Δημήτρης Χρυσοχοΐδης: Όταν πέθανε ο Βασίλης Καρράς έφαγα μεγάλη πίκρα, έχω σβήσει το τηλέφωνό του για μην το βλέπω
Ο τραγουδιστής περιέγραψε την τελευταία φορά που είδε τον καλό του φίλο

Στο συναισθηματικό βάρος που επωμίστηκε μετά την απώλεια του Βασίλη Καρρά στάθηκε ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης. Ο θάνατος του συναδέλφου του και καλού του φίλου έκανε τον τραγουδιστή να βιώσει «πίκρα». Φεύγοντας και ο αδερφός του από τη ζωή μετά από λίγο, η ψυχολογική του κατάσταση επιδεινώθηκε.

Αναφερόμενος στην απώλεια του Βασίλη Καρρά, ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης είπε στην εκπομπή «Buongiorno», την Παρασκευή 3 Απριλίου: «Όταν χάθηκε ο Βασίλης Καρράς έφαγα μεγάλη πίκρα. Αλλά, όταν έφαγα τη δεύτερη σφαλιάρα με τον αδελφό μου, μού έφυγε η Γη κάτω από τα πόδια. Στις 24 Δεκεμβρίου έφυγε ο Βασίλης, και μετά από 10 μήνες, στις 8 Νοεμβρίου έφυγε ο αδελφός μου. Έφαγα μεγάλο ζόρι. Τα έχω σβήσει τα τηλέφωνά τους για να μη τα βλέπω».

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής εκμυστηρεύτηκε ότι ο Βασίλης Καρράς για κάποιους μήνες δεν μιλούσε μαζί του, αφού είχε θυμώσει με όσα του είχε πει ο πρώτος για την επιθυμία του να δημιουργήσει ένα ελληνικό χωριό με έντονα λαογραφικά στοιχεία. «Ένα διάστημα ο Βασίλης Καρράς δεν μου μιλούσε, γιατί του είχα πει να μην φτιάξει το “Χωριό της Ειρήνης”Λέγανε οι αυλικοί του ότι είναι το όνειρο της ζωής του. Εγώ του έλεγα ότι αυτό είναι εφιάλτης, γιατί θα του πάρει όλα τα χρήματα που έχει μαζέψει από τη νύχτα. Και η δική του νύχτα ήταν πιο δύσκολη από τη νύχτα όλων μας η δική του. Κάποια στιγμή κατάλαβε ότι βρέθηκε κάποιος να του πει την αλήθεια. Για έξι μήνες δε μιλάγαμε», περιέγραψε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, θυμήθηκε την τελευταία φορά που είδε τον αείμνηστο τραγουδιστή. «Τελευταία μέρα που τον είδα, ήταν 12 μέρες πριν φύγει. Είχα πάει με τον Αντώνη Ρέμο. Είχε μια αναλαμπή καλή και έλεγα μήπως γίνει κάποιο θαύμα, αλλά μετά έφυγε. Προχθές, ένιωσα ένα “κάλεσμα” από εκείνον, δεν ξέρω πως να το εξηγήσω. Ήμουν στο δρόμο και σταμάτησα, πήγα στο Κοκκινοχώρι, έκανα ένα τσιγάρο και έφυγα», αφηγήθηκε.

Τέλος, ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης εξήγησε τον λόγο για τον οποίο απομακρύνθηκε από τα νυχτερινά μαγαζιά της Αθήνας. «Πέρασα ένα μεγάλο διάστημα με κρίσεις πανικού. Οι κρίσεις πανικού δεν είναι αστείο, είναι κάτι της ψυχής. Δεν ήθελα να παιδέψω την ψυχή μου. Κάποιοι άλλοι το υπέμειναν. Εγώ οπισθοχώρησα και πήγα και έμεινα στη Θεσσαλονίκη, γιατί όταν έχεις κρίσεις πανικού, θες να είσαι σε οικείο περιβάλλον», επισήμανε.
