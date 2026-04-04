Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον
Ligue 1, Παρί-Τουλούζ 3-1: Νίκη με «οδηγό» Ντεμπελέ πριν τη Λίβερπουλ
Με τον Γάλλο διεθνή επιθετικό να σημειώνει ντοπιέτα η πρωτοπόρος του γαλλικού πρωταθλήματος αύξησε τη διαφορά από τη 2η Λανς στους 4 βαθμούς
Έχοντας περισσότερο το μυαλό της στον πρώτο μεγάλο προημιτελικό του Champions League με τη Λίβερπουλ, το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης (8/4), η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με 3-1 της Τουλούζ στο εναρκτήριο ματς της 28ης αγωνιστικής της Ligue 1.
Με τους Μαρκίνιος, Νέβες και Βιτίνια να μένουν στον πάγκο για να πάρουν... ανάσες, η πρωτοπόρος του γαλλικού πρωταθλήματος είχε σε σπουδαία βραδιά τον Ουσμάν Ντεμπελέ. Ο Γάλλος διεθνής στράικερ σκόραρε και τα δύο γκολ των «πρωτευσιάνων» στο πρώτο ημίχρονο και είχε καθοριστική συμβολή στην κατάκτηση των τριών βαθμών. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε έκανε τη δουλειά της, αποσπάστηκε με +4 βαθμούς από τη Λανς, ενώ έχει και ματς λιγότερο.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία
Παρί ΣΖ-Τουλούζ 3-1 (23',33' Ντεμπελέ, 90'+2 Ράμος - 27' Νικολάϊσεν)
Στρασμπούρ-Νις 4/4
Μπρεστ-Ρεν 4/4
Λιλ-Λανς 4/4
Ανζέ-Λιόν 5/4
Λοριάν-Παρί FC 5/4
Χάβρη-Οσέρ 5/4
Μετζ-Ναντ 5/4
Μονακό-Μαρσέιγ 5/4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 27 αγώνες)
Παρί Σεν Ζερμέν 63
Λανς 59
Μαρσέιγ 49
Λιόν 47
Λιλ 47
Μονακό 46
Ρεν 44
Στρασμπούρ 40
Τουλούζ 37 -28αγ.
Λοριάν 37
Μπρεστ 36
Ανζέ 32
Παρί FC 31
Νις 27
Χάβρη 27
Οσέρ 22
Ναντ 17 -26αγ.
Μετς 14
