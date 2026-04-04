Με Καρέτσα βασικό κι «εκτελεστή» Χέιμανς, η Γκενκ πέρασε από την Αμβέρσα
Η Γκενκ ξεκίνησε με νίκη 2-1 την πορεία της στα playoffs για την έξοδο στο Conference League της σεζόν 2026/2027
Με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στο αρχικό σχήμα (αντικαταστάθηκε στο 84' από τον Νκουμπά) η Γκενκ μπήκε με το... δεξί στη διαδικασία των playoffs για την έξοδο στο Conference League της σεζόν 2026/2027.
Με δύο γκολ του Χέιμανς (45'+2, 51' πέν.) η ομάδα του Νίκι Χαγέν επικράτησε, 2-1, της Αντβέρπ στην Αμβέρσα κι άσχετα με τα υπόλοιπα αποτελέσματα που θ' ακολουθήσουν το ερχόμενο διήμερο θα διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας.
April 3, 2026
PlayOffs Τίτλου
Σεντ Ζιλουάζ-Σεντ Τρουϊντέν 4/4
Μπριζ-Αντερλεχτ 6/4
Γάνδη-Μαλίν 6/4
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (30 αγώνες)
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 33
Κλαμπ Μπριζ 32
Σεντ Τρουιντέν 29
Γάνδη 23
Μαλίν 23
Αντερλεχτ 22
PlayOffs για το Conference League
Αντβέρπ-Γκενκ 1-2
Λέουβεν-Σταντάρ Λιέγης 4/4
Βέστερλο-Σαρλερουά 5/4
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (30 αγώνες)
Γκενκ 24 -31αγ.
Σταντάρ Λιέγης 20
Βέστερλο 20
Αντβέρπ 18 -31αγ.
Λέουβεν 17
Σαρλερουά 17
PlayOuts Υποβιβασμού
Ζούλτε Βάρεγκεμ-Σερκλ Μπριζ 4/4
Λα Λουβιέρ-Ντέντερ 6/4
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (30 αγώνες)
Ζούλτε Βάρεγκεμ 32
Λα Λουβιέρ 31
Σερκλ Μπριζ 31
Ντέντερ 19
