Με Καρέτσα βασικό κι «εκτελεστή» Χέιμανς, η Γκενκ πέρασε από την Αμβέρσα
SPORTS
2 ΣΧΟΛΙΑ
Με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στο αρχικό σχήμα (αντικαταστάθηκε στο 84' από τον Νκουμπά) η Γκενκ μπήκε με το... δεξί στη διαδικασία των playoffs για την έξοδο στο Conference League της σεζόν 2026/2027.

Με δύο γκολ του Χέιμανς (45'+2, 51' πέν.) η ομάδα του Νίκι Χαγέν επικράτησε, 2-1, της Αντβέρπ στην Αμβέρσα κι άσχετα με τα υπόλοιπα αποτελέσματα που θ' ακολουθήσουν το ερχόμενο διήμερο θα διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας.



Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας των playoffs του βελγικού πρωταθλήματος και οι βαθμολογίες έχουν ως εξής:

PlayOffs Τίτλου

Σεντ Ζιλουάζ-Σεντ Τρουϊντέν 4/4
Μπριζ-Αντερλεχτ 6/4
Γάνδη-Μαλίν 6/4

Κλείσιμο
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (30 αγώνες)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 33
Κλαμπ Μπριζ 32
Σεντ Τρουιντέν 29
Γάνδη 23
Μαλίν 23
Αντερλεχτ 22

PlayOffs για το Conference League

Αντβέρπ-Γκενκ 1-2
Λέουβεν-Σταντάρ Λιέγης 4/4
Βέστερλο-Σαρλερουά 5/4

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (30 αγώνες)

Γκενκ 24 -31αγ.
Σταντάρ Λιέγης 20
Βέστερλο 20
Αντβέρπ 18 -31αγ.
Λέουβεν 17
Σαρλερουά 17

PlayOuts Υποβιβασμού

Ζούλτε Βάρεγκεμ-Σερκλ Μπριζ 4/4
Λα Λουβιέρ-Ντέντερ 6/4

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (30 αγώνες)

Ζούλτε Βάρεγκεμ 32
Λα Λουβιέρ 31
Σερκλ Μπριζ 31
Ντέντερ 19
2 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

