Καβγάς Κωνσταντοπούλου και Καιρίδη στη Βουλή: «Είσαι άθλιος ψεύτης» - «Δεν είμαι ειδικός για τα σύνδρομα καταδίωξης»
Η ένταση στη Βουλή ξεκίνησε μετά την κριτική του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ για τα όσα έγιναν με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών - «Δεν πρόκειται να μας στείλετε στο νοσοκομείο όσο και αν προσπαθείτε» είπε ο Δημήτρης Καιρίδης
Κόντρα προκλήθηκε στη Βουλή, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Δημήτρη Καιρίδη να ανταλλάσσουν χαρακτηρισμούς, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος αποχώρησε κάποια στιγμή από την αίθουσα για να επιστρέψει στη συνέχεια για να της απαντήσει.
«Είστε άθλιος ψεύτης» είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, που της άσκησε κριτική τόσο για τα όσα έγιναν χθες στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών στη Λάρισα, όσο και για τη σημερινή της ομιλία.
«Δεν είμαι εγώ ειδικός για τα σύνδρομα καταδίωξης. Είναι απολύτως αντιθεσμικό να κάνεις το βήμα της βουλής δικαστήριο και το δικαστήριο βήμα της βουλής. Η συμπεριφορά σας στη Λάρισα έχει καταδικαστεί από όλους τους συντελεστές», είπε ο κ. Καιρίδης, κατηγορώντας την για προσπάθεια να δυναμιτίσει τη δίκη και για φασίζουσα συμπεριφορά. Της καταλόγισε δε προσπάθεια παρεμπόδισης της δικαστικής διαδικασίας των Τεμπών. «Δεν τα καταφέρατε, οι δικαστές ολοκλήρωσαν την ανάκριση, και έστειλαν την υπόθεση στα τρία χρόνια στο ακροατήριο και μόνο εκεί μπορεί να υπάρξει απόδοση δικαιοσύνης», είπε.
«Ξέρετε πόσα αιτήματα εξαίρεσης δικαστών κατέθεσα άθλιε ψεύτη; Κανένα» είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου με τον προεδρεύοντα Γιώργο Γεωργαντά να ζητά να αφαιρεθούν οι χαρακτηρισμοί από τα πρακτικά.
Από τα πυρά της δεν ξέφυγε για άλλη μια φορά ο πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστόφορος Σεβαστίδης. «Η δικαστής (σ.σ. της δίκης για τα βίντεο των Τεμπών) δεν λιποθύμησε από δική μου συμπεριφορά, λιποθύμησε επειδή πήγε εκεί ο Σεβαστίδης, ο σημερινός Κόλλιας. Κύριε Καιρίδη, άθλιε ψεύτη, η δικαστής υπέστη πιέσεις. Έκανε τρεις εβδομάδες να συνέλθει», είπε, ενώ στη συνέχεια σχολίασε την αποχώρηση του βουλευτή της ΝΔ: Φύγετε να σας υπαγορεύσουν τα επόμενα. Ελπίζω να σας δείχνει ο σκηνοθέτης και να βλέπουν να φεύγετε με το κινητό στο χέρι», είπε.
Παρέμβαση ΓεωργαντάΟ προεδρεύων Γιώργος Γεωργαντάς παρενέβη στον διάλογο. «Το βήμα της Βουλής δεν πρέπει να αποτελεί χώρο εκτόνωσης ύβρεων, είναι χώρος πολιτικών επιχειρημάτων και αντιπαραθέσεων», είπε, σημειώνοντας ότι δεν επιτρέπονται προσωπικοί, υβριστικοί χαρακτηρισμοί.
«Και βεβαίως κρινόμαστε και αξιολογούμαστε όλοι γι’ αυτό. Το προεδρείο έχει συγκεκριμένες δυνατότητες, ο καθένας πρέπει να αναλάβει την ευθύνη περιορισμού», συνέχισε, λέγοντας ότι θα πρέπει να υπάρχει προσοχή, καθώς η πρώην πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε σε πρόσωπα που δεν μπορούν να απαντήσουν, όπως τον κ. Σεβαστίδη.
Ωστόσο, η παρέμβασή του δεν εκτόνωσε την κατάσταση, με την κυρία Κωνσταντοπούλου να επιμένει στα περί «άθλιου ψεύτη», και περί συκοφαντίας της από την κυβέρνηση.
«Όπως σας διαβεβαίωσα, δεν πρόκειται να μας στείλετε στο νοσοκομείο όσο και αν προσπαθείτε», είπε ο κ. Καιρίδης, που επέστρεψε στην αίθουσα. Υπενθυμίζοντας ότι την έχει πει ως «καθ’ έξιν εθνικό υβριστή», ανέφερε ότι δεν θα ασχοληθεί «με το παραλήρημα και το υβρεολόγιό» της.
«Για απαντήστε, υπήρξε αίτημα εξαίρεσης του ανακριτή ναι ή όχι; Υπήρξε μήνυση εναντίον του ανακριτή ναι ή όχι; Υπήρξε μεθόδευση μέχρι και την τελευταία ώρα να ξανανοίξει η ανάκριση ναι ή όχι; Και έρχεστε να μας δώσετε σόου, όταν χθες ανατινάξατε την άλλη δίκη των Τεμπών και την αρχίσατε από την αρχή. Και έρχεστε να μας πείσετε ότι είστε αθώα του αίματος», είπε.
«Καμία αίτηση δεν έκανα και καμία μήνυση δεν έκανα σε όλη την ανάκριση» απάντησε η κυρία Κωνσταντοπούλου, εμμένοντας στα περί αθλιότητας. «Ό,τι είπατε είναι ψέμα, υπόδικοι είστε εσείς», είπε, προσθέτοντας ότι είναι «μεγάλη της χαρά και τιμή να ενοχλεί την κυβέρνηση για τόσο πολύ για όλες τις υποθέσεις».
