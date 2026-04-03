Η Μυριέλλα Κουρεντή απαντά στα σχόλια που συνδέουν την πίστη της με διαφημιστικό κόλπο
Η ηθοποιός και τραγουδίστρια είχε εξομολογηθεί με ανάρτησή της πως ο Χριστός της «αποκαλύφθηκε», με την ίδια να δηλώνει «παιδί του Θεού»
Στα σχόλια που συνέδεσαν τις τοποθετήσεις της περί πίστης με διαφημιστικό κόλπο απάντησε η Μυριέλλα Κουρεντή. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια είχε εξομολογηθεί μέσα από μία ανάρτηση στα social media πως, από τη στιγμή που της «αποκαλύφθηκε» ο Χριστός, δηλώνει «παιδί του Θεού, ελεύθερη και αναγεννημένη».
Με μία νέα δημοσίευση στο Instagram, η Μυριέλλα Κουρεντή εξήγησε ότι σε live που πραγματοποίησε αρνήθηκε να μιλήσει στους δημοσιογράφους, οι οποίοι βρέθηκαν έξω από τον χώρο που φιλοξενήθηκε η εκδήλωση, λόγω των άρθρων που γράφτηκαν για εκείνη. Αν και τη στενοχωρεί το γεγονός ότι ταλαιπωρήθηκαν άδικα, δεν μπορεί να παραβλέψει, επισήμανε, ότι κάποιοι συνάδελφοί τους την κατηγόρησαν για διαφημιστικό τέχνασμα. Έτσι, επέλεξε να απαντήσει, σιωπώντας και αρνούμενη να προχωρήσει σε δηλώσεις.
Συγκεκριμένα, η Μυριέλλα Κουρεντή στην ανάρτησή της αναφέρει: «Όπως θα γνωρίζετε αρκετοί την Κυριακή που μας πέρασε έγινε το πρώτο μας live για φέτος. Απ’ έξω βρέθηκαν απροειδοποίητα διάφοροι δημοσιογράφοι για να πάρουν κάποια δήλωση μου σχετικά με τα άρθρα που γράφτηκαν για εμένα περί Πίστης. Με λύπησε λίγο που ταλαιπωρήθηκαν και δεν τους μίλησα ούτε τους άφησα να τραβήξουν πλάνα, αλλά δυστυχώς μέσα στη λαοθάλασσα του επαγγέλματος τους υπήρξαν κάποιοι που συσχέτισαν την στροφή μου στον χριστιανισμό, που μου συνέβη αναπόφευκτα τέσσερα χρόνια πριν, με διαφημιστικό κόλπο».
Η ίδια προτίμησε να παραμείνει σιωπηλή, δίνοντας έτσι τη δική της απάντηση στους δημοσιογράφους που υποστήριξαν ότι μίλησε για τη στροφή της στον Θεό για διαφημιστικούς λόγους. «Οπότε η απάντηση μου είναι η σιωπή μου και η προσωπική μου πορεία στη ζωή προσπαθώντας να κάνω θεάρεστα έργα που ίσως και να μην τα μάθει και κανένας τους ποτέ αλλά δεν χρειάζεται κιόλας. Αυτό που χρειάζομαι είναι να έρχομαι όλο και πιο κοντά στην Απόλυτη Αγάπη που είναι ο Χριστός μας. Και να τον κάνω χαρούμενο δίνοντας αγάπη όπου καλεστώ από Εκείνον και με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο. Όπως τα ταλέντα που μου χάρισε στη μουσική», σημειώνει.
Κλείνοντας, τονίζει: «Μία αγαπημένη στιγμή μας από το live είναι η στιγμή που ερμηνεύουμε το SKEPSEIS Ένα τραγούδι που γράψαμε με τον John Lygnos επηρεασμένοι από το βιβλίο ''Οι Λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας'' του Γέροντα Θαδδαίου της Βιτόβνιτσας. Αυτό το βιβλίο υπήρξε ένα απ’τα μεγαλύτερα δώρα που μου έστειλε ο Θεός και δυνατό ξύπνημα απ’τον λήθαργο της πλάνης».
Φωτογραφία: NDPPHTO
