Φανή Παντελάκη για Δημήτρη Θεοδωρόπουλο στο Survivor: Είναι ένας πονηρός ανακατώστρας
Δεν τον μπορώ καθόλου, είπε για τον παίκτη της αντίπαλης ομάδας
Την αντιπάθειά της για τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο έδειξε η Φανή Παντελάκη στο επεισόδιο του Survivor, που προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου. Η παίκτρια από την ομάδα των «Επαρχιωτών» έκανε λόγο για έναν «πονηρό ανακατατώστρα» στην κόκκινη ομάδα, τον οποίο δεν αντέχει ούτε να ακούει.
Η Φανή σχολίασε αρχικά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των «Αθηναίων», υποστηρίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν θα ψήφιζε τον Αλέξανδρο Κούρτοβικ, αφού αξίζει μία θέση στο ριάλιτι επιβίωσης. «Αν ήμουν στους Αθηναίους, δεν θα τον ψήφιζα. Θα τον έκανα να ξεχνιέται και θα τον μπούσταρα. Όσο δεν πάει. Στο να βρει δύναμη να αντέξει γιατί αξίζει που είναι εδώ», σημείωσε.
Στη συνέχεια, η Φανή έριξε τα βέλη της κατά του Δημήτρη, τονίζοντας πως τον χαρακτηρίζει η πονηριά: «Η απέναντι ομάδα θα έπρεπε να ψηφίσει αυτόν που θα ψηφίσει και σήμερα, γιατί θα κερδίσουμε. Και αυτός ονομάζεται Δημήτρης. Γιατί είναι ένας πονηρός ανακατώστρας της κόκκινης ομάδας και δεν τον μπορώ καθόλου. Δεν μπορώ να τον ακούω».
