Χριστιάννα μετά την αποχώρησή της από το Survivor: Σίγουρα έχουν χαρεί κάποιοι, αλλά δεν με αφορά
Οι άνθρωποι που αξίζουν από την ομάδα ήταν δίπλα μου, τόνισε η πρώην παίκτρια των «Επαρχιωτών»
Τις εντυπώσεις της από τη συμμετοχή της στο Survivor μοιράστηκε η Χριστιάνα Μιχαλούδη μετά την αποχώρησή της.
Η πρώην πλέον παίκτρια των «Επαρχιωτών» στάθηκε σε όλα αυτά που κρατάει, ανέφερε ποιος θα ήθελε να αναδειχθεί νικητής του ριάλιτι επιβίωσης και δήλωσε χαρούμενη που έζησε αυτή την εμπειρία. Παρόλα αυτά, δεν θα μπορούσε να παραταθεί η παραμονή της στο παιχνίδι, ακόμα και αν κάποιοι χάρηκαν με την εξέλιξη, λόγω του τραυματισμού στο χέρι της και της ζωής της έξω από το Survivor.
«Κρατάω τις εντάσεις, τις χαρές, τις λύπες, τα ψαρέματα και τα ωμά ψάρια και τις σαύρες που έχω φάει. Κρατάω κάποιους ανθρώπους με τους οποίους θα τα πω έξω και γενικά όλο το ταξίδι που ήταν τόσο ωραία εμπειρία. Αυτό που θα μου λείψει περισσότερο είναι η ηρεμία που μου πρόσφερε η παραλία και η ηρεμία της λίμνης, στην οποία καθόμουν με τον Γιάννη και τη Δήμητρα και σχεδιάζαμε τι θα κάνουμε μόλις βγούμε και συζητούσαμε για την προετοιμασία του γάμου μου. Τους περιμένω, αλλά θέλω να αργήσουν», είπε αρχικά η Χριστιάνα.
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στον παίκτη που θα ήθελε να δει νικητή του Survivor, σημείωσε: «Το Survivor θέλω να το κερδίσει ο Μάνος Μαλλιαρός. Είναι ένα πολύ άξιο παιδί και του αξίζει».
Σύμφωνα με εκείνη η αποχώρησή της από το ριάλιτι επιβίωσης χαροποίησε κάποιους συμπαίκτες της: «Σίγουρα έχουν χαρεί κάποια άτομα της ομάδας μου με την αποχώρησή μου. Παρόλα αυτά, δεν με αφορά ούτε στο ελάχιστο. Οι άνθρωποι που αξίζουν από την ομάδα ήταν δίπλα μου, κατάλαβαν για ποιον λόγο έκανα ό,τι έκανα και με στηρίζουν. Περισσότερο από όλους έχει χαρεί η Κωνσταντίνα».
Τέλος, η Χριστιάνα ξεκαθάρισε ότι δεν θα μπορούσε να παραμείνει άλλο στο παιχνίδι. «Στο μυαλό μου τριγυρνούσε ο άντρας μου και δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Έζησα την εμπειρία. Χαίρομαι που έχω φτάσει εδώ. Είναι πολύς κόσμος που δεν το έχει ζήσει και θέλει να το ζήσει. Το Survivor για μένα δεν μπορούσε να πάει παρακάτω και λόγω του τραυματισμού στο χέρι μου, αλλά και γιατί η ζωή μου είναι έξω από αυτό», τόνισε.
