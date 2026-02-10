Βenzy για «Επαρχιώτες» στο Survivor: Είναι απίστευτο πόσο ψεύτες είναι
Το παίζουν τόσο σοβαροί, είπε ο παίκτης των «Αθηναίων» για την αντίπαλη ομάδα στο νέο επεισόδιο
Ψεύτες αποκάλεσε ο Αλέξανδρος Benzy τους «Επαρχιώτες» στο Survivor. Ο παίκτης των «Αθηναίων» εξέφρασε την παραπάνω άποψη, με αφορμή όσα εκτυλίχθηκαν στο Συμβούλιο του νησιού, όταν ζήτησε από την αντίπαλη ομάδα να μάθει ποιος μίλησε προσβλητικά, ενώ βρισκόταν στον στίβο μάχης απέναντι από τον Μιχάλη Σηφάκη. Όπως είπε, οι «Επαρχιώτες» θέλουν να δείχνουν σοβαροί, αλλά στην πραγματικότητα λένε μόνο ψέματα.
Κατά τη διάρκεια του νέου επεισοδίου του ριάλιτι επιβίωσης, την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, ο Benzy ανέφερε: «Όλα αυτά που είπε ο αδερφός μου είναι αλήθεια. Τώρα που είμαι εδώ είναι απίστευτο που το βλέπω. Δεν ήταν η πρώτη φορά που είπαμε στην μπλε ομάδα ''Γιατί είπες αυτό;'' και αυτοί λένε ''Ποιος το είπε αυτό; Δεν το θυμάμαι''. Εγώ νόμιζα ότι μόνο από την τηλεόραση φαίνεται έτσι, αλλά τώρα που είμαι εδώ και το βλέπω είναι απίστευτο πόσο ψεύτες είναι οι ''Επαρχιώτες'' και το παίζουν τόσο σοβαροί».
