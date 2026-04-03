Ελένη Φουρέιρα: Υποψήφια ως καλύτερη performer σε διεθνή βραβεία
Υποψήφια ως καλύτερη performer ανάμεσα σε παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνες είναι η Ελένη Φουρέιρα. Η τραγουδίστρια φιγουράρει στη λίστα με τις υποψηφιότητες των Berlin Music Awards και διεκδικεί το βραβείο στην κατηγορία Best Performer με το πρόσφατο κομμάτι της «Alleluia».
Τα Berlin Music Awards αποτελούν μία από τις πιο γνωστές διεθνείς διοργανώσεις και απονέμονται σε καλλιτέχνες, δημιουργούς, παραγωγούς και σκηνοθέτες από όλο τον κόσμο, επιβραβεύοντας τη δημιουργικότητα και την πρωτοτυπία τους. Η Ελένη Φουρέιρα συγκαταλέγεται στους υποψηφίους μαζί με πολλά μεγάλα ονόματα από την παγκόσμια μουσική, όπως οι Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Εντ Σίραν, Doja Cat και Travis Scott.
Το «Alleluia» περιλαμβάνεται στο πρόσφατο άλμπουμ «Hybrid» της Ελένης Φουρέιρα που κυκλοφορεί από την Panik Records. Μεταξύ άλλων, έχει γίνει πλατινένιο μετρώντας πάνω από 10 εκατομμύρια streaming points, ενώ επί σειρά εβδομάδων ήταν no1 στο ραδιοφωνικό airplay, καθώς και no1 στα ψηφιακά charts. Ταυτόχρονα, είναι ένα από τα πιο viral τραγούδια στο TikTok και το music video του μετρά σχεδόν δύο εκατομμύρια προβολές στο YouTube.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα