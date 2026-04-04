Τέσσερις νεκροί εξαιτίας συντριβής ιδιωτικού αεροσκάφους σε εστιατόριο στη Βραζιλία, δείτε βίντεο
Το μονοκινητήριο Piper πετούσε σε χαμηλό ύψος όταν συνετρίβη στο κτίριο - Αρκετά γειτονικά κτίρια υπέστησαν ζημιές, χωρίς όμως να αναφερθούν τραυματισμοί στο έδαφος
Νεκροί είναι οι δύο πιλότοι και δύο επιχειρηματίες που επέβαιναν στο αεροσκάφος, διευκρινίζεται στην ενημέρωση από την Πυροσβεστική.
🟡#EnVideo | Una avioneta se estrelló en el municipio de Capao da Canoa, impactando contra una zona residencial y comercial, reportan medios locales.— Globovisión (@globovision) April 3, 2026
✍️📹: Sputnik
Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 10:40 το πρωί (τοπική ώρα) όταν το μονοκινητήριο αεροσκάφος Piper, που εκτελούσε πτήση προς την Ιμπιτίνγκα του Σάο Πάολο, συνετρίβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε κλειστό εστιατόριο της πόλης Καπάο ντα Κανόα.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Radio Gaucha, το αεροσκάφος πετούσε σε χαμηλό ύψος όταν συνετρίβη στο κτίριο.
Plane crashes into a restaurant in Capao da Canoa, Brazil pic.twitter.com/FKXHPZKXjP— BREAKING NEWS (@fabio1971121971) April 3, 2026
Η στιγμή της συντριβής του Piper έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Σε βίντεο που κοινοποίησαν κάτοικοι της περιοχής και μεταδόθηκαν από το τηλεοπτικό δίκτυο RBS TV καταγράφεται η ισχυρή έκρηξη.
Ascendieron a tres las víctimas fatales del accidente aéreo ocurrido en la ciudad balneario de Capao da Canoa, en el estado de Rio Grande do Sul, en la región sur de #Brasil, informó el Departamento de Bomberos de la localidad.— David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) April 3, 2026
"Conforme a informaciones preliminares, la aeronave… pic.twitter.com/ITt2znSGoG
Αρκετά γειτονικά κτίρια υπέστησαν ζημιές, χωρίς όμως να αναφερθούν τραυματισμοί στο έδαφος.
ATUALIZAÇÕES!— Portal do Holanda (@portaldoholanda) April 3, 2026
🔻 Quatro pessoas morreram na queda de um monomotor no Rio Grande do Sul nesta sexta (3). As vítimas já foram identificadas.
