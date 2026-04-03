Τέλος η συνεργασία της Κλέλιας Ανδριολάτου με την Έλενα Χριστοπούλου μετά από 16 χρόνια
Οι δύο γυναίκες έχουν άριστες σχέσεις και ολοκλήρωσαν σε καλό κλίμα τη συνεργασία τους

Μετά από 16 χρόνια έληξε η συνεργασία της Κλέλιας Ανδριολάτου με την Έλενα Χριστοπούλου.

Το μοντέλο και ηθοποιός ανήκε μέχρι πρόσφατα στο πρακτορείο, που διαχειρίζεται η γνωστή booker. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τέλος της επαγγελματικής σχέσης των δύο γυναικών ήρθε σε καλό κλίμα, με τις σχέσεις τους να παραμένουν άριστες.

Η απόφαση της Κλέλιας Ανδριολάτου να αποχωρήσει από το πρακτορείο της Έλενας Χριστοπούλου σχετίζεται με την πορεία της στην υποκριτική, καθώς αποτελεί προτεραιότητά της να ακολουθήσει την κινηματογραφική της καριέρα, μέσα από μια άλλη εταιρεία.

Τον προηγούμενο μήνα μάλιστα, έκανε για πρώτη φορά γυρίσματα για διεθνή ταινία στο Λος Άντζελες, σε στούντιο της Paramount Pictures. Σημειώνεται, ότι αναμένεται να εκδοθεί σχετική ανακοίνωση για το τέλος της συνεργασίας τους.

Κλέλια Ανδριολάτου - Έλενα Χριστοπούλου
Η Κλέλια μπήκε στον κόσμο της μόδας σε ηλικία 14 ετών και στα 18 της έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο στη σειρά «Μπρούσκο». Η αγάπη της για την υποκριτική την οδήγησε σε σεμινάρια θεάτρου και στις εισαγωγικές εξετάσεις στη δραματική σχολή του Ωδείου Αθηνών. Από την αποφοίτησή της, έχει πρωταγωνιστήσει σε παραστάσεις, ταινίες και τηλεοπτικές σειρές.

Τον περασμένο Μάρτιο, το μοντέλο και ηθοποιός είχε μιλήσει για τη σχέση και τη συνεργασία της με την booker, σε μία περίοδο που η συζήτηση γύρω από τη δικαστική διαμάχη μεταξύ της Έλενας Χριστοπούλου και της Ηλιάνας Παπαγεωργίου ήταν ανοιχτή. Η Κλέλια Ανδριολάτου είχε εκφράσει τη γνώμη της για το ζήτημα σε δηλώσεις της στις 26 Μαρτίου του 2025 στο «Πρωινό». Από τη μεριά της είχε ευχηθεί να επιλυθούν οι διαφορές μεταξύ των δύο γυναικών. Όπως είχε πει: «Με την Έλενα συνεργαζόμαστε 14 χρόνια και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Αυτή είναι η απάντησή μου. Ελπίζω να πάνε όλα καλά για όλους. Εννοώ να υπάρχει αγάπη. Να ξεπεραστούν τα θέματα. Θα νιώσω τέλεια αν τη δω στο ίδιο τραπέζι με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου».
Thema Insights

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

Το μυστικό πίσω από μια πετυχημένη και κερδοφόρα online παρουσία

Σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο απαιτητική για τις επιχειρήσεις, εκεί όπου η πρώτη εντύπωση γίνεται πλέον online και οι επιλογές κρίνονται με ένα scroll, κάποια brands καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους με τρόπο ουσιαστικό και επωφελή. Ο Χρυσός Οδηγός είναι ένα από αυτά!

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

