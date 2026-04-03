Πήγε το revenge porn σε άλλο επίπεδο: 24χρονη στη Βρετανία έστειλε γυμνή φωτογραφία του πρώην της στη μάνα του

Αυτός είναι ο γιος σου, ελπίζω αυτός και όλη η οικογένειά του να σαπίσουν στην κόλαση, έγραψε η 24χρονη σε μήνυμά της προς τη μητέρα του... θύματός της, θυμίζοντας κάτι από την ταινία «Ολέθρια Σχέση»





«Αυτός είναι ο γιος σου» Η Γίομαν μετά τον χωρισμό φέρεται να βομβάρδιζε τον άλλοτε αγαπημένο της με συνεχείς κλήσεις, ενώ έφτασε σε σημείο να του στήνει... καρτέρι έξω από το σπίτι αλλά και την εργασία του, φτάνοντας σε σημείο να στείλει τη γυμνή φωτογραφία του πρώην της στη μητέρα του, με το ακόλουθο μήνυμα: «Αυτός είναι ο γιος σου. Ελπίζω αυτός και όλη η οικογένειά του να σαπίσουν στην κόλαση».



Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, η Γίομαν είχε δηλώσει ότι θα «μεγιστοποιήσει» τον εξευτελισμό του πρώην συντρόφου της μετά τη λήξη της τριετούς σχέσης τους.



Σε μια περίπτωση, στάθμευσε το αυτοκίνητό της περιμένοντας τον πρώην σύντροφό της, τον ακολούθησε επικίνδυνα στον δρόμο και τον προσπέρασε πριν φρενάρει απότομα, αναγκάζοντάς τον σε απότομη στάση, ενώ σε άλλο περιστατικό, πέταξε μπουκάλι στο αυτοκίνητό του ενώ κινούνταν με ταχύτητα περίπου 72 χιλιομέτρων την ώρα, προκαλώντας ζημιές στο παρμπρίζ και το καπό, ύψους 2.547 λιρών.



«Πρόκειται για πρωταπριλιάτικο αστείο» Ο 24χρονος, ο οποίος δεν κατονομάζεται για νομικούς λόγους, χαρακτήρισε την απόφαση «υπερβολικά επιεική» και κατηγόρησε το σύστημα δικαιοσύνης για «σεξισμό». Όπως δήλωσε, πίστευε ότι η πρώην σύντροφός του θα οδηγούνταν στη φυλακή.



Το revenge porn σε άλλο επίπεδο πήγε μια 24χρονη γυναίκα στη Βρετανία , η οποία έφτασε στο σημείο να στείλει γυμνή φωτογραφία του πρώην της στην ίδια του τη μητέρα.Όπως αναφέρει η Daily Mail , η Ιβ Γίομαν κορύφωσε την παρενόχληση του πρώην συντρόφου της μετά από τρεις μήνες παρακολούθησής του και περιστατικών που παραπέμπουν περισσότερο στην ταινία «Ολέθρια Σχέση».Η υπόθεση εκδικάστηκε σε δικαστήριο στο Ντόρσετ, με τα όσα ακούστηκαν να δείχνουν σαν να είναι βγαλμένα από το σενάριο ταινίας ή και να θυμίζουν πολύ κακόγουστη φάρσα.Η Γίομαν μετά τον χωρισμό φέρεται να βομβάρδιζε τον άλλοτε αγαπημένο της με συνεχείς κλήσεις, ενώ έφτασε σε σημείο να του στήνει... καρτέρι έξω από το σπίτι αλλά και την εργασία του, φτάνοντας σε σημείο να στείλει τη γυμνή φωτογραφία του πρώην της στη μητέρα του, με το ακόλουθο μήνυμα: «Αυτός είναι ο γιος σου. Ελπίζω αυτός και όλη η οικογένειά του να σαπίσουν στην κόλαση».Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, η Γίομαν είχε δηλώσει ότι θα «μεγιστοποιήσει» τον εξευτελισμό του πρώην συντρόφου της μετά τη λήξη της τριετούς σχέσης τους.Σε μια περίπτωση, στάθμευσε το αυτοκίνητό της περιμένοντας τον πρώην σύντροφό της, τον ακολούθησε επικίνδυνα στον δρόμο και τον προσπέρασε πριν φρενάρει απότομα, αναγκάζοντάς τον σε απότομη στάση, ενώ σε άλλο περιστατικό, πέταξε μπουκάλι στο αυτοκίνητό του ενώ κινούνταν με ταχύτητα περίπου 72 χιλιομέτρων την ώρα, προκαλώντας ζημιές στο παρμπρίζ και το καπό, ύψους 2.547 λιρών.Σημειώνεται πάντως, ότι - παρά τη σοβαρότητα της υπόθεσης - το δικαστήριο αποφάσισε να μην επιβάλει ποινή φυλάκισης. Αντί αυτού, εκδόθηκε περιοριστικό μέτρο που απαγορεύει στη Γίομαν να επικοινωνεί με τον πρώην σύντροφό της.Ο 24χρονος, ο οποίος δεν κατονομάζεται για νομικούς λόγους, χαρακτήρισε την απόφαση «υπερβολικά επιεική» και κατηγόρησε το σύστημα δικαιοσύνης για «σεξισμό». Όπως δήλωσε, πίστευε ότι η πρώην σύντροφός του θα οδηγούνταν στη φυλακή.

«Θεωρώ ότι η ποινή της είναι υπερβολικά επιεικής. Όταν είδα το email από τον αστυνομικό που με ενημέρωνε για την απόφαση, η πρώτη μου αντίδραση ήταν ότι πρόκειται για πρωταπριλιάτικο αστείο», ανέφερε.



«Πιστεύω ότι αν ένας άνδρας είχε κάνει όλα αυτά, πιθανότατα θα είχε καταδικαστεί σε τουλάχιστον δύο χρόνια φυλάκισης, κάτι που περίμενα να συμβεί και σε αυτή την περίπτωση. Αυτό δείχνει ότι το σύστημα δικαιοσύνης είναι σεξιστικό, κατά τη γνώμη μου».



Ο ίδιος δήλωσε ότι συνεχίζει να φοβάται για την ασφάλειά του και της οικογένειάς του. «Φοβάμαι κάθε μέρα ότι μπορεί να συμβεί κάτι. Η οικογένειά μου και εγώ δεν αισθανόμαστε πλέον ασφαλείς στο σπίτι», ανέφερε.



Όταν πληροφορήθηκε ότι η πρώην σύντροφός του είχε αποστείλει τις φωτογραφίες, δήλωσε ότι ένιωσε «παραβιασμένος» και βαθιά αμήχανος, καθώς δεν γνώριζε καν ότι είχαν ληφθεί. «Ένιωσα μεγάλη ντροπή και αποσύρθηκα για λίγες ημέρες από την οικογενειακή ζωή λόγω της αμηχανίας. Ένιωσα απομονωμένος. Η εκδικητική πορνογραφία μπορεί να συμβεί στον καθένα και δεν πίστευα ποτέ ότι θα συνέβαινε σε εμένα», σημείωσε.



Το θύμα υποστηρίζει επίσης ότι η 24χρονη ευθύνεται για επίθεση με διαβρωτική ουσία στο όχημά του και στο αυτοκίνητο φίλου του.



Χειριστική και ελεγκτική Οι δύο γνωρίστηκαν το 2022 μέσω της εφαρμογής γνωριμιών Bumble. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμπεριφορά της έγινε σταδιακά χειριστική και ελεγκτική, μέχρι που τελικά αποφάσισε να τερματίσει τη σχέση πέρυσι.



Όπως κατέθεσε, μετά τον χωρισμό του δέχθηκε παρενόχληση από τον Νοέμβριο του 2025 έως τον Ιανουάριο του 2026, με επαναλαμβανόμενες τηλεφωνικές κλήσεις χωρίς αναγνώριση αριθμού και παρουσία της γυναίκας κοντά στην κατοικία του, σε απόσταση περίπου 32 χιλιομέτρων από το σπίτι της.



«Σε κάποια στιγμή βανδάλισε το δικό μου και το αυτοκίνητο φίλου μου μέσα στη νύχτα, πετώντας τρόφιμα και διαβρωτικές ουσίες», ανέφερε.



Πρόσθεσε ότι η ζημιά που προκλήθηκε στο όχημά του ανέρχεται σε περίπου 2.500 λίρες, ενώ η αποζημίωση που επιδικάστηκε ήταν μόλις 600 λίρες. «Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καλύψω σχεδόν 1.900 λίρες από την τσέπη μου, κάτι που θεωρώ εξαιρετικά άδικο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που τα οικονομικά είναι ήδη πιεσμένα λόγω των διεθνών εξελίξεων», σημείωσε.



Η Γίομαν, από την περιοχή Λίτσετ Μάτραβερς στο Ντόρσετ, παραδέχθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου του Πουλ τις κατηγορίες για διαμοιρασμό προσωπικής φωτογραφίας, παρακολούθηση και πρόκληση φθοράς ξένης περιουσίας.



«Εκδικητική πράξη» Από την πλευρά της, η δικαστής της υπόθεσης δήλωσε ότι ο λόγος που δεν επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ήταν οι 25 ημέρες που η κατηγορούμενη είχε ήδη περάσει υπό προσωρινή κράτηση, διάστημα που αντιστοιχεί σε ποινή φυλάκισης οκτώ έως δέκα εβδομάδων.



Το δικαστήριο επέβαλε ποινή κοινωνικής εργασίας διάρκειας 12 μηνών, με υποχρέωση 200 ωρών απλήρωτης εργασίας. Παράλληλα, της επιβλήθηκε να καταβάλει αποζημίωση 600 λιρών στον πρώην σύντροφό της, ενώ εκδόθηκε περιοριστικό μέτρο που απαγορεύει οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί του.



Η δικαστής δήλωσε: «Αναγνωρίζω ότι πρόκειται για νεαρή γυναίκα χωρίς προηγούμενες καταδίκες, ωστόσο η αποστολή σεξουαλικής εικόνας στη μητέρα του ήταν εκδικητική πράξη που στόχευε να του προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή ψυχική οδύνη και ταπείνωση».