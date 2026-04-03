Την ενίσχυση 190€ σε έναν αγρότη «πλήρωσε» ο Τσιάρας, είναι νόμιμη λέει ο πρώην υπουργός
Δεν μίλησε ο ίδιος αλλά συνεργάτης του, ο έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ τα βρήκε όλα εντάξει - Μαξίμου: Η υπόθεση του δεν είναι μείζονος νομικής σημασίας
Η απομάκρυνση του Κώστα Τσιάρα από τη θέση του υπουργού, μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκαλεί εύλογο προβληματισμό καθώς από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει πως αναγκάσθηκε σε παραίτηση για μια υπόθεση που αφορά προσπάθεια διευθέτησης ενός ζητήματος ενίσχυσης μόλις 190 ευρώ σε έναν αγρότη.
Ο ίδιος ο πρώην υπουργός δεν είχε απευθείας εμπλοκή, αλλά μέσω συνεργάτη του ζήτησε μια απολύτως νόμιμη λύση και ο έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέληξε πως όλα ήταν εντάξει. Ωστόσο η βαρύτητα που αποδόθηκε ακόμη και σε μια τέτοια παρέμβαση ήταν μεγάλη και η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να τον αντικαταστήσει αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδεται από το Μέγαρο Μαξίμου στην πολιτική ευθύνη των υπουργών ακόμη και για ήσσονος σημασίας ζητήματα.
Δεν είναι τυχαία άλλωστε η διαρροή από το Μέγαρο Μαξίμου ότι: «η πιο δύσκολη απόφαση που εκλήθη να πάρει ο κ. Μητσοτάκης ήταν για τον Κώστα Τσιάρα, ο οποίος “έτρεξε τη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς θεωρείται με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας ότι η υπόθεση που τον αφορά δεν είναι μείζονος νομικής σημασίας”».
Όσον αφορά την ουσία της υπόθεσης οι πληροφορίες λένε ότι στη δικογραφία, αναφέρεται επικοινωνία πρώην συνεργάτη του τότε υπουργού Δικαιοσύνης με τον περιφερειακό προϊστάμενο του ΟΠΕΚΕΠΕ Λάρισας, για ένα θέμα που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί δίκαιο και νόμιμο
Αφορούσε στο γεγονός πως μετά τις καταστροφές από τον ΙΑΝΟ, η περιφέρεια Θεσσαλίας έκανε κάποιες «ράμπες» σε κανάλια μεταφοράς νερού, με αποτέλεσμα ο αγρότης για τον οποίο ενδιαφέρθηκε, να κινδυνεύει να χάσει το λεγόμενο «πρασίνισμα» (μπαίνει στο καθεστώς επιδοτήσεων) ενός αγροτεμαχίου εμβαδού 1,4 στρεμμάτων . Το αίτημα ήταν να προταθεί κάποια λύση για να μην χάσει ο άνθρωπος αυτή την επιδότηση.
Ακολούθησε ο διάλογος του προϊσταμένου με τους ελεγκτές γεωπόνους στην αναζήτηση λύσης. Η λύση ήταν σε δύο κατευθύνσεις. Ή θα έβρισκε άλλα αγροτεμάχια να δηλώσει για «πρασίνισμα» (διέθετε συνολικά 12 αγροτεμάχια, ενώ προβληματικά ήταν μόνο τρία) ή θα έπρεπε να ξεμπαζώσει τις ράμπες που έφτιαξε η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Τελικά επελέγη η δεύτερη λύση. Ο αγρότης τα ξεμπάζωσε και ο έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ τον βρήκε εντάξει.
Ως προς την νομική αξιολόγηση για τον βαθμό εμπλοκής του πρώην υπουργού πρέπει να επισημανθούν τα εξής: Δεν μίλησε ο ίδιος αλλά συνεργάτης του, ζήτησε κάτι απολύτως νόμιμο, ενώ δεν λήφθηκε υπόψη από τους εισαγγελείς πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τον έλεγχο, τα βρήκε όλα είναι εντάξει. Επί της ουσίας μιλάμε ότι για το σύνολο των καλλιεργειών του, ο συγκεκριμένος αγρότης θα ελάμβανε για εκείνη τη χρονιά το ποσό των 3000€, ενώ με την εξαίρεση από «πρασίνισμα», του ενός αγροτεμαχίου θα του αφαιρούνταν το πόσο των 190€.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα