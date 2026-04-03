Ελένη Ράντου για Βασίλη Παπακωνσταντίνου: Πλέον όταν πηγαίνουμε για δουλειά λέμε «καλό κουράγιο» ο ένας στον άλλον

Για τις ευχές που ανταλλάσει με τον σύζυγό της, η ηθοποιός δήλωσε αρχικά: «

Πλέον με τον Βασίλη, όταν πηγαίνει ο ένας ή ο άλλος στη δουλειά, δεν λέμε ούτε καλές επιτυχίες, ούτε τίποτα τέτοιο. Κουράγιο λέμε μόνο και καλή δύναμη. Περισσότερο συμπονούμε τον άλλον που πάει στη δουλειά, παρά τον επιβραβεύουμεΣε άλλο σημείο επισήμανε πως τα τελευταία χρόνια έχει αφοσιωθεί στο θέατρο και πιστεύει ότι θα επιστρέψει τηλεοπτικά μόνο εάν κουραστεί από αυτό: «Για μένα πάντα έχει προτεραιότητα το θέατρο. Όλο λέω πως "την επόμενη χρονιά" θα επιστρέψω στην τηλεόραση, αλλά θα πρέπει να με βρει σε μια παύση θεατρική που να πω ότι πρέπει να αλλάξω λίγο περιβάλλον, για να μην τρελαθώ. Στο θέατρο είναι όλα χωρίς μοντάζ, είναι όλα αληθινά, γίνονται όλα εκείνη την ώρα που σημαίνει μια δυσκολία που από τη μια με κινητοποιεί τρομερά και από την άλλη λέω ότι όταν κουραστώ, θα κάνω κάποια στιγμή τηλεόραση, αν υπάρχει και τίποτα να κάνω», είπε.Σχετικά με τα συναισθήματά της όταν βλέπει τον εαυτό της στην τηλεόραση, εξήγησε πως παλαιότερα δεν ένιωθε καθόλου άνετα, όμως όταν βλέπει πώς ήταν στο «Κωνσταντίνου και Ελένης», επειδή μοιάζει με κάτι αρκετά μακρινό, της λείπει η ελευθερία που αισθανόταν τότε: «Τώρα που έχω μεγαλώσει και το κορίτσι που βλέπω είναι αρκετά μακριά από εμένα, έχω θαυμάσει αυτή την άγνοια κινδύνου. Τι ωραία εποχή, να μην σε νοιάζουν οι κανόνες, να είσαι τόσο ελεύθερος. Είχε μία ελευθερία εκείνη η ηλικία, δεν σε ένοιαζαν οι συνέπειες. Τώρα δειλά δειλά επιτρέπω στον εαυτό μου να μην αυτομαστιγώνεται. Δεν είναι ακριβώς αυστηρότητα, είναι μία αίσθηση δυσφορίας που με πιάνει με την πάρτη μου».Έπειτα, ανέφερε ότι νιώθει πιο άνετα και στο θέατρο πια: «Έχω αρχίσει και νιώθω πολύ άνετα στη θεατρική έκθεση, που όταν πρωτοξεκίνησα θέατρο, έτρεμα τόσο πολύ, που πολλοί φίλοι μου έλεγαν να κάνω μια άλλη δουλειά και να μη το κάνω αυτό στον εαυτό μου. Το έτρεμα το σανίδι, τώρα έχει γυρίσει το αντίθετο».Τέλος, όταν ρωτήθηκε τι θα ήθελε να έχει στο μέλλον, η Ελένη Ράντου απάντησε: «Θα ήθελα ο εγκέφαλός μου και το μυαλό να έχουν αυτή τη νεανικότητα. Αν το μυαλό δεν είναι νεανικό, όσα λίφτινγκ και να κάνεις, όσες γυμναστικές και υγιεινές διατροφές και να κάνεις, έχεις μεγαλώσει άσχημα. Να μεγαλώνω όμορφα θέλω, συμφιλιωμένα».