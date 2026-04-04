Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σήμερα, σημαντική πτώση θερμοκρασίας μετά τη Μεγάλη Πέμπτη

Ασθενείς έως μέτριες βροχές και ψυχρότερη εξέλιξη μετά τη Μεγάλη Πέμπτη, σύμφωνα με το μετεώγραμμα του Θοδωρή Κολυδά





Σύμφωνα με τις προβλέψεις, βροχές και τοπικές καταιγίδες θα πλήξουν πολλές περιοχές της χώρας σήμερα, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και σε τμήματα του Ανατολικού Αιγαίου. Αναμένονται αξιόλογες βροχοπτώσεις και σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Οι άνεμοι θα είναι μέτριας έντασης στο Ιόνιο και το Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.







Αστάθεια και τοπικά φαινόμενα για το Μ. Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα Για το Μ. Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, οι πιθανότητες για τοπικά φαινόμενα και αστάθεια παραμένουν περιορισμένες. Η πιθανότητα για το Μ. Σάββατο είναι περίπου 30-40%, ενώ την Κυριακή του Πάσχα η πιθανότητα κυμαίνεται από 25-35%, με πιο αβέβαιο σήμα. Ο Θοδωρής Κολυδάς προτείνει να περιοριστεί η πρόβλεψη μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη, καθώς η αβεβαιότητα μεγαλώνει με την πάροδο των ημερών.



Το τελικό συμπέρασμα του μετεωρολόγου είναι ότι η βασική τάση δείχνει ψυχρότερη εξέλιξη μετά τη Μεγάλη Πέμπτη, με περιορισμένη αστάθεια για το Μ. Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα. Οι προβλέψεις θα συνεχίσουν να επικαιροποιούνται, αλλά για την ώρα το σήμα δείχνει για βροχές και τοπική αστάθεια με χαμηλότερη θερμοκρασία την επόμενη εβδομάδα.









Στα 77 mm το ύψος βροχής χθες στο Φαράγγι Σαμαριάς στην Κρήτη Βροχές και τοπικές καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Παρασκευή, κυρίως στα δυτικά και ανατολικά τμήματα της χώρας.



Το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 19:40, ώρα Ελλάδας, της 03/04/2026 καταγράφηκε στο Φαράγγι της Σαμαριάς στην Κρήτη με 77,2 mm.









Ο καιρός σήμερα Tις πρώτες πρωινές ώρες, αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα, στη Νότια Πελοπόννησο, στη Δυτική Κρήτη, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, καθώς και σε νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Από τις μεσημβρινές ώρες, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη Κρήτη, στην Πελοπόννησο, καθώς και σε τμήματα της ηπειρωτικής χώρας, κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν σταδιακά τις βραδινές ώρες. Αυξημένη πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων παρουσιάζεται κατά τις μεσημβρινές ώρες, στη Δυτική Ελλάδα και στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα. Μικρές συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται στα βόρεια και κεντρικά τμήματα της χώρας.



Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 20, στην Ήπειρο από 3 έως 18 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 4 έως 16, στην Πελοπόννησο από 3 έως 18 βαθμούς, στην Κρήτη από 7 έως 12, στα Επτάνησα από 9 έως 19, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 10 έως 16 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.



Οι άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις τις πρωινές ώρες, ενώ αναμένεται να στραφούν σε βόρειες-βορειοδυτικές από τις μεσημβρινές ώρες, με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Οι άνεμοι αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά τις βραδινές ώρες. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ κυρίως από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις.



Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα νότια του νομού κατά τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ κυρίως από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 18 βαθμούς.



Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αρκετή συννεφιά, ενώ υπάρχει πιθανότητα για ασθενή βροχή τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 20 βαθμούς.



Ο καιρός την Κυριακή 05-04-2026 Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τα δυτικά και νότια κυρίως τμήματα της Πελοποννήσου και στη νότια νησιωτική χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα σταδιακά μετά το απόγευμα θα περιοριστούν στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και τα βόρεια τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.



Ο καιρός τη Μεγάλη Δευτέρα 06-04-2026 Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και πιθανόν στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με γρήγορη βελτίωση κυρίως στις Κυκλάδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα δυτικά.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.



Ο καιρός τη Μεγάλη Τρίτη 07-04-2026 Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.



Ο καιρός τη Μεγάλη Τετάρτη 08-04-2026 Αρχικά γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βορειοανατολικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και βαθμιαία στην ανατολική Θεσσαλία και το βόρειο Αιγαίο. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά, όμως στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.