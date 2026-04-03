Πρώην κομάντο έστησε ομάδα μισθοφόρων στην Υεμένη και κερδίζει εκατομμύρια για στοχευμένες εκτελέσεις υπέρ των ΗΑΕ
Σοβαρές καταγγελίες για οργανωμένο πρόγραμμα «στοχευμένων δολοφονιών» στην Υεμένη φέρνουν στο φως νέα δικαστικά έγγραφα, στα οποία εμπλέκεται πρώην κομάντο ειδικών δυνάμεων που φέρεται να δρούσε για λογαριασμό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Σύμφωνα με τη μήνυση που έχει κατατεθεί, ο Abraham Golan, μισθοφόρος και φερόμενος ως επικεφαλής επιχειρήσεων, κατηγορείται ότι συμμετείχε σε αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Anssaf Ali Mayo, μέλους της Βουλής της Υεμένης, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει την τελευταία στιγμή.
Συμφωνία εκατομμυρίων για «εκτελέσεις»Όπως αναφέρει η nypost, τα έγγραφα αναφέρουν ότι το 2015 ο Golan, μαζί με τον πρώην Navy SEAL Issac Gilmore, ίδρυσαν την εταιρεία Spear Operations στο Σαν Ντιέγκο και συνήψαν συμφωνία με τα ΗΑΕ για την εκτέλεση «στοχευμένων δολοφονιών».
Η συμφωνία προέβλεπε αμοιβή 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων τον μήνα, με επιπλέον μπόνους για κάθε επιτυχημένη επιχείρηση. Όπως αναφέρεται, η συμφωνία φέρεται να έκλεισε σε στρατιωτική βάση στο Άμπου Ντάμπι, με τη μεσολάβηση του Mohammed Dahlan, πρώην επικεφαλής ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής.
Η αποστολή στην Υεμένη και η απόπειρα δολοφονίαςΜετά τη συμφωνία, συγκροτήθηκε ομάδα αποτελούμενη από πρώην στρατιωτικούς, μεταξύ των οποίων και ο Dale Comstock, πρώην μέλος των Ειδικών Δυνάμεων των ΗΠΑ, ο οποίος φέρεται να λάμβανε 40.000 δολάρια μηνιαίως.
Το σχέδιο προέβλεπε επίθεση με εκρηκτικά στα γραφεία του κόμματος στο Άντεν και εξόντωση των επιζώντων με πυροβόλα όπλα.
Βίντεο από drone κατέγραψε την επιχείρηση: η ομάδα τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό, προκάλεσε ισχυρή έκρηξη και ακολούθησαν πυροβολισμοί, ενώ δεύτερη έκρηξη σημειώθηκε από παγιδευμένο όχημα.
Ο Mayo είχε ειδοποιηθεί ότι κινδυνεύει και εγκατέλειψε το σημείο λίγο πριν την επίθεση, καταφέρνοντας να επιβιώσει.
Ο ίδιος δηλώνει ότι υπέστη σοβαρό ψυχολογικό τραύμα και πλέον ζει εξόριστος στη Σαουδική Αραβία, μακριά από την οικογένειά του, την οποία βλέπει μία φορά τον χρόνο.
Με τη μήνυσή του ζητά αποζημίωση, κάλυψη δικαστικών εξόδων και δικαστική απόφαση που θα αποτρέπει νέες απόπειρες εναντίον του.
Η Spear φέρεται να συνέχισε τις επιχειρήσεις της στην Υεμένη και μετά την αποτυχημένη επίθεση, αναλαμβάνοντας και άλλες «στοχευμένες εκτελέσεις».
Η εμπλοκή των ΗΑΕ στον πόλεμο της Υεμένης αποδίδεται, σύμφωνα με τη μήνυση, σε τρεις βασικούς λόγους: την ανάσχεση της επιρροής του Ιράν μέσω των Χούθι, τον έλεγχο στρατηγικών θαλάσσιων διαδρομών στον Κόλπο του Άντεν και την εξουδετέρωση του κόμματος al-Islah.
Η υπόθεση αναμένεται να προκαλέσει περαιτέρω διεθνείς αντιδράσεις, καθώς εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη χρήση ιδιωτικών στρατιωτικών εταιρειών σε επιχειρήσεις εκτός επίσημου στρατιωτικού πλαισίου.
Ζωή πολυτελείας και νέες επιχειρήσειςΣύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Golan φέρεται να συντόνιζε τις επιχειρήσεις από πολυτελή κατοικία αξίας 7 εκατομμυρίων δολαρίων στο Σαν Ντιέγκο, όπου πραγματοποιούνταν και συναντήσεις με μέλη της ομάδας.
Διεθνείς διαστάσεις και αντιδράσειςΣτα έγγραφα περιλαμβάνεται και αναφορά ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν «εύλογες ενδείξεις» ότι τα ΗΑΕ συνδέονται με τουλάχιστον 10 δολοφονίες στο Άντεν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα