μήκους «Imago».
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