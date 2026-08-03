Τζορτζ Γιανκόπουλος: Ένας Έλληνας ανακαλύπτει το νέο φάρμακο που χάνεις βάρος αλλά όχι μυϊκή μάζα

Ο παράγοντας Κίνα

Το ελληνικό δαιμόνιο

Ακόμη και κατά τη διάρκεια της θεραπείας, οι γιατροί συνιστούν στους λήπτες διατροφή με μεγάλη έμφαση στην πρωτεΐνη και συστηματική σωματική άσκηση. Ειδάλλως, ο οργανισμός καταναλώνει τα ίδια του τα αποθέματα αδιακρίτως, με αποτέλεσμα την εξασθένηση του μυϊκού συστήματος και, κατά συνέπεια, την αυξημένη επιβάρυνση οστών, αρθρώσεων, σκελετού κ.ο.κ.Ασφαλώς, παραμένει άγνωστο πόσοι παίρνουν στα σοβαρά αυτές τις οδηγίες, το βέβαιο είναι όμως ότι ο κ. Γιανκόπουλος έχει από καιρό διακρίνει το έλλειμμα που δημιουργείται, τόσο από βιοτεχνολογικής όσο και από εμπορικής άποψης, ακριβώς λόγω της -σχετικώς- μονοδιάστατης δράσης των GLP-1. «Τι νόημα έχει να κυκλοφορούν δεκάδες φάρμακα από διαφορετικές εταιρείες αλλά με την ίδια σύσταση και τα ίδια χαρακτηριστικά;», διερωτάται ο ίδιος σε πρόσφατη συνέντευξή του στη «Wall Street Journal», για να απαντήσει αμέσως: «Εμείς στη Regeneron δεν ακολουθούμε ποτέ την πεπατημένη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εστιάζουμε στην ποιότητα, όχι μόνο στην ποσότητα της απώλειας σωματικού βάρους. Ο δικός μας στόχος είναι, καθώς ο ασθενής χάνει βάρος, να γίνεται πιο δυνατός, όχι πιο αδύναμος. Κατ’ αρχάς, αναζητήσαμε το “οκνηρό γονίδιο”, δηλαδή εκείνο τον παράγοντα που κάνει έναν άνθρωπο να ρέπει προς την αδράνεια, προς έναν καθιστικό και παθητικό τρόπο ζωής».Πράγματι, η Regeneron αναφέρει ότι οι επιστήμονές της έχουν εντοπίσει το περιβόητο «οκνηρό γονίδιο» και η εταιρεία ήδη εξελίσσει ένα σκεύασμα που θα γυρίζει τον γενετικό διακόπτη στο «on», προκειμένου ο μεταβολισμός του χρήστη να ενεργοποιείται και να καίει θερμίδες φυσιολογικά, αντί να εστιάζει στην πλήρωση των λιποαποθηκών του οργανισμού.Σε ό,τι αφορά το κύριο σκεύασμα για την απώλεια βάρους, ο κ. Γιανκόπουλος έχει εκφράσει την ικανοποίησή του για την πρόοδο της διαδικασίας, από την προσπάθεια τελειοποίησης του φαρμάκου έως τη διάθεσή του στο κοινό. Πρόκειται για την ουσία με την κωδική ονομασία «ολατορεπατίδη», έναν διπλό αγωνιστή GLP-1/GIP (τον συνδυασμό των πεπτιδίων που προκαλούν ανάσχεση της όρεξης για τροφή). Η ολατορεπατίδη βρίσκεται στη φάση 3 των δοκιμών, τις οποίες διεξάγει η κινεζική Hansoh, με την οποία η Regeneron έχει συνάψει συμφωνία διαμοίρασης της αγοράς για την κυκλοφορία του φαρμάκου.Η μεν Hansoh θα καλύπτει την Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και το Μακάου, η Regeneron όλο τον υπόλοιπο πλανήτη.Παρ’ όλα αυτά, η συγκεκριμένη συνεργασία δεν αντιφάσκει με την πάγια τάση του κ. Γιανκόπουλου να αποφεύγει τις συγχωνεύσεις, την οποία εφαρμόζει κατά κανόνα η Regeneron. Η τακτική των εξαγορών είναι εξαιρετικά διαδεδομένη, λόγω του φρενήρους ανταγωνισμού στον κλάδο της βιοτεχνολογίας.Οι ισχυροί παίκτες, όπως είναι πλέον η Regeneron, διακρίνουν προοπτικές ανάπτυξης καικαι απλώς προχωρούν στην εξαγορά του εκάστοτε «νάνου». Η Regeneron, αντιθέτως, ποντάρει στα σκευάσματα που η ίδια εξελίσσει και στην παρούσα φάση είναι πάνω από 60 νέα.Στην έως τώρα διαδρομή του κ. Γιανκόπουλου, το μυστικό επιτυχίας του ήταν η ευστοχία των οραματικών εμπνεύσεών του. Επανειλημμένως βρέθηκε πολύ μπροστά από τον ανταγωνισμό, με χαρακτηριστικές περιπτώσεις το φάρμακο Eylea για σοβαρές οφθαλμικές παθήσεις, το οποίο έλαβε έγκριση για κυκλοφορία στις ΗΠΑ το 2011 και παρέμεινε για τα επόμενα 11 χρόνια χωρίς αντίπαλο, εφόσον καμία άλλη εταιρεία δεν κατόρθωσε να δημιουργήσει εγκαίρως κάτι αντίστοιχο.Παρομοίως και το μπεστ σέλερ της Regeneron, το προαναφερθέν, που εγκρίθηκε το 2017 και απέκτησε αξιόλογο ανταγωνιστή περίπου μία πενταετία αργότερα. Είναι σαφές, ωστόσο, ότι ο ίδιος δεν τρέφει αυταπάτες, καθώς γνωρίζει πολύ καλά ότι, κυρίως λόγω της εκρηκτικής ανάπτυξης που σημειώνει η Κίνα στον τομέα των καινοτόμων φαρμάκων, η ανακάλυψη ενός πραγματικά επαναστατικού σκευάσματος, αλλιώς του επόμενου χρυσωρυχείου για τη Regeneron, έχει όλο και μικρότερες πιθανότητες να συμβεί.Η απάντησή του σε αυτή την αντικειμενική πρόκληση είναι η διασπορά του χαρτοφυλακίου των ενδιαφερόντων και των επενδύσεων σε μεγαλύτερο αριθμό υπό εξέλιξη ουσιών. «Μπορεί να είναι δύσκολο πια να βρούμε ένα προϊόν που θα μας αποφέρει, π.χ., 10 δισ. δολάρια, οπότε μακροπρόθεσμα είναι πιο υγιές για εμάς, από επιχειρηματική άποψη, να εστιάσουμε σε τρία ή τέσσερα προϊόντα που μπορούν να γίνουν επιτυχίες, αλλά μικρότερου βεληνεκούς», αναφέρει χαρακτηριστικά.Oμολογουμένως έφτασε πολύ πιο μακριά και πολύ πιο ψηλά από κάθε πρόγονό του - σίγουρα από τον πατέρα του, ο οποίος ήταν πρώην στρατιωτικός και έμπορος, αλλά και από τον παππού του: ο Γεώργιος Δάνης Γιανκόπουλος υπήρξε ένας εξαιρετικά ανήσυχος και ικανός άνθρωπος. Αφού δραπέτευσε από την τουρκοκρατούμενη ακόμη γενέτειρά του, την Καστοριά, κατάφερε να μάθει γερμανικά και να σπουδάσει Ηλεκτρομηχανολογία στην Αυστρία.Οταν επαναπατρίστηκε, έχτισε εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος τόσο στην ενδοχώρα όσο και στη Σμύρνη. Ο τυφώνας των πολέμων, όμως, στέρησε από εκείνο την ευκαιρία της επιτυχίας και του πλουτισμού - οπότε, ο εγγονός του που έχει το ίδιο όνομα ανέλαβε κάτι ως υποσυνείδητο καθήκον να δικαιώσει τον παππού του.Ο Τζορτζ, ο οποίος μεγάλωσε στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, επέδειξε από νωρίς το πάθος του για την επιστήμη. Με έναυσμα την άνοια της γιαγιάς του, στράφηκε προς την Ιατρική. Ηταν όμως ο πατέρας του εκείνος που, με την κοφτερή, αγοραία ευφυΐα του, καθοδήγησε τον Τζορτζ προς τη βιοτεχνολογία, έστω κι αν ο ίδιος δεν είχε ακριβώς ιδέα περί τίνος επρόκειτο. Ο Τζορτζ, πάντως, σπούδασε Μοριακή Βιολογία στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, όπου έκανε μεταπτυχιακά και διδακτορικό. Μάλιστα, ήδη ως νεαρό στέλεχος του διδακτικού προσωπικού, κατόρθωσε να κερδίσει ένα χρηματικό έπαθλο ύψους 2,5 εκατ. δολάρια για τις πολλά υποσχόμενες έρευνές του.Παράλληλα με την επιτυχία του ως επιστήμονα, προσέλκυσε το ενδιαφέρον ανθρώπων από παραπλήσια πεδία. Ενας εξ αυτών, ο νευρολόγος Λέοναρντ Σλάιφερ, μετά από μακρά πολιορκία, κατόρθωσε εν τέλει να τον πείσει να ιδρύσουν από κοινού μια εταιρεία βιοτεχνολογίας. Και έτσι, το 1988 εγένετο η Regeneron. Μια επιχείρηση που ξεκίνησε ως startup, όπως θα τη χαρακτήριζε κάποιος σήμερα, αλλά αρχικά δυσκολεύτηκε πολύ να βρει τον δρόμο της.Οταν όμως ο Ρόι Βάγγελος, σπουδαίος Ελληνοαμερικανός γιατρός και πρόεδρος της γιγαντιαίας φαρμακοβιομηχανίας Merck (MSD) συνέδραμε τους άπειρους Γιανκόπουλο και Σλάιφερ, η Regeneron τέθηκε σε τροχιά απογείωσης. Σε ένδειξη εκτίμησης, στον κ. Βάγγελος παραχωρήθηκε θέση επί τιμή επικεφαλής του Δ.Σ. στην εταιρεία, στην οποία και παραμένει ακόμη, παρά τα 96 του χρόνια.Εν τω μεταξύ, η αίγλη της Regeneron, όσο και προσωπικά του κ. Γιανκόπουλου, ενισχύεται διαρκώς. Και όχι μόνο επειδή ήταν ο Ντόναλνττη θεραπεία του, αλλά και με την εντατική κοινωφελή δράση που αναπτύσσει ο κ. Γιανκόπουλος. Σε συνάρτηση, βεβαίως, με τη συμφωνία για δραστική μείωση, σχεδόν στο μισό της αρχικής, της τιμής διάθεσης φαρμάκων που διατίθενται μέσω της πλατφόρμας TrumpRx.