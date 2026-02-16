Οι Επαρχιώτες χωρίζονται στα δύο στο Survivor
Οι Επαρχιώτες χωρίζονται στα δύο στο Survivor

Απόψε στο ριάλιτι επιβίωσης θα γίνουν αποκαλύψεις που θα τα ανατρέψουν όλα στο συμβούλιο του νησιού

Οι Επαρχιώτες χωρίζονται στα δύο στο Survivor
Ένας βραδινός αγώνας ασυλίας γεμάτος εντάσεις και ανατροπές έρχεται στο νέο επεισόδιο του Survivor, απόψε, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Οι Αθηναίοι, μετά και τη χθεσινή τους ήττα, στο πρώτο αγώνισμα ασυλίας της εβδομάδας, έχουν ήδη τρεις υποψήφιους προς αποχώρηση. Πλέον, στο πλευρό της Κέλλυς Μποφίλιου και του Αλέξανδρου Κούρτοβικ βρίσκεται, ως υποψήφιος και ο Χρυσοβαλάντης Πάκος. Ωστόσο, το κλίμα στο εσωτερικό της ομάδας είναι σε γενικές γραμμές θετικό και ήρεμο.

Σε αντιδιαστολή, η ατμόσφαιρα στην παραλία των Επαρχιωτών είναι εκρηκτική. Η ομάδα έχει χωριστεί στα δύο. Τσακωμοί και βαριές κουβέντες δημιουργούν μία ρήξη που μοιάζει αγεφύρωτη…

Όταν δύσει ο ήλιος, έρχεται και ο δεύτερος αγώνας ασυλίας. Ένας αγώνας για γερά νεύρα, με αναμετρήσεις που κρίνονται στον πόντο και έναν έντονο καυγά ανάμεσα στον Μάνο Μαλλιαρό και τον Benzy Καραντώνη…

Δείτε το τρέιλερ

Survivor - Αθηναίοι vs Επαρχιώτες | Trailer | 16/02/2026


Τον αγώνα ασυλίας ακολουθεί ένα έντονο συμβούλιο. Οι αποκαλύψεις που γίνονται είναι πολλές και στο επίκεντρο βρίσκεται η Φανή Παντελάκη.

