Τέμπη: Πώς η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο τινάχθηκε στον αέρα, τα ακραία σκηνικά έντασης από την Κωνσταντοπούλου στα δικαστήρια της Λάρισας
Τέμπη: Πώς η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο τινάχθηκε στον αέρα, τα ακραία σκηνικά έντασης από την Κωνσταντοπούλου στα δικαστήρια της Λάρισας
Οι σφοδρές επιθέσεις της Κωνσταντοπούλου και τα λόγια της προέδρου για προσβολές που δέχθηκε - Τα ακραία σκηνικά έντασης στα δικαστήρια της Λάρισας
Από μηδενική βάση θα διεξαχθεί η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας καθώς χθες η ακροαματική διαδικασία που είχε ξεκινήσει από τον περασμένο Οκτώβριο στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Λάρισας για την υπόθεση αυτή τινάχθηκε στον αέρα. Η πρόεδρος του δικαστηρίου έπειτα από έντονο διάλογο με τη συνήγορο προς υποστήριξη της κατηγορίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε ότι δεν μπορεί να δεχθεί άλλες προσβολές και υπέβαλλε δήλωση αποχής από την εκδίκαση της υπόθεσης.
Η παραπάνω δήλωση της προέδρου έξι ώρες αργότερα έγινε δεκτή από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο και η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε επ' αόριστον! Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί κάποια νέα ημερομηνία για να ξεκινήσει εκ' νέου η δίκη και όταν αρχίσει - το πιθανότερο σε μερικούς μήνες - θα διεξαχθεί από το μηδενική βάση και με άλλον ή άλλη δικαστή στην έδρα.
Μέχρι σήμερα το δικαστήριο αυτό είχε πραγματοποιήσει 19 συνεδριάσεις και είχε εξετάσει τρεις μάρτυρες. «Πείτε μου το όνομα σας, ποιος είστε, να μας κάνετε γνωστή το σκεπτικό με το οποίο έγινε δεκτή η δήλωση αποχής της προέδρου», φώναζε η κυρία Κωνσταντόπουλου όταν άλλος δικαστής ανέβηκε στην έδρα για να ανακοινώσει ότι η δήλωση αποχής της προέδρου του δικαστηρίου έγινε δεκτή!
Μέχρι πάντως να γίνει γνωστή η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου επί της δήλωσης αποχής, στο Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας είχαν εκτυλιχθεί πρωτοφανή σκηνικά. Η κυρία Κωνσταντοπούλου εξαπέλυε συνεχείς επιθέσεις στη πρόεδρο του δικαστηρίου με αφορμή απόφασή της στο θέμα της χορήγησης αντιγράφων από ψηφιακό υλικό είχε καταγράψει ο δικαστικός πραγματογνώμονας, Σταύρος Μπατζόπουλος όταν έφτασε τις πρώτες ώρες στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας.
Πιο συγκεκριμένα, η πρόεδρος του δικαστηρίου αποφάσισε οι συνήγοροι προς υποστήριξη της κατηγορίας να έχουν πρόσβαση (αντίγραφα) στο υλικό που είχε καταγράψει ο πραγματογνώμονας και το οποίο κατασχέθηκε στις 6 και 7 Μαρτίου. Το υλικό αυτό προέρχεται από τον προσωπικό υπολογιστή του πραγματογνώμονα. Αντίθετα, το δικαστήριο επιφυλάχθηκε για τη χορήγηση άλλου υλικού που κατασχέθηκε από το κομπιούτερ του ίδιου πραγματογνώμονα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (όπου αυτός εργάζεται). Όπως εξήγησε η πρόεδρος το δικαστήριο επιφυλάχθηκε προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο να οριστεί πραγματογνώμονας που θα εντοπίσει το υλικό που σχετίζεται με την υπόθεση, παρουσία τεχνικών συμβούλων των συγγενών.
Ζ. Κωνσταντοπούλου: Άρα ανακαλείτε την προηγούμενη απόφαση σας; Δεν ήταν αυτή η προηγούμενη απόφαση που είχατε λάβει. Γιατί δεν το είπατε στις 10 του μήνα που λιποθυμήσατε; Είναι σκάνδαλο αυτό που συμβαίνει...
Πρόεδρος: Σας παρακαλώ! Θέλω να γίνει με ηρεμία η αντιγραφή θα γίνει ένας δίσκος κάθε φορά, δεν γνωρίζω το χρόνο που θα απαιτηθεί για την αντιγραφή...
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Χρειάζονται 30 λεπτά και το ξέρετε. Να μας κάνετε γνωστή την αιτιολόγηση της απόφασής σας και γιατί ανακαλείτε την απόφαση της 9ης Μαρτίου.
Πρόεδρος: Μη φωνάζετε. Σήμερα μπορείτε να προσέλθετε στο γραφείο πληροφορικής με ηρεμία δεν θα μπείτε όλοι μαζί. Ορίστε ένα άτομο να είναι μπροστά στη διαδικασία της αντιγραφής αν δεν εμπιστεύεστε. Παράλληλα εμείς θα συνεχίσουμε την εξέταση μάρτυρα.
Κωνσταντοπούλου: Τι λέτε τώρα; Είναι δοσμένη η απόφασή σας…
Πρόεδρος: Διακόπτουμε για λίγο...
Κωνσταντοπούλου: Ναι διακόπτετε για να πάρετε τηλέφωνα. Κοροϊδεύετε τον κόσμο, τους γονείς των θυμάτων. Θα λιποθυμήσετε μετά ξανά 20 μέρες. Δώστε τα πειστήρια...
Η κυρία Κωνσταντοπούλου ρωτούσε επίμονα την πρόεδρο αν συναντήθηκε στη Λάρισα με τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χρ. Σεβαστίδη, την κατηγορούσε για λήψη αποφάσεων με εντολές άνωθεν όπως και για εμπαιγμό των συγγενών των θυμάτων.
Μάλιστα σε διακοπή της δίκης η συνήγορος μαζί με άλλους συναδέλφους από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας άρχισε να ψάχνει την πρόεδρο στους διαδρόμους του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, την οποία και βρήκε τελικά στο γραφείο της προϊσταμένης του Πρωτοδικείου. Εν συνεχεία η κ. Κωνσταντοπούλου άρχισε να φωνάζει μέσα στο ακροατήριο ζητώντας να μάθει τον λόγο που η πρόεδρος βρέθηκε στο γραφείο της προϊσταμένης!
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πήγατε τρεις φορές στο γραφείο της προϊσταμένης κατά τη διακοπή. Δίνατε λογαριασμό για όσα γίνονται στη δίκη σε ένα επίορκο πρόσωπο. Εμείς έχουμε κάνει μήνυση στη κυρία αυτή και εσείς πηγαίνετε στο γραφείο της ενώ η δίκη είναι σε εξέλιξη. Σας ρώτησα και μου είπατε πως πήγατε για να πάρετε τα κλειδιά των πειστηρίων. (…) Πρόκειται για παραδικαστική λειτουργία, δεν έχετε καμία δουλειά να συσκέπτεστε με επίορκα πρόσωπα. Να μας πείτε γιατί πήγατε στο γραφείο της, αρκετά με τις λιποθυμίες σας και την κοροϊδία. Πείτε μας από ποιους δεχθήκατε πιέσεις…
Πρόεδρος: Πήγα να λάβω το κλειδί, όλα τα άλλα που λέτε στερούνται βασιμότητας. Διακόψαμε μια ώρα γιατί ήταν διαδικαστικό θέμα. Δεν έχω δεχθεί καμία πίεση από κανέναν.
Η παραπάνω δήλωση της προέδρου έξι ώρες αργότερα έγινε δεκτή από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο και η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε επ' αόριστον! Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί κάποια νέα ημερομηνία για να ξεκινήσει εκ' νέου η δίκη και όταν αρχίσει - το πιθανότερο σε μερικούς μήνες - θα διεξαχθεί από το μηδενική βάση και με άλλον ή άλλη δικαστή στην έδρα.
Μέχρι σήμερα το δικαστήριο αυτό είχε πραγματοποιήσει 19 συνεδριάσεις και είχε εξετάσει τρεις μάρτυρες. «Πείτε μου το όνομα σας, ποιος είστε, να μας κάνετε γνωστή το σκεπτικό με το οποίο έγινε δεκτή η δήλωση αποχής της προέδρου», φώναζε η κυρία Κωνσταντόπουλου όταν άλλος δικαστής ανέβηκε στην έδρα για να ανακοινώσει ότι η δήλωση αποχής της προέδρου του δικαστηρίου έγινε δεκτή!
Μέχρι πάντως να γίνει γνωστή η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου επί της δήλωσης αποχής, στο Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας είχαν εκτυλιχθεί πρωτοφανή σκηνικά. Η κυρία Κωνσταντοπούλου εξαπέλυε συνεχείς επιθέσεις στη πρόεδρο του δικαστηρίου με αφορμή απόφασή της στο θέμα της χορήγησης αντιγράφων από ψηφιακό υλικό είχε καταγράψει ο δικαστικός πραγματογνώμονας, Σταύρος Μπατζόπουλος όταν έφτασε τις πρώτες ώρες στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας.
Πιο συγκεκριμένα, η πρόεδρος του δικαστηρίου αποφάσισε οι συνήγοροι προς υποστήριξη της κατηγορίας να έχουν πρόσβαση (αντίγραφα) στο υλικό που είχε καταγράψει ο πραγματογνώμονας και το οποίο κατασχέθηκε στις 6 και 7 Μαρτίου. Το υλικό αυτό προέρχεται από τον προσωπικό υπολογιστή του πραγματογνώμονα. Αντίθετα, το δικαστήριο επιφυλάχθηκε για τη χορήγηση άλλου υλικού που κατασχέθηκε από το κομπιούτερ του ίδιου πραγματογνώμονα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (όπου αυτός εργάζεται). Όπως εξήγησε η πρόεδρος το δικαστήριο επιφυλάχθηκε προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο να οριστεί πραγματογνώμονας που θα εντοπίσει το υλικό που σχετίζεται με την υπόθεση, παρουσία τεχνικών συμβούλων των συγγενών.
Ζ. Κωνσταντοπούλου: Άρα ανακαλείτε την προηγούμενη απόφαση σας; Δεν ήταν αυτή η προηγούμενη απόφαση που είχατε λάβει. Γιατί δεν το είπατε στις 10 του μήνα που λιποθυμήσατε; Είναι σκάνδαλο αυτό που συμβαίνει...
Πρόεδρος: Σας παρακαλώ! Θέλω να γίνει με ηρεμία η αντιγραφή θα γίνει ένας δίσκος κάθε φορά, δεν γνωρίζω το χρόνο που θα απαιτηθεί για την αντιγραφή...
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Χρειάζονται 30 λεπτά και το ξέρετε. Να μας κάνετε γνωστή την αιτιολόγηση της απόφασής σας και γιατί ανακαλείτε την απόφαση της 9ης Μαρτίου.
Πρόεδρος: Μη φωνάζετε. Σήμερα μπορείτε να προσέλθετε στο γραφείο πληροφορικής με ηρεμία δεν θα μπείτε όλοι μαζί. Ορίστε ένα άτομο να είναι μπροστά στη διαδικασία της αντιγραφής αν δεν εμπιστεύεστε. Παράλληλα εμείς θα συνεχίσουμε την εξέταση μάρτυρα.
Κωνσταντοπούλου: Τι λέτε τώρα; Είναι δοσμένη η απόφασή σας…
Πρόεδρος: Διακόπτουμε για λίγο...
Κωνσταντοπούλου: Ναι διακόπτετε για να πάρετε τηλέφωνα. Κοροϊδεύετε τον κόσμο, τους γονείς των θυμάτων. Θα λιποθυμήσετε μετά ξανά 20 μέρες. Δώστε τα πειστήρια...
Έψαχνε την πρόεδρο
Η κυρία Κωνσταντοπούλου ρωτούσε επίμονα την πρόεδρο αν συναντήθηκε στη Λάρισα με τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χρ. Σεβαστίδη, την κατηγορούσε για λήψη αποφάσεων με εντολές άνωθεν όπως και για εμπαιγμό των συγγενών των θυμάτων.
Μάλιστα σε διακοπή της δίκης η συνήγορος μαζί με άλλους συναδέλφους από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας άρχισε να ψάχνει την πρόεδρο στους διαδρόμους του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, την οποία και βρήκε τελικά στο γραφείο της προϊσταμένης του Πρωτοδικείου. Εν συνεχεία η κ. Κωνσταντοπούλου άρχισε να φωνάζει μέσα στο ακροατήριο ζητώντας να μάθει τον λόγο που η πρόεδρος βρέθηκε στο γραφείο της προϊσταμένης!
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πήγατε τρεις φορές στο γραφείο της προϊσταμένης κατά τη διακοπή. Δίνατε λογαριασμό για όσα γίνονται στη δίκη σε ένα επίορκο πρόσωπο. Εμείς έχουμε κάνει μήνυση στη κυρία αυτή και εσείς πηγαίνετε στο γραφείο της ενώ η δίκη είναι σε εξέλιξη. Σας ρώτησα και μου είπατε πως πήγατε για να πάρετε τα κλειδιά των πειστηρίων. (…) Πρόκειται για παραδικαστική λειτουργία, δεν έχετε καμία δουλειά να συσκέπτεστε με επίορκα πρόσωπα. Να μας πείτε γιατί πήγατε στο γραφείο της, αρκετά με τις λιποθυμίες σας και την κοροϊδία. Πείτε μας από ποιους δεχθήκατε πιέσεις…
Πρόεδρος: Πήγα να λάβω το κλειδί, όλα τα άλλα που λέτε στερούνται βασιμότητας. Διακόψαμε μια ώρα γιατί ήταν διαδικαστικό θέμα. Δεν έχω δεχθεί καμία πίεση από κανέναν.
Πρόεδρος: Υπό τις συνθήκες αυτές δεν μπορεί να γίνει η δίκη…
Ζ. Κωνσταντοπούλου: Γιατί δεν μπορεί; Από τις πιέσεις που δέχεστε;
Πρόεδρος: Δεν δέχομαι καμία πίεση. Στο σημείο αυτό το δικαστήριο διακόπτει, θα δηλώσω αποχή, έχω δεχτεί πολλές προσβολές.
Υπενθυμίζεται ότι ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, έγινε γνωστό από την κατάθεση του πραγματογνώμονα που επισκέφτηκε το χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος ότι υπήρχαν στο κινητό του τηλέφωνο αλλά και στον υπολογιστή εργασίας της υπηρεσίας του, βίντεο και όλο το υλικό που είχε καταγράψει, όταν έφτασε στον τόπο της τραγωδίας τις πρώτες ώρες.
Μετά την κατάθεση αυτή, υποβλήθηκε αίτημα από τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας να κατασχεθεί από το δικαστήριο το επίμαχο υλικό και να τους παραδοθεί προκειμένου να λάβουν αντίγραφα. Στις 9 Μαρτίου του 2026, η πρόεδρος του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, μετά από σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως της έδρας, έκανε δεκτό το αίτημα των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας και πράγματι, στις 10 Μαρτίου κατασχέθηκε το υλικό αυτό και παραδόθηκε στο Πρωτοδικείο Λάρισας.
Ωστόσο, στη δικάσιμο της 10ης Μαρτίου, η πρόεδρος του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, ζήτησε να διακοπεί η δίκη, σχεδόν λιποθύμησε, ξέσπασε σε κλάματα και η ακροαματική διαδικασία δεν προχώρησε. Την επόμενη μέρα οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας προσήλθαν στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας για να λάβουν αντίγραφα των κατασχεμένων πειστηρίων όπως είχε διατάξει η πρόεδρος με την απόφαση της. Και ενώ πράγματι τους ανακοινώθηκε στην αρχή ότι μπορούν να λάβουν αντίγραφα από την πρόεδρο της υπηρεσίας, μετά ανακλήθηκε η απόφαση αυτή κατ’ εντολή της προϊσταμένης του Πρωτοδικείου Λάρισας, αναφέροντας πως αυτή τη στιγμή που απουσιάζει πρόεδρος του δικαστηρίου δεν μπορεί να τους δοθεί τίποτα.
Χθες το πρωί με την επανέναρξη της δίκης και ενώ όλοι ανέμεναν πως με την επιστροφή της προέδρου θα παραδοθούν αντίγραφα των κατασχεμένων πειστηρίων στους συγγενείς όπως είχε δεσμευθεί το δικαστήριο με απόφαση του, υπήρξε ανάκληση της προηγούμενης απόφασης. Η εισαγγελέας της έδρας ανέφερε νωρίτερα πως ενδέχεται να υπάρχουν αρχεία που ίσως δεν αφορούν την υπόθεση. «Δεν ξέρουμε ακριβώς τη μορφή των αρχείων και δεν ξέρουμε αν μπορούν να αντιγραφούν», είπε μεταξύ άλλων. Κατόπιν της πρότασης της εισαγγελέως η απόφαση της προέδρου ήταν να κάνει εν μέρει δεκτά τα αιτήματα της υποστήριξης κατηγορίας επιτρέποντας στους συνηγόρους προς υποστήριξη της κατηγορίας να έχουν πρόσβαση (αντίγραφα) μόνο στο υλικό που είχε καταγράψει ο πραγματογνώμονας και το οποίο κατασχέθηκε στις 6 και 7 Μαρτίου. Αντίθετα, το δικαστήριο επιφυλάχθηκε για τη χορήγηση άλλου υλικού που κατασχέθηκε από το κομπιούτερ του ίδιου πραγματογνώμονα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Ζ. Κωνσταντοπούλου: Γιατί δεν μπορεί; Από τις πιέσεις που δέχεστε;
Πρόεδρος: Δεν δέχομαι καμία πίεση. Στο σημείο αυτό το δικαστήριο διακόπτει, θα δηλώσω αποχή, έχω δεχτεί πολλές προσβολές.
Τι έχει συμβεί με τα πειστήρια
Υπενθυμίζεται ότι ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, έγινε γνωστό από την κατάθεση του πραγματογνώμονα που επισκέφτηκε το χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος ότι υπήρχαν στο κινητό του τηλέφωνο αλλά και στον υπολογιστή εργασίας της υπηρεσίας του, βίντεο και όλο το υλικό που είχε καταγράψει, όταν έφτασε στον τόπο της τραγωδίας τις πρώτες ώρες.
Μετά την κατάθεση αυτή, υποβλήθηκε αίτημα από τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας να κατασχεθεί από το δικαστήριο το επίμαχο υλικό και να τους παραδοθεί προκειμένου να λάβουν αντίγραφα. Στις 9 Μαρτίου του 2026, η πρόεδρος του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, μετά από σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως της έδρας, έκανε δεκτό το αίτημα των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας και πράγματι, στις 10 Μαρτίου κατασχέθηκε το υλικό αυτό και παραδόθηκε στο Πρωτοδικείο Λάρισας.
Ωστόσο, στη δικάσιμο της 10ης Μαρτίου, η πρόεδρος του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, ζήτησε να διακοπεί η δίκη, σχεδόν λιποθύμησε, ξέσπασε σε κλάματα και η ακροαματική διαδικασία δεν προχώρησε. Την επόμενη μέρα οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας προσήλθαν στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας για να λάβουν αντίγραφα των κατασχεμένων πειστηρίων όπως είχε διατάξει η πρόεδρος με την απόφαση της. Και ενώ πράγματι τους ανακοινώθηκε στην αρχή ότι μπορούν να λάβουν αντίγραφα από την πρόεδρο της υπηρεσίας, μετά ανακλήθηκε η απόφαση αυτή κατ’ εντολή της προϊσταμένης του Πρωτοδικείου Λάρισας, αναφέροντας πως αυτή τη στιγμή που απουσιάζει πρόεδρος του δικαστηρίου δεν μπορεί να τους δοθεί τίποτα.
Χθες το πρωί με την επανέναρξη της δίκης και ενώ όλοι ανέμεναν πως με την επιστροφή της προέδρου θα παραδοθούν αντίγραφα των κατασχεμένων πειστηρίων στους συγγενείς όπως είχε δεσμευθεί το δικαστήριο με απόφαση του, υπήρξε ανάκληση της προηγούμενης απόφασης. Η εισαγγελέας της έδρας ανέφερε νωρίτερα πως ενδέχεται να υπάρχουν αρχεία που ίσως δεν αφορούν την υπόθεση. «Δεν ξέρουμε ακριβώς τη μορφή των αρχείων και δεν ξέρουμε αν μπορούν να αντιγραφούν», είπε μεταξύ άλλων. Κατόπιν της πρότασης της εισαγγελέως η απόφαση της προέδρου ήταν να κάνει εν μέρει δεκτά τα αιτήματα της υποστήριξης κατηγορίας επιτρέποντας στους συνηγόρους προς υποστήριξη της κατηγορίας να έχουν πρόσβαση (αντίγραφα) μόνο στο υλικό που είχε καταγράψει ο πραγματογνώμονας και το οποίο κατασχέθηκε στις 6 και 7 Μαρτίου. Αντίθετα, το δικαστήριο επιφυλάχθηκε για τη χορήγηση άλλου υλικού που κατασχέθηκε από το κομπιούτερ του ίδιου πραγματογνώμονα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
