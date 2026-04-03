Πρώην κομάντο έστησε ομάδα μισθοφόρων στην Υεμένη και κερδίζει εκατομμύρια για στοχευμένες εκτελέσεις υπέρ των ΗΑΕ

Ζωή πολυτελείας και νέες επιχειρήσεις

Διεθνείς διαστάσεις και αντιδράσεις

Το σχέδιο προέβλεπε επίθεση με εκρηκτικά στα γραφεία του κόμματος στο Άντεν και εξόντωση των επιζώντων με πυροβόλα όπλα.Βίντεο από drone κατέγραψε την επιχείρηση: η ομάδα τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό, προκάλεσε ισχυρή έκρηξη και ακολούθησαν πυροβολισμοί, ενώ δεύτερη έκρηξη σημειώθηκε από παγιδευμένο όχημα.Ο Mayo είχε ειδοποιηθεί ότι κινδυνεύει και εγκατέλειψε το σημείο λίγο πριν την επίθεση, καταφέρνοντας να επιβιώσει.Ο ίδιος δηλώνει ότι υπέστη σοβαρό ψυχολογικό τραύμα και πλέον ζει εξόριστος στη Σαουδική Αραβία, μακριά από την οικογένειά του, την οποία βλέπει μία φορά τον χρόνο.Με τη μήνυσή του ζητά αποζημίωση, κάλυψη δικαστικών εξόδων και δικαστική απόφαση που θα αποτρέπει νέες απόπειρες εναντίον του.Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Golan φέρεται να συντόνιζε τις επιχειρήσεις από πολυτελή κατοικία αξίας 7 εκατομμυρίων δολαρίων στο Σαν Ντιέγκο, όπου πραγματοποιούνταν και συναντήσεις με μέλη της ομάδας.Η Spear φέρεται να συνέχισε τις επιχειρήσεις της στην Υεμένη και μετά την αποτυχημένη επίθεση, αναλαμβάνοντας και άλλες «στοχευμένες εκτελέσεις».Στα έγγραφα περιλαμβάνεται και αναφορά ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν «εύλογες ενδείξεις» ότι τα ΗΑΕ συνδέονται με τουλάχιστον 10 δολοφονίες στο Άντεν.Η εμπλοκή των ΗΑΕ στον πόλεμο της Υεμένης αποδίδεται, σύμφωνα με τη μήνυση, σε τρεις βασικούς λόγους: την ανάσχεση της επιρροής του Ιράν μέσω των Χούθι, τον έλεγχο στρατηγικών θαλάσσιων διαδρομών στον Κόλπο του Άντεν και την εξουδετέρωση του κόμματος al-Islah.Η υπόθεση αναμένεται να προκαλέσει περαιτέρω διεθνείς αντιδράσεις, καθώς εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη χρήση ιδιωτικών στρατιωτικών εταιρειών σε επιχειρήσεις εκτός επίσημου στρατιωτικού πλαισίου.