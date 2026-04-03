Η Τζέσικα Σίμπσον σε σχέση με μουσικό έναν χρόνο μετά το διαζύγιό της
Η 45χρονη τραγουδίστρια ανακοίνωσε τον χωρισμό της με τον Έρικ Τζόνσον, με τον οποίο έχει αποκτήσει τρία παιδιά, τον Ιανουάριο του 2025

Σε νέα σχέση με μουσικό βρίσκεται η Τζέσικα Σίμπσονέναν χρόνο μετά το διαζύγιό της από τον Έρικ Τζόνσον. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού People, στο πλευρό της 45χρονης τραγουδίστριας βρίσκεται εδώ και λίγο καιρό ο Τόμας Άιζενχουντ, ο οποίος ζει στο Νάσβιλ και υπήρξε μέλος του συγκροτήματος Stoop Kids, το οποίο διαλύθηκε το 2023.

Πηγή ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι χαρούμενη. Βρίσκεται σε πολύ καλή φάση, ενθουσιασμένη για το μέλλον της».



Η ανακοίνωση του χωρισμού της Τζέσικα Σίμπσον από τον Έρικ Τζόνσον πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2025. Το πρώην ζευγάρι υπήρξε παντρεμένο για δέκα χρόνια και έχει αποκτήσει τρία παιδιά. Δύο κόρες, τη Μάξγουελ Ντρου που είναι 13 ετών και την Μπέρντι Μέι, που είναι 7 ετών, καθώς και έναν γιο, τον Έις Νουτ, ο οποίος είναι 12 ετών.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δύο πλευρές συνεχίζουν να διατηρούν αρμονική σχέση για την ανατροφή των παιδιών τους. «Εκείνη και ο Έρικ είναι αφοσιωμένοι στο να είναι οι καλύτεροι δυνατοί γονείς, διατηρώντας μια αρμονική σχέση και στηρίζοντας τα παιδιά τους», σημειώνεται.
