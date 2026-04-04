Τρεις συλλήψεις για τον εμπρησμό ασθενοφόρων της εβραϊκής οργάνωσης Hatzola στο Λονδίνο, δείτε βίντεο
Οι κατηγορούμενοι θα παρουσιαστούν σήμερα στο δικαστήριο - Η βρετανική κυβέρνηση ανέλαβε το κόστος αντικατάστασης των ασθενοφόρων

Τρεις άνθρωποι έχουν κατηγορηθεί για εμπρησμό ασθενοφόρων της εβραϊκής οργάνωσης Hatzola βόρεια του Λονδίνου, που προκάλεσε έκρηξη και οδήγησε τις αρχές στην εκκένωση γειτονικών σπιτιών.

Στις 23 Μαρτίου, τέσσερα ασθενοφόρα της Hatzola, της εθελοντικής υπηρεσίας ασθενοφόρων που υποστηρίζει την εβραϊκή κοινότητα, καταστράφηκαν από εμπρησμό τα ξημερώματα στο Golders Green του βόρειου Λονδίνου. Ο Hamza Iqbal, 20 ετών, και ο Rehan Khan, 19 ετών, και οι δύο Βρετανοί πολίτες από το Λέιτον, κατηγορούνται για εμπρησμό. Επίσης, ένας 17χρονος, με διπλή υπηκοότητα Βρετανίας και Πακιστάν από το Γουόλθαμστοου, που δεν μπορεί να κατονομαστεί λόγω νομικών λόγων, αντιμετωπίζει την ίδια κατηγορία.



Εκρήξεις και εκκένωση σπιτιών μετά τον εμπρησμό στα ασθενοφόρα της Hatzola

Η ομάδα των τριών ατόμων, που συνελήφθησαν την Τετάρτη σε διάφορες τοποθεσίες στο ανατολικό Λονδίνο, θα παρουσιαστεί σήμερα στο Δικαστήριο Magistrates' Court του Γουέστμινιστερ.

Η αστυνομία κατά της τρομοκρατίας (CTP) ανέλαβε την έρευνα, ωστόσο το περιστατικό δεν έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατία. Κατά τη διάρκεια του εμπρησμού, οι εκρήξεις από φιάλες αερίου στα οχήματα ανάγκασαν την εκκένωση γειτονικών κατοικιών ως προληπτικό μέτρο. Οι κάτοικοι περιέγραψαν τον ήχο των εκρήξεων που έσπασαν τα παράθυρα, περιλαμβανομένων αυτών της κοντινής συναγωγής.

Αντικατάσταση ασθενοφόρων και έκκληση για δωρεές μετά την καταστροφή

Η κυβέρνηση ανέλαβε την αντικατάσταση των ασθενοφόρων, παρέχοντας τέσσερα νέα οχήματα στη Hatzola και ανέφερε ότι θα καλύψει το κόστος των νέων οχημάτων. Παράλληλα, μία έκκληση για δωρεές έχει συγκεντρώσει πάνω από 3,7 εκατομμύρια ευρώ για την εξεύρεση νέων, ασφαλέστερων εγκαταστάσεων για την υπηρεσία ασθενοφόρων Hatzola στο Golders Green.
Σχετικά Άρθρα

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

