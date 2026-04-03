Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ορισμένες υποθέσεις είναι γελοίες, άλλες πιο σοβαρές - Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σαν να κρατάει όμηρο το πολιτικό σύστημα

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σα να κρατάει όμηρο το πολιτικό σύστημα»

«Δεν έχω ιδέα για ποιο λόγο κατηγορούνται Καραμανλής και Παπακώστα»

Την διαβάθμιση των κατηγοριών στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, ανέδειξε ο Άδωνις Γεωργιάδης, κάνοντας λόγο για κάποιες «εμφανώς γελοίες» υποθέσεις αλλά και κάποιες «πιο σοβαρές» όπως παραδέχθηκε.Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στο Action24, χαρακτήρισε γενναία την απόφαση του πρωθυπουργού να τραβήξει μια «κόκκινη γραμμή» ώστε να αποφανθεί η Βουλή και η Δικαιοσύνη. Ωστόσο απέρριψε την «υποκρισία» όπως είπε ότι το ρουσφέτι ξεκίνησε επί διακυβέρνησης ΝΔ. «Μπορώ να σας πω ρουσφέτια από τον 5ο π.Χ αιώνα. Η κυβέρνησή μας έχει πράγματα καταπολεμήσει πάρα πολύ το ρουσφέτι, στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν προλάβαμε να το κάνουμε, το κάνουμε τώρα» τόνισε.Αναφερόμενος σε επιμέρους πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την απορία του γιατί η εισαγγελία ζητά να διερευνηθεί η άσκηση δίωξες για ορισμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα του Νότη Μηταράκη.«Η υπόθεση Μηταράκη, είναι εξωφρενικό ότι εισαγγελέας ζητά τη διερεύνηση άσκηση διώξεως γιατί ένας πρώην δασολόγος έχει στείλει πολυσέλιδο email εξηγώντας γιατί έχει αδικηθεί ένας του ΟΠΕΚΕΠΕ και η γραμματέας του προωθεί το mail αυτό στο email του υπουργού γράφοντας "να δείτε το συνημμένο". Αυτό είναι πιθανό ποινικό αδίκημα;» διερωτήθηκε.Ταυτόχρονα ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για «μεγάλο πρόβλημα» εκφράζοντας την αντίθεσή του για την πρακτική της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.«Πολύ με ενοχλεί. Στέλνει την πρώτη δικογραφία, την δεύτερη, την τρίτη, την πέμπτη. Είναι σα να κρατάει τη χώρα, το πολιτικό σύστημα όμηρο. Έχεις κυρία Παπανδρέου κάτι για βουλευτές; Στείλτα, καν ' τα ένα πακέτο και στείλτε όλα μαζί. Αν τις στέλνουν ανά ένα μήνα δεν είναι αυτό πολιτική παρέμβαση; Αυτό αθροιστικά δεν δημιουργεί πολιτικά αναταραχή» διερωτήθηκε.