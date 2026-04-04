Ο Τραμπ ζητά 1,5 τρισ. δολάρια για άμυνα στον προϋπολογισμό του 2027
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Προϋπολογισμός ΗΠΑ Ιράν

Ο Τραμπ ζητά 1,5 τρισ. δολάρια για άμυνα στον προϋπολογισμό του 2027

Η πρόταση για αυξήσεις στις στρατιωτικές δαπάνες στοχεύει στην ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού και του συστήματος πυραυλικής άμυνας "Golden Dome"

Ο Τραμπ ζητά 1,5 τρισ. δολάρια για άμυνα στον προϋπολογισμό του 2027
15 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Λευκός Οίκος ζητά περίπου 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια για την άμυνα στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2027, μια αύξηση που εκτοξεύει τις στρατιωτικές δαπάνες στα υψηλότερα επίπεδα της σύγχρονης αμερικανικής ιστορίας. Η πρόταση αυτή υποστηρίζει την ενίσχυση των στρατηγικών προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις με το Ιράν.

Η κυβέρνηση Τραμπ, μέσα από το νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027, προγραμματίζει αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά περισσότερο από 40% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με το CNN. Η αύξηση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και των πυρομαχικών, καθώς και στην έναρξη της κατασκευής του συστήματος πυραυλικής άμυνας «Golden Dome», το οποίο έχει προγραμματιστεί από την κυβέρνηση Τραμπ για την προστασία των ΗΠΑ από επιθέσεις.

Επιπλέον, η πρόταση προβλέπει αυξήσεις για το στρατιωτικό προσωπικό μεταξύ 5% και 7%, κάτι που θεωρείται σημαντική ενίσχυση για τους εν ενεργεία στρατιώτες. Παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τραμπ ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις με το Ιράν θα ολοκληρωθούν σύντομα, η νέα πρόταση έρχεται σε αντίθεση με το προηγούμενο προσχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο προέβλεπε μείωση των αμυντικών δαπανών κατά 10%, υπέρ άλλων κοινωνικών τομέων, όπως η στέγαση και οι κοινωνικές υπηρεσίες.

Το νέο σχέδιο του Λευκού Οίκου αναμένεται να προκαλέσει έντονες συζητήσεις στο Κογκρέσο, καθώς η αύξηση των αμυντικών δαπανών σε συνδυασμό με τις μειώσεις σε άλλες κοινωνικές δαπάνες ενδέχεται να αναδείξει εντάσεις στη δημόσια συζήτηση για τις προτεραιότητες της κυβέρνησης.
15 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

