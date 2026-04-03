Ύμνοι της παγκόσμιας ομοσπονδίας στίβου για τον Καραλή: Ανεβάζοντας τον πήχη για ακόμα μεγαλύτερα άλματα, βίντεο
Ύμνοι της παγκόσμιας ομοσπονδίας στίβου για τον Καραλή: Ανεβάζοντας τον πήχη για ακόμα μεγαλύτερα άλματα, βίντεο
Η παγκόσμια ομοσπονδία στίβου εγκαινίασε μια σειρά βίντεο με τίτλο «Δόξα, Αποτυχίες και Νοοτροπία Μαχητή» και κάνει αφιέρωμα στον Ολυμπιονίκη του επί κοντώ - Τα εφηβικά χρόνια, η αμφισβήτηση, ο ρόλος της μητέρας του και η μάχη με τον Ντουπλάντις
Διανύοντας την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, ο Εμμανουήλ Καραλής, αποτελεί ένα από τα πιο καυτά ονόματα του ελληνικού αθλητισμού, με την παγκόσμια ομοσπονδία στίβου να το επιβεβαιώνει, κάνοντας ένα εξαιρετικό βίντεο – αφιέρωμα, στον Έλληνα Ολυμπιονίκη του επί κοντώ.
Η σειρά των βίντεο που εγκαινιάζει η παγκόσμια ομοσπονδία έχει τον τίτλο: «Δόξα, Αποτυχίες και Νοοτροπία Μαχητή» και ο Εμμανουήλ Καραλής κάνει πρεμιέρα.
«Το ταξίδι του Manolo έχει να κάνει με την επιμονή και την ακλόνητη αυτοπεποίθηση.
Από την πρώιμη επιτυχία ως έφηβος, μέσα από τις πολλαπλές απογοητεύσεις στο #WorldAthleticsChamps, μέχρι την αναρρίχηση στο νούμερο στη λίστα όλων των εποχών, ο Manolo δεν αποτυγχάνει ποτέ να προσφέρει μια παράσταση», γράφει στην περιγραφή του βίντεο η παγκόσμια ομοσπονδία ενώ στο βίντεο στο Youtube ο τίτλος είναι: «Ανεβάζοντας τον πήχη».
Ξεκινώντας το βίντεο από τα παιδικά του χρόνια, γίνεται αναφορά στο ταλέντο και τα όνειρα που είχε από μικρός, με τον ίδιο να θέλει να δει τον εαυτό του στο υψηλότερο επίπεδο αγώνων. Ο δρόμος δεν ήταν πάντα στρωμένος με ροδοπέταλα, μέχρι να φτάσει στο σημείο να αποτελεί σήμερα τον έναν από τους τέσσερις αθλητές, που έχουν ξεπεράσει τα 6,10μ.
Οι πρώτες επιτυχίες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα του έδωσαν φτερά, ωστόσο όταν ο αγώνας ήταν σε παγκόσμιο επίπεδο εκεί υπήρχε μία άτυπη κατάρα και πάντα το εμπόδιο φάνταζε πιο ψηλό από ότι συνήθως για τον Manolo.
Το ταξίδι προς την κορυφή δεν ήταν εύκολο. Άγχος, πίεση, αμφισβήτηση και προβληματισμός, συνόδευαν τις σκέψεις του. Ωστόσο η πίστη της μητέρας του, ήταν αυτή που πάντα τον καθοδηγούσε και τον έβγαζε από το αδιέξοδο.
«Η μητέρα μου πάντα πίστευε σε μένα. Ακόμα και όταν εγώ δεν πίστευα, ακόμα και όταν βρισκόμουν πίσω στους στόχους μου. Η μητέρα μου πάντα πίστευε σε μένα, μου έδινε δύναμη και με έκανε να πιστέψω και εγώ ξανά στον εαυτό μου» ήταν η δήλωση του Καραλή, που φιλοξενήθηκε στο συγκεκριμένο βίντεο.
Το αργυρό μετάλλιο στη Γλασκόβη το 2024 με άλμα στα 5,85μ. του έδωσε τα φτερά που χρειαζόταν, ενόψει των Oλυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι το 2024, όπου και κατέκτησε το χάλκινο πετώντας στα 5,90μ.
«Ποτέ δε φαντάστηκα ότι θα πετύχαινα κάτι τόσο σπουδαίο, κάτι τόσο μεγάλο. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα ήμουν εδώ. Δεν πίστευα στο εαυτό μου» είπε μετά το μετάλλιο στο Παρίσι.
Η σειρά των βίντεο που εγκαινιάζει η παγκόσμια ομοσπονδία έχει τον τίτλο: «Δόξα, Αποτυχίες και Νοοτροπία Μαχητή» και ο Εμμανουήλ Καραλής κάνει πρεμιέρα.
«Το ταξίδι του Manolo έχει να κάνει με την επιμονή και την ακλόνητη αυτοπεποίθηση.
Από την πρώιμη επιτυχία ως έφηβος, μέσα από τις πολλαπλές απογοητεύσεις στο #WorldAthleticsChamps, μέχρι την αναρρίχηση στο νούμερο στη λίστα όλων των εποχών, ο Manolo δεν αποτυγχάνει ποτέ να προσφέρει μια παράσταση», γράφει στην περιγραφή του βίντεο η παγκόσμια ομοσπονδία ενώ στο βίντεο στο Youtube ο τίτλος είναι: «Ανεβάζοντας τον πήχη».
Ξεκινώντας το βίντεο από τα παιδικά του χρόνια, γίνεται αναφορά στο ταλέντο και τα όνειρα που είχε από μικρός, με τον ίδιο να θέλει να δει τον εαυτό του στο υψηλότερο επίπεδο αγώνων. Ο δρόμος δεν ήταν πάντα στρωμένος με ροδοπέταλα, μέχρι να φτάσει στο σημείο να αποτελεί σήμερα τον έναν από τους τέσσερις αθλητές, που έχουν ξεπεράσει τα 6,10μ.
Οι πρώτες επιτυχίες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα του έδωσαν φτερά, ωστόσο όταν ο αγώνας ήταν σε παγκόσμιο επίπεδο εκεί υπήρχε μία άτυπη κατάρα και πάντα το εμπόδιο φάνταζε πιο ψηλό από ότι συνήθως για τον Manolo.
Το ταξίδι προς την κορυφή δεν ήταν εύκολο. Άγχος, πίεση, αμφισβήτηση και προβληματισμός, συνόδευαν τις σκέψεις του. Ωστόσο η πίστη της μητέρας του, ήταν αυτή που πάντα τον καθοδηγούσε και τον έβγαζε από το αδιέξοδο.
«Η μητέρα μου πάντα πίστευε σε μένα. Ακόμα και όταν εγώ δεν πίστευα, ακόμα και όταν βρισκόμουν πίσω στους στόχους μου. Η μητέρα μου πάντα πίστευε σε μένα, μου έδινε δύναμη και με έκανε να πιστέψω και εγώ ξανά στον εαυτό μου» ήταν η δήλωση του Καραλή, που φιλοξενήθηκε στο συγκεκριμένο βίντεο.
Το αργυρό μετάλλιο στη Γλασκόβη το 2024 με άλμα στα 5,85μ. του έδωσε τα φτερά που χρειαζόταν, ενόψει των Oλυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι το 2024, όπου και κατέκτησε το χάλκινο πετώντας στα 5,90μ.
«Ποτέ δε φαντάστηκα ότι θα πετύχαινα κάτι τόσο σπουδαίο, κάτι τόσο μεγάλο. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα ήμουν εδώ. Δεν πίστευα στο εαυτό μου» είπε μετά το μετάλλιο στο Παρίσι.
Ένα από τα στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν είναι το πάθος και η λατρεία που έχει για το άλμα επί κοντώ. Για το λόγο αυτόν, όταν τα πρώτα του άλματα δεν είναι αυτά που θέλει, γίνεται νευρικός και γεμίζει άγχος... ένα άγχος όμως που αποδεικνύεται παραγωγικό και σε συνδυασμό με το πείσμα του, δημιουργούν μία έκρηξη. Απελευθερώνεται, γεμίζει δύναμη και απλά... πετάει.
Η αναφορά στον Αρμάντ Ντουπλάντις, δεν θα μπορούσε να λείπει από το βίντεο για τον Καραλή. Απέναντι σε αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο, ο 26χρονος Manolo φαίνεται να μαθαίνει πολλά και να θέλει να γίνεται όλο και καλύτερος. Η στενή φιλία που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα τους, έχει σχολιαστεί από όλα τα διεθνή ΜΜΕ, με τους δύο αθλητές να απολαμβάνουν όχι μόνο την μεταξύ τους παρέα, αλλά και ο ένας να απολαμβάνει τις επιτυχίες του άλλου.
«Ανταγωνίζομαι τον καλύτερο αθλητή όλων των εποχών. Είναι ανεπανάληπτος» επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο, τον θαυμασμό του, για τον Σουηδό υπεράνθρωπο.
Το μέλλον δεν μπορεί να το προβλέψει κανένας... ωστόσο αν για κάτι μπορούμε να είμαστε σίγουροι, αυτό είναι οι υπέροχες μάχες που θα μας χαρίσουν οι δύο φίλοι.
Ο Εμμανουήλ Καραλής, έχει τονίσει επανειλημμένα ότι του αρέσει να πιέζεται και να ξεπερνάει τα όρια του, για να γίνεται όλο και καλύτερος. Και αυτά είναι τα μοναδικά όρια που βλέπουμε σε αυτόν. Γιατί ο Manolo, είναι σαν τον ουρανό. Δεν έχει όρια...
Αυτό που μένει να δούμε, είναι μέχρι που θα φτάσει... Γιατί μέχρι στιγμής το 2026, είναι η καλύτερη χρονιά του. Μέχρι την επόμενη...
Η αναφορά στον Αρμάντ Ντουπλάντις, δεν θα μπορούσε να λείπει από το βίντεο για τον Καραλή. Απέναντι σε αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο, ο 26χρονος Manolo φαίνεται να μαθαίνει πολλά και να θέλει να γίνεται όλο και καλύτερος. Η στενή φιλία που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα τους, έχει σχολιαστεί από όλα τα διεθνή ΜΜΕ, με τους δύο αθλητές να απολαμβάνουν όχι μόνο την μεταξύ τους παρέα, αλλά και ο ένας να απολαμβάνει τις επιτυχίες του άλλου.
«Ανταγωνίζομαι τον καλύτερο αθλητή όλων των εποχών. Είναι ανεπανάληπτος» επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο, τον θαυμασμό του, για τον Σουηδό υπεράνθρωπο.
Το μέλλον δεν μπορεί να το προβλέψει κανένας... ωστόσο αν για κάτι μπορούμε να είμαστε σίγουροι, αυτό είναι οι υπέροχες μάχες που θα μας χαρίσουν οι δύο φίλοι.
Ο Εμμανουήλ Καραλής, έχει τονίσει επανειλημμένα ότι του αρέσει να πιέζεται και να ξεπερνάει τα όρια του, για να γίνεται όλο και καλύτερος. Και αυτά είναι τα μοναδικά όρια που βλέπουμε σε αυτόν. Γιατί ο Manolo, είναι σαν τον ουρανό. Δεν έχει όρια...
Αυτό που μένει να δούμε, είναι μέχρι που θα φτάσει... Γιατί μέχρι στιγμής το 2026, είναι η καλύτερη χρονιά του. Μέχρι την επόμενη...
