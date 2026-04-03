Χριστόπουλος για Τούνη: Tα τελευταία χρόνια περνάει μια κόλαση, οι αληθινοί άντρες θα έπρεπε να ήταν με εκείνη
Αυτό που της συνέβη ούτε στον χειρότερό σου εχθρό, είπε ο φωτογράφος αναφερόμενος στην υπόθεση revenge porn
Τη στήριξή του στην Ιωάννα Τούνη έδειξε ο Χάρης Χριστόπουλος, με αφορμή την υπόθεση revenge porn, με θύμα την Instagrammer. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων έκρινε τους δράστες ένοχους για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, με σκοπό τη βλάβη.
Ο φωτογράφος ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής του My Style Rocks τη χρονιά που συμμετείχε η Ιωάννα Τούνη και, όπως τόνισε, εκείνη βίωσε για χρόνια μια κόλαση. Γι' αυτό όλες οι γυναίκες, αλλά και οι «αληθινοί» άντρες θα έπρεπε να είχαν σταθεί στο πλευρό της.
Περνάει μια κόλαση, όχι τώρα, τα τελευταία οχτώ χρόνια. Αυτό που συμβαίνει στην κυρία Τούνη, ούτε στον χειρότερό σου εχθρό. Αλλά όλες οι γυναίκες και όλοι οι άντρες, οι αληθινοί άντρες στη χώρα μας, θα έπρεπε να είναι με την κυρία Τούνη αυτή τη στιγμή», ανέφερε ο Χάρης Χριστόπουλος σε μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Παρασκευή 3 Απριλίου.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Χάρης Χριστόπουλος μίλησε για τη σύζυγό του, Αννίτα Μπραντ, και τα παιδιά τους. Έχοντας, όπως σημείωσε, πολύ ελεύθερο χρόνο μπορεί να αφοσιωθεί στο να κάνει ευτυχισμένους τους γιους τους. «Η Αννίτα είναι αφοσιωμένη στη δουλειά. Νεύρα, δυσκολίες, γιατί το επιχειρείν στην Ελλάδα σημαίνει μόνο προβλήματα. Εγώ είμαι full time μπαμπάς. Απ’ την πρώτη μέρα που γεννήθηκαν τα παιδιά και μέχρι σήμερα, είναι στα χέρια μου και τα τρία. Έχω την ευλογία του Θεού να έχω ατελείωτο ελεύθερο χρόνο. Οπότε έχω αφοσιωθεί στο να γίνουν ευτυχισμένα. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός μου στη ζωή», είπε σχετικά.
Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία να επιστρέψει τηλεοπτικά, αφού τηλεόραση είναι ένα μέσο που αγαπά πολύ. Πλέον όμως, θα ήθελε να αποτελέσει μέρος κάποιου πρότζεκτ με κοινωνικό πρόσημο. «Θα ήθελα να επιστρέψω τηλεοπτικά. Μου αρέσει η τηλεόραση ως μέσο, την αγαπάω πολύ. Αυτό που θα με εξέφραζε τώρα θα ήταν να ασχοληθώ με την κοινωνία. Ουσιαστικά με ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Αυτός είναι ο πυρήνας», διευκρίνισε.
