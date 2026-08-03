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Άννα Βίσση: Η αντίδρασή της όταν θαυμάστρια την αναγνώρισε σε γιοτ στο Αμάλφι, δείτε βίντεο
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Άννα Βίσση Αμάλφι Γιοτ

Άννα Βίσση: Η αντίδρασή της όταν θαυμάστρια την αναγνώρισε σε γιοτ στο Αμάλφι, δείτε βίντεο

Όταν βρίσκεσαι στην Ακτή Αμάλφι και βλέπεις τη βασίλισσα σε ένα γιοτ δίπλα σου, έγραψε η γυναίκα που την τράβηξε βίντεο και το δημοσίευσε στο TikTok

Άννα Βίσση: Η αντίδρασή της όταν θαυμάστρια την αναγνώρισε σε γιοτ στο Αμάλφι, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Σε γιοτ στην Ακτή Αμάλφι εθεάθη  η Άννα Βίσση, να χαιρετάει θαυμάστριά της, που την έβγαζε βίντεο.

Η Ελληνίδα τουρίστρια, η οποία βρισκόταν στην ίδια περιοχή, αναγνώρισε την τραγουδίστρια σε κοντινό γιοτ και, ενθουσιασμένη από την απρόσμενη συνάντηση, αποφάσισε να καταγράψει τη στιγμή με το κινητό της. Στη συνέχεια, μοιράστηκε το βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, γράφοντας πάνω σε αυτό: «Βρίσκεσαι στην Ακτή Αμάλφι και βλέπεις τη βασίλισσα σε ένα γιοτ δίπλα σου».

Στο πλάνο, η Άννα Βίσση φαίνεται να απολαμβάνει τις διακοπές της σε σκάφος. Όταν η τραγουδίστρια αντιλήφθηκε ότι η γυναίκα την αναγνώρισε, κοίταξε στην κάμερα, χαμογέλασε και τη χαιρέτησε με θερμό τρόπο.

Δείτε το βίντεο

@ioannapericleous

Iconic holiday plot twist 💛#italiansummer #amalficoast #fyp @annavissiofficial

♬ Ola Gia Ola - Anna Vissi
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ

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