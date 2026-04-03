Θοδωρής Φέρρης: Δεν είχα πάντα sold out εμφανίσεις, δούλευα για το μεροκάματο, όπως όλοι
Θοδωρής Φέρρης: Δεν είχα πάντα sold out εμφανίσεις, δούλευα για το μεροκάματο, όπως όλοι
Παίρνω αγάπη από τον κόσμο, δήλωσε ο τραγουδιστής
Μία σύγκριση της τωρινής του επαγγελματικής κατάστασης με τα πρώτα του βήματα στο τραγούδι έκανε ο Θοδωρής Φέρρης, επισημαίνοντας πως για χρόνια οι εμφανίσεις του δεν γινόντουσαν sold out. Αντιθέτως, δούλευε για τα προς το ζην, όπως οι περισσότεροι καλλιτέχνες. Η αγάπη, δε, που παίρνει από τον κόσμο, είναι για εκείνον πολύτιμη.
«Δεν είχα πάντα sold out εμφανίσεις. Δούλευα για το μεροκάματο όπως όλοι, γιατί μην κοιτάτε τους καλλιτέχνες που είναι έτσι λίγο πιο, ας πούμε, popular, διάσημοι και τα λοιπά, υπάρχουν από πίσω παιδιά, εκατοντάδες παιδιά που παλεύουνε και μάχονται και τεράστια ταλέντα, και ένας από αυτούς ήμουν και εγώ. Παίρνω αγάπη από τον κόσμο. Έτσι το κρίνω, ότι παίρνω αγάπη. Οπότε αυτό για μένα είναι πολύτιμο. Υπερπολύτιμο», σχολίασε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Παρασκευή 3 Απριλίου.
Δείτε το βίντεο
Μεταξύ άλλων, ο Θοδωρής Φέρρης έκανε μία αναφορά στη μητέρα του. Οι συμβουλές που του έδινε, επισήμανε ο τραγουδιστής, δεν είχαν να κάνουν με τις επαγγελματικές του βλέψεις, αλλά με το ήθος που έπρεπε να διαμορφώσει. «Η μητέρα μου ανέκαθεν με συμβούλευε να είμαι καλό παιδί. Δεν μου ανέφερε ποτέ για καριέρες, για δίσκους, για ταμπέλες. Τραγουδάμε κάθε μέρα με τη μητέρα μου σχεδόν όλη μου τη ζωή, οπότε αυτό που έκανα μαζί της στο J2US δεν είχε κάποια διαφορά. Η διαφορά ήταν ότι ήταν στην τηλεόραση. Η αλήθεια είναι ότι είχα λίγο άγχος λόγω τηλεόρασης, αυτό», εξομολογήθηκε.
Τέλος, τόνισε ότι η έκθεση μέσα από την τηλεόραση τον κάνει να νιώθει άβολα. «Δεν είναι ότι λέω ''όχι'' συνεντεύξεις, απλά γενικά νιώθω άβολα έτσι κι αλλιώς με την τηλεόραση, απλά αυτό. Αγχώνομαι δηλαδή με μια κάμερα απέναντι», εξήγησε.
«Δεν είχα πάντα sold out εμφανίσεις. Δούλευα για το μεροκάματο όπως όλοι, γιατί μην κοιτάτε τους καλλιτέχνες που είναι έτσι λίγο πιο, ας πούμε, popular, διάσημοι και τα λοιπά, υπάρχουν από πίσω παιδιά, εκατοντάδες παιδιά που παλεύουνε και μάχονται και τεράστια ταλέντα, και ένας από αυτούς ήμουν και εγώ. Παίρνω αγάπη από τον κόσμο. Έτσι το κρίνω, ότι παίρνω αγάπη. Οπότε αυτό για μένα είναι πολύτιμο. Υπερπολύτιμο», σχολίασε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Παρασκευή 3 Απριλίου.
Δείτε το βίντεο
Τέλος, τόνισε ότι η έκθεση μέσα από την τηλεόραση τον κάνει να νιώθει άβολα. «Δεν είναι ότι λέω ''όχι'' συνεντεύξεις, απλά γενικά νιώθω άβολα έτσι κι αλλιώς με την τηλεόραση, απλά αυτό. Αγχώνομαι δηλαδή με μια κάμερα απέναντι», εξήγησε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα