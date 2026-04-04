Χριστοπούλου και Ανδριολάτου ανακοίνωσαν το τέλος της συνεργασίας τους: Ολοκληρώνεται ένας κύκλος με αμοιβαία συναισθήματα σεβασμού
Χριστοπούλου και Ανδριολάτου ανακοίνωσαν το τέλος της συνεργασίας τους: Ολοκληρώνεται ένας κύκλος με αμοιβαία συναισθήματα σεβασμού
Η ηθοποιός και μοντέλο αποχώρησε από το πρακτορείο της γνωστής booker μετά από 16 χρόνια συνεργασίας
Με μια κοινή ανακοίνωση η Κλέλια Ανδριολάτου και η Έλενα Χριστοπούλου επιβεβαίωσαν το τέλος της συνεργασίας τους, τονίζοντας πως επικρατεί αμοιβαίος σεβασμός ανάμεσά τους.
Οι δύο γυναίκες προχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής 3 Απριλίου σε μία ανάρτηση μέσω Instagram story σημειώνοντας, πως έπειτα από 16 χρόνια κοινής πορείας, η λήξη της επαγγελματικής τους σχέσης ήρθε σε κλίμα σεβασμού και εκτίμησης.
Όπως ανακοινώθηκε: «Μετά από 16 υπέροχα και ανθρώπινα χρόνια, που μοιραστήκαμε όμορφες στιγμές, επιτυχίες, νίκες, δυσκολίες, προκλήσεις, ολοκληρώνεται σήμερα ένας κύκλος επαγγελματικής σχέσης με αμοιβαία συναισθήματα σεβασμού και εκτίμησης. Παραμένουμε η μία δίπλα στην άλλη, όπως πάντα, με εκτίμηση και αγάπη, όπως όταν ξεκινήσαμε. Έλενα & Κλέλια».
Η ηθοποιός και μοντέλο συνεργαζόταν μέχρι πρότινος με το πρακτορείο που διευθύνει η γνωστή booker. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επαγγελματική τους συνεργασία ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα, με τις μεταξύ τους σχέσεις να παραμένουν άριστες.
Η επιλογή της Κλέλιας Ανδριολάτου να αποχωρήσει από το συγκεκριμένο πρακτορείο συνδέεται με την εξέλιξη της καριέρας της στην υποκριτική, καθώς προτεραιότητά της αποτελεί η κινηματογραφική της πορεία μέσω άλλης εταιρείας.
Τον προηγούμενο μήνα, η ίδια πραγματοποίησε για πρώτη φορά γυρίσματα για διεθνή κινηματογραφική παραγωγή στο Λος Άντζελες, σε εγκαταστάσεις της Paramount Pictures.
Οι δύο γυναίκες προχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής 3 Απριλίου σε μία ανάρτηση μέσω Instagram story σημειώνοντας, πως έπειτα από 16 χρόνια κοινής πορείας, η λήξη της επαγγελματικής τους σχέσης ήρθε σε κλίμα σεβασμού και εκτίμησης.
Όπως ανακοινώθηκε: «Μετά από 16 υπέροχα και ανθρώπινα χρόνια, που μοιραστήκαμε όμορφες στιγμές, επιτυχίες, νίκες, δυσκολίες, προκλήσεις, ολοκληρώνεται σήμερα ένας κύκλος επαγγελματικής σχέσης με αμοιβαία συναισθήματα σεβασμού και εκτίμησης. Παραμένουμε η μία δίπλα στην άλλη, όπως πάντα, με εκτίμηση και αγάπη, όπως όταν ξεκινήσαμε. Έλενα & Κλέλια».
Δείτε την ανακοίνωση
Η ηθοποιός και μοντέλο συνεργαζόταν μέχρι πρότινος με το πρακτορείο που διευθύνει η γνωστή booker. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επαγγελματική τους συνεργασία ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα, με τις μεταξύ τους σχέσεις να παραμένουν άριστες.
Η επιλογή της Κλέλιας Ανδριολάτου να αποχωρήσει από το συγκεκριμένο πρακτορείο συνδέεται με την εξέλιξη της καριέρας της στην υποκριτική, καθώς προτεραιότητά της αποτελεί η κινηματογραφική της πορεία μέσω άλλης εταιρείας.
Τον προηγούμενο μήνα, η ίδια πραγματοποίησε για πρώτη φορά γυρίσματα για διεθνή κινηματογραφική παραγωγή στο Λος Άντζελες, σε εγκαταστάσεις της Paramount Pictures.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα