Νίκος Βερλέκης: Είπα πολλές φορές «όχι» σε επαγγελματικές προτάσεις για να ακολουθήσω τον άνθρωπο που αγαπούσα
Νίκος Βερλέκης: Είπα πολλές φορές «όχι» σε επαγγελματικές προτάσεις για να ακολουθήσω τον άνθρωπο που αγαπούσα
Άξιζε περισσότερο, από το να κάνω μια δουλειά, η οποία ήταν μέτρια έως καλή, επισήμανε ο ηθοποιός
«Όχι» έχει πει σε επαγγελματικές προτάσεις ο Νίκος Βερλέκης προκειμένου να είναι μαζί με τον άνθρωπο που αγαπά. Ο ηθοποιός έκανε τη συγκεκριμένη εξομολόγηση, επισημαίνοντας πως η δουλειά δεν αποτέλεσε ποτέ την απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή του. Το να ακολουθεί την αγάπη, δήλωσε χαρακτηριστικά, είναι κάτι για το οποίο δεν μετάνιωσε ποτέ.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα 3 Απριλίου, ο Νίκος Βερλέκης είπε αρχικά: «Κυνήγησα περισσότερο τη ζωή παρά τη δουλειά. Δεν είναι τώρα σωστό να πω αν ήταν σωστό αυτό που έκανα ή αν έπρεπε να κάνω κάτι άλλο, εκείνη τη στιγμή αυτό ένιωθα, αυτό έκανα. Ίσως, έπρεπε να το αλλάξω, αλλά και πάλι δεν θα ήμουν εγώ. Δεν έχω μετανιώσει για τίποτα σχεδόν».
Συνεχίζοντας εκμυστηρεύτηκε πως έχει απορρίψει επαγγελματικές προτάσεις για χάρη συντρόφου του. Από μία μέτρια δουλειά για εκείνον είχε μεγαλύτερη σημασία και αξία το να είναι καλά στην προσωπική του ζωή. «Είπα πολλές φορές όχι σε επαγγελματικές προτάσεις για να ακολουθήσω τον άνθρωπο που αγαπούσα και έχω παρατήσει πολλές δουλειές. Γενναιόδωρο για εκείνη και για μένα. Άξιζε περισσότερο να ακολουθούσα, από το να κάνω μια δουλειά, η οποία ήταν μέτρια έως καλή. Πάντα σε αυτόν τον τομέα έχω δίκιο. Δεν μετανιώνω ποτέ, όταν ακολουθώ την αγάπη», επισήμανε.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα 3 Απριλίου, ο Νίκος Βερλέκης είπε αρχικά: «Κυνήγησα περισσότερο τη ζωή παρά τη δουλειά. Δεν είναι τώρα σωστό να πω αν ήταν σωστό αυτό που έκανα ή αν έπρεπε να κάνω κάτι άλλο, εκείνη τη στιγμή αυτό ένιωθα, αυτό έκανα. Ίσως, έπρεπε να το αλλάξω, αλλά και πάλι δεν θα ήμουν εγώ. Δεν έχω μετανιώσει για τίποτα σχεδόν».
Συνεχίζοντας εκμυστηρεύτηκε πως έχει απορρίψει επαγγελματικές προτάσεις για χάρη συντρόφου του. Από μία μέτρια δουλειά για εκείνον είχε μεγαλύτερη σημασία και αξία το να είναι καλά στην προσωπική του ζωή. «Είπα πολλές φορές όχι σε επαγγελματικές προτάσεις για να ακολουθήσω τον άνθρωπο που αγαπούσα και έχω παρατήσει πολλές δουλειές. Γενναιόδωρο για εκείνη και για μένα. Άξιζε περισσότερο να ακολουθούσα, από το να κάνω μια δουλειά, η οποία ήταν μέτρια έως καλή. Πάντα σε αυτόν τον τομέα έχω δίκιο. Δεν μετανιώνω ποτέ, όταν ακολουθώ την αγάπη», επισήμανε.
