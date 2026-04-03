Μήνυμα Πλακιά στην Κωνσταντοπούλου: Δεν θα επιτρέψω να γίνει μπάχαλο η δίκη για τα Τέμπη
«Για μένα πλέον η Μαρία Καρυστιανού είναι πολιτικός, αν κρίνω πώς πήγε σαν πρόεδρος του συλλόγου, τι να σας πω για το κόμμα της» είπε ο Νίκος Πλακιάς
Μήνυμα προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου έστειλε το πρωί της Παρασκευής ο Νίκος Πλακιάς λέγοντας ότι στη δίκη για τα Τέμπη «δεν θα γίνει ό,τι στη δίκη για τα βίντεο. Δεν θα επιτρέψω να γίνει μπάχαλο στη δίκη και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε».
Ξεκαθάρισε, επίσης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου για την οποία είπε «είναι η δικηγόρος που μονοπωλεί το ενδιαφέρον γιατί παίρνει τον λόγο συνέχεια, ήταν ο λόγος που είπα ότι πρέπει να γίνει σιωπή για να ακουστούν τα ονόματα των παιδιών μου. Αν δεν σηκωνόμουν η Κωνσταντοπούλου θα συνέχιζε».
Στο πλαίσιο αυτό διεμήνυσε ότι «εάν ξεκινήσει η διαδικασία με την κατάθεση μαρτύρων και συνεχιστεί αυτό, προειδοποιώ ότι δεν θα γίνει ό,τι και στη δίκη για τα βίντεο. Δεν θα επιτρέψω να γίνει μπάχαλο, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε...»
Παράλληλα ο κ. Πλακιάς είπε ότι «δεν είμαστε οι συγγενείς όπως ήμασταν στην αρχή. Βλέπουμε με μισό μάτι ορισμένους, θα κάνουμε μια χειραψία, θα πούμε μια καλημέρα και δυστυχώς αυτό δημιουργήθηκε από μια λέξη: τη λέξη φόβος. Κάποιοι δημιούργησαν φόβο ανάμεσα στους συγγενείς να λένε την αλήθεια όπως την αντιλαμβάνεται. Ο φόβος είναι χειρότερος από τον θάνατο. Εγώ ευτυχώς ποτέ δεν φοβήθηκα μην με πουν συστημικό, κυβερνητικό ή αριστερό. Εγώ ξεκίνησα ένα ταξίδι που δεν ήθελα πριν από 3 χρόνια. Δεν έπρεπε να χρωματιστούν ποτέ τα Τέμπη».
Ερωτηθείς για τη Μαρία Καρυστιανού παρατήρησε αρχικά πως «ξεκινώντας η δίκη μετρούσα στην αίθουσα ότι υπάρχουν τρία πολιτικά πρόσωπα και δεν ξέρω όταν τελειώσει πόσους πολιτικούς θα έχουμε εκεί μέσα. Εάν έρχεται ο καθένας είτε δικηγόρος είτε πραγματογνώμονας είτε συγγενής με γνώμονα την πολιτικοποίηση θα πω σε λάθος τόπο ήλθε».
Κατέληξε, δε, λέγοντας «με την κυρία Καρυστιανού δεν έχω επαφή, δεν μιλάμε καν. Για μένα είναι πολιτικός. Τώρα θα την ρωτούν μόνο για τα Τέμπη; Εγώ είμαι μόνο για τα Τέμπη. Αν κρίνω πώς πήγε σαν πρόεδρος του συλλόγου, τι να σας πω...»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα