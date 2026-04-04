Ουκρανική επίθεση προκαλεί διακοπή ηλεκτροδότησης στη Ζαπορίζια
Σημαντικές προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτρικής ενέργειας μετά την επίθεση σε περιοχές ελεγχόμενες από τη Ρωσία

Ουκρανική επίθεση προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης χθες Παρασκευή σε τμήμα της περιφέρειας Ζαπορίζια που ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις και συνεργεία καταβάλλουν προσπάθειες για την αποκατάστασή της, όπως ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της περιοχής.

«Υπάρχουν διακοπές ρεύματος σε περιοχές στο νότιο τμήμα της Ζαπορίζια. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης», ανέφερε στο Telegram ο Γεβγκένι Μπάλιτσκι, διευκρινίζοντας πως το γεγονός οφείλεται σε «εχθρική επίθεση εναντίον ενεργειακών υποδομών της περιοχής».

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν βίντεο που φέρεται να καταγράφει την επίθεση εναντίον υποσταθμού ηλεκτρικής ενέργειας στη Μελιτόπολη, όπου διακρίνεται ένα πύρινο μανιτάρι σε βιομηχανική ζώνη.

Η Ζαπορίζια είναι μία από τις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες – οι υπόλοιπες τρεις είναι το Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ και η Χερσώνα – τις οποίες η Ρωσία ανακοίνωσε πως προσάρτησε τον Σεπτέμβριο του 2022, επτά μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν περίπου το 70% των περιφερειών Ζαπορίζια και Χερσώνα στον ουκρανικό νότο. Ωστόσο, σύμφωνα με ουκρανούς αξιωματούχους, τα στρατεύματα του Κιέβου έχουν απελευθερώσει ορισμένες κοινότητες στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες.
Δείτε Επίσης