H Άσπα Πρεδάρη από το Survivor έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί
GALA
Το πρώτο της παιδί έφερε στον κόσμο η πρώην παίκτρια του Survivor Άσπα Πρεδάρη. Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο σύντροφός της με μία ανάρτηση στα social media. 

Συγκεκριμένα, μέσα από ένα Instagram story δημοσίευσε μία φωτογραφία της Άσπας Πρεδάρη μέσα από το μαιευτήριο, γράφοντας πάνω στο στιγμιότυπο «Περήφανη μαμά».

Δείτε την ανάρτηση 

Η πρώην παίκτρια του ριάλιτι επιβίωσης είχε ανακοινώσει στους διαδικτυακούς της ακόλουθους ότι θα γίνει για πρώτη φορά μητέρα, δημοσιεύοντας το βίντεο από τη στιγμή που έμαθε ότι ήταν έγκυος.

Μιλώντας αργότερα για την εγκυμοσύνη και τον σύντροφό της, είχε εξηγήσει ότι, αν και εκείνος ήταν αγχωμένος αρχικά, η ίδια είχε νιώσει αμέσως ενθουσιασμό. «Ο Θωμάς στην αρχή αγχώθηκε, όπως κάθε άνδρας, αλλά όσο περνάει ο καιρός, μέρα με τη μέρα, ενθουσιάζεται πιο πολύ και από εμένα. Στην αρχή ενθουσιάστηκα, τώρα υπάρχει το άγχος να είναι όλα καλά! Η καλύτερη έξοδός μου είναι όταν πηγαίνουμε στον γιατρό και μου λέει ότι είναι όλα καλά», είχε πει στην εκπομπή Weekend Live.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης